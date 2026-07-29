L'oroscopo della settimana che accompagna verso il 9 agosto porterà energie contrastanti, ma anche numerose occasioni per recuperare terreno e vivere con maggiore serenità questo periodo estivo. Alcuni segni dovranno affrontare piccoli ostacoli o chiarire situazioni rimaste in sospeso, mentre altri potranno finalmente raccogliere i frutti dell'impegno profuso negli ultimi mesi. Saranno giorni ideali per dedicarsi agli affetti, organizzare vacanze, stringere nuove amicizie e lasciarsi sorprendere dagli eventi. Il consiglio delle stelle è quello di non avere fretta: ogni esperienza contribuirà a preparare un Ferragosto ricco di emozioni.

L'astrologia premia il Leone con le 6 stelline.

Previsioni astrologiche della settimana 3-9 agosto 2026

Ariete ⭐⭐La settimana richiederà una buona dose di pazienza, soprattutto nella gestione dei rapporti familiari e delle questioni personali che da tempo attendono una soluzione. Alcuni malintesi potranno finalmente essere chiariti, ma serviranno disponibilità al dialogo e la volontà di lasciarsi alle spalle vecchi rancori. Nei primi giorni sarà opportuno evitare inutili fatiche e concedersi momenti di riposo, perché il fisico potrebbe risentire dello stress accumulato. L'estate è ancora tutta da vivere e proprio nelle settimane successive arriveranno occasioni molto più dinamiche. Per il momento sarà meglio rallentare il ritmo, ritrovare equilibrio e dedicare tempo a ciò che vi fa stare bene.

Il fine settimana porterà un clima decisamente più disteso e piacevole.

Scorpione ⭐⭐⭐Sarà una settimana intensa, durante la quale sarete chiamati a mettere ordine in alcune questioni pratiche ed economiche. Potrebbero arrivare decisioni importanti riguardanti viaggi, famiglia o appuntamenti programmati per Ferragosto. L'organizzazione farà la differenza e vi permetterà di evitare inutili corse dell'ultimo minuto. Cercate di non reagire impulsivamente davanti a provocazioni o discussioni che potrebbero nascere per motivi banali. Con un pizzico di autocontrollo riuscirete a trasformare una situazione delicata in un'opportunità di crescita personale. Dedicate anche qualche momento al vostro benessere: recuperare energie sarà fondamentale.

Toro ⭐⭐⭐Non tutti avranno la possibilità di vivere questa settimana in pieno relax. Chi dovrà continuare a lavorare potrebbe osservare con un pizzico d'invidia chi è già in vacanza, ma sarà importante evitare paragoni inutili. Le stelle suggeriscono di concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso, perché presto arriveranno anche per voi occasioni di svago e soddisfazioni. In questi giorni potreste fare passi avanti in ambito professionale oppure gettare le basi per un progetto destinato a dare risultati nel prossimo futuro. Le serate saranno vivaci e favoriranno incontri interessanti, nuove amicizie e momenti di leggerezza.

Pesci ⭐⭐⭐Qualcosa sta cambiando dentro di voi e questa settimana rappresenterà un piccolo punto di svolta.

Avrete la possibilità di recuperare il tempo perduto e di sistemare alcune situazioni lasciate in sospeso. Anche la routine quotidiana potrebbe subire modifiche positive, aiutandovi a ritrovare entusiasmo. Le relazioni sentimentali vivranno giornate particolarmente intense: i single saranno favoriti negli incontri, mentre chi è in coppia rafforzerà il dialogo e la complicità. Prestate soltanto attenzione al caldo eccessivo, cercando di non esagerare con gli impegni nelle ore più afose. Ogni cambiamento affrontato con fiducia si rivelerà prezioso.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐Vi aspetta una settimana vivace e ricca di stimoli, perfettamente in sintonia con il vostro carattere curioso. Gli impegni non mancheranno, ma riuscirete a trovare il tempo per divertirvi e trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Potrebbe arrivare una telefonata inattesa oppure il messaggio di una persona che non sentivate da molto tempo, riportando alla mente ricordi piacevoli. Sarà importante non trascurare il benessere fisico: una passeggiata, una nuotata o qualche ora all'aria aperta contribuiranno a ricaricare le energie. Anche le finanze potrebbero regalare qualche soddisfazione inattesa.

Cancro ⭐⭐⭐⭐La settimana partirà con buoni presupposti e migliorerà progressivamente con il trascorrere dei giorni. Riuscirete a concludere diverse questioni rimaste in sospeso e questo vi permetterà di affrontare la seconda parte di agosto con maggiore serenità. Il lavoro passerà finalmente in secondo piano, lasciando spazio agli affetti, al relax e al desiderio di vivere pienamente l'estate.

I single avranno ottime possibilità di fare nuove conoscenze, soprattutto durante il weekend, mentre chi vive una relazione stabile potrà condividere momenti di grande armonia e complicità.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐Dopo settimane piuttosto impegnative tornerete finalmente a respirare un'aria diversa. Ritroverete entusiasmo, voglia di uscire e desiderio di stare in mezzo alle persone. Le prossime giornate saranno ideali per recuperare il tempo perso e concedervi qualche esperienza fuori dagli schemi. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e attirerà l'attenzione di chi vi circonda. Approfittate di questa fase favorevole senza però perdere il senso della misura: nelle situazioni poco chiare sarà sempre meglio osservare prima di agire.

Le emozioni non mancheranno.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐Il clima generale sarà sereno e costruttivo. I rapporti affettivi potranno consolidarsi ulteriormente e alcune coppie potrebbero iniziare a parlare concretamente di un progetto importante, come una convivenza, un viaggio o un passo significativo per il futuro. Sentirete il bisogno di alternare momenti di socialità ad altri dedicati esclusivamente a voi stessi. Sul lavoro tutto procederà senza particolari tensioni, permettendovi di rallentare il ritmo. Una soddisfazione personale, attesa da tempo, contribuirà a rafforzare la vostra autostima.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐Vi aspetta una settimana vivace, ricca di emozioni e occasioni da ricordare. Le giornate saranno animate da incontri, feste, serate tra amici e momenti di spensieratezza che vi aiuteranno a recuperare il buonumore.

Le coppie vivranno una fase intensa e passionale, mentre i single potrebbero imbattersi in una persona capace di riaccendere emozioni sopite. Per qualcuno potrebbe riaffacciarsi anche una figura del passato, ma sarà importante valutare con lucidità ogni situazione. Lasciatevi guidare dall'entusiasmo senza perdere il contatto con la realtà.

Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐Le stelle promettono una settimana ricca di novità e soddisfazioni. Chi desidera dare una svolta alla propria vita sentimentale potrebbe vivere incontri particolarmente significativi, mentre le coppie più giovani inizieranno a progettare il futuro con maggiore convinzione. Sul piano personale vi sentirete apprezzati e valorizzati, qualità che contribuiranno ad aumentare la fiducia nelle vostre capacità.

Il fine settimana sarà il momento migliore dell'intero periodo: un evento inatteso potrebbe regalarvi emozioni sincere e trasformare una giornata qualunque in un ricordo speciale.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐Sarà una delle settimane più dinamiche e coinvolgenti dell'estate. La voglia di muovervi, viaggiare e sperimentare cose nuove sarà praticamente inesauribile. Ogni giornata offrirà l'occasione per vivere esperienze diverse, conoscere persone interessanti o organizzare attività all'ultimo momento. Le coppie ritroveranno sintonia e leggerezza, mentre i single avranno numerose opportunità di fare incontri stimolanti. Pur mantenendo il vostro spirito avventuroso, cercate di non sottovalutare gli aspetti pratici e organizzativi.

Le aspettative sono alte e, con ogni probabilità, la realtà riuscirà persino a superarle.

Leone ⭐⭐⭐⭐⭐⭐Questa sarà una delle settimane più fortunate e gratificanti dell'anno. Vi sentirete energici, determinati e perfettamente in sintonia con tutto ciò che vi circonda. L'amore regalerà emozioni autentiche, il lavoro procederà senza ostacoli rilevanti e il benessere generale sarà in netto miglioramento. Se state organizzando una partenza, basterà curare qualche dettaglio logistico per vivere giornate praticamente perfette. Le coppie rafforzeranno il legame attraverso gesti semplici ma significativi, mentre i single attireranno facilmente nuove conoscenze grazie al fascino e alla sicurezza che trasmetteranno. La fiducia nelle vostre possibilità sarà la chiave di una settimana destinata a lasciare il segno.