L'oroscopo del 5 luglio ha in serbo una domenica sotto il potente influsso della Luna in Pesci. Questo cielo estivo offre un'energia intensa che si manifesterà in modi diametralmente opposti a seconda del segno zodiacale. Che siate in riva al mare a godervi il sole o a casa a ricaricare le batterie, gli astri invitano tutti a non forzare la mano e a trovare il proprio personale equilibrio tra doveri e benessere interiore. Per quanto riguarda la classifica, anticipiamo che il Cancro si aggiudica il primo posto.

Classifica e oroscopo giorno 5 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Cancro. Si preannuncia una domenica splendida, senza dubbio la migliore di tutto il periodo recente. Nelle ultime settimane avete investito moltissime energie e vi siete impegnati a fondo, dunque è del tutto naturale avvertire un po' di spossatezza; tuttavia, queste ventiquattr'ore vi offriranno l'occasione perfetta per staccare la spina e dedicarvi esclusivamente a ciò che vi appassiona e vi stimola di più. Anche il fronte sentimentale si prevede intenso e luminoso: chi vi ama saprà dimostrarvi un affetto sincero e profondo, rispettando al tempo stesso il vostro bisogno di indipendenza e i vostri spazi personali.

In ambito familiare regneranno la chiarezza e una piacevole serenità. La giornata si presterà a un dinamismo leggero e variegato: ci sarà spazio per piacevoli scambi di chiacchiere con chi vi circonda, per una passeggiata rilassante o per sperimentare nuove ricette dietro ai fornelli.

2️⃣- Vergine. Vi attende una domenica eccezionale, ideale sia per compiere un passo avanti importante nei rapporti affettivi e familiari, sia per recuperare le forze dopo le fatiche dei giorni scorsi. Il consiglio del cielo è di mantenere lo sguardo ben fisso sui vostri traguardi a lungo termine. Avere una visione d'insieme chiara della vostra vita vi servirà da bussola, aiutandovi a capire a che punto vi troviate nel vostro percorso di crescita personale e professionale.

Per evolvere e raggiungere la vetta dei vostri desideri è fondamentale mantenere una mentalità aperta e non esitare a mettervi in gioco. Questa giornata si rivelerà particolarmente ispirata e potrebbe aprire canali preferenziali o nuove, inaspettate opportunità da cogliere al volo.

3️⃣- Pesci. Le stelle di questa domenica vi invitano a dividere il tempo tra una salutare riorganizzazione degli spazi domestici e un sacrosanto riposo. Amate dedicare gli ultimi scampoli della settimana a una riflessione intima su quanto fatto nei giorni precedenti. Per chi avrà la fortuna di recarsi in spiaggia, il consiglio è di monitorare le condizioni meteorologiche, che potrebbero rivelarsi mutevoli o imprevedibili.

Sul fronte del cuore si prevedono passi da gigante: l'intesa con il partner scorrerà fluida e nessuna ombra minaccerà la serenità della vita di coppia. Approfittate delle ore serali per pianificare con calma l'agenda dei prossimi giorni, evitando però l'errore di sovraccaricarvi di impegni eccessivi.

4️⃣- Scorpione. Se l'obiettivo è raggiungere una profonda gratificazione interiore, gli astri ricordano che è indispensabile iniziare a investire prima di tutto su se stessi. Siete un segno caratterizzato da una grande intuizione e da uno spiccato spirito di dedizione, qualità che spesso vi portano a mettervi in secondo piano pur di garantire il benessere delle persone care. In questa giornata, finalmente, i ruoli si invertiranno e l'attenzione sarà tutta per voi.

Il partner, i familiari e gli immancabili amici a quattro zampe vi circonderanno di attenzioni e di un affetto incondizionato. Se c'è una situazione, un'abitudine o un compromesso che ormai vi va stretto, questo è il momento ideale per dire basta e voltar pagina. Le ore domenicali favoriranno anche il riordino e la pulizia, sia materiale che mentale, offrendovi le soluzioni giuste a ogni problema.

5️⃣- Gemelli. La vostra natura non prevede la resa. Siete pronti a riprendervi la gioia di vivere. I giorni scorsi sono stati contrassegnati da un forte contrasto tra i vostri valori personali e le priorità pratiche quotidiane. Fortunatamente, in queste ventiquattr'ore la situazione tenderà a normalizzarsi, regalandovi una maggiore stabilità.

Una persona di vostra fiducia potrebbe confidarvi un piccolo segreto o un retroscena interessante, offrendovi un notevole spunto di riflessione. Chi si trova in villeggiatura saprà trovare il modo di divertirsi e rigenerarsi, a prescindere dal fatto di essere da solo o in compagnia. Per chi invece trascorrerà la domenica a casa o in città, la parola d'ordine sarà lentezza: prendetevela con comodo, senza lasciarvi condizionare da un meteo incerto o bizzarro. In amore si apre una fase fertile e protetta, ottima per iniziare a gettare le basi di nuovi progetti condivisi.

6️⃣- Bilancia. Investire su voi stessi e sul vostro benessere non è un atto di egoismo, ma l'unico modo per splendere anche per gli altri.

Il cielo vi vede reduci da una serie di piccole battaglie quotidiane. Sebbene di norma non amiate la confusione e tendiate a provare un certo disagio nei contesti troppo affollati, questa domenica vi regalerà una provvidenziale tregua. Avvertirete un netto miglioramento sia dal punto di vista fisico che mentale, ritrovando un equilibrio che sembrava smarrito. Anche se di recente un progetto non è andato a buon fine, ricordate che la perseveranza è la chiave del successo; se un evento passato vi ha buttato giù, nelle prossime ore qualcosa o qualcuno arriverà a ricordarvi il vostro reale valore. Sul fronte sentimentale non è più il momento di tentennare: sarà necessario assumere una posizione chiara e decisa.

7️⃣- Toro. In una vita spesso scandita da ritmi frenetici e impegni faticosi, ritagliarsi dei piccoli spazi esclusivi da dedicare al proprio benessere diventa un obbligo morale. Non è salutare continuare a farsi carico di responsabilità e problemi altrui oltre il dovuto, poiché a lungo andare il rischio di un forte esaurimento nervoso si farebbe concreto. Ricordate che la felicità e la pace interiore valgono molto di più dell'avere ragione a tutti i costi nelle discussioni; sforzatevi di adottare un atteggiamento superiore e distaccato. Le prossime ore favoriranno i dialoghi intimi e le confidenze: aprirvi con una persona speciale vi aiuterà a liberarvi di emozioni pesanti che custodivate dentro da troppo tempo.

Nei rapporti familiari sarà richiesta una maggiore dose di indulgenza.

8️⃣- Leone. Vi sentite soffocare in un ambiente che non vi appartiene più e bramate un cambiamento radicale. Sappiate che l'autostima si rafforza ogni volta che decidete di esplorare nuovi percorsi. La presenza della Luna in Pesci potrebbe manifestarsi sotto forma di una diffusa sensazione di stanchezza o pesantezza fisica. Questo calo di energia è la diretta conseguenza di una settimana in cui avete preteso troppo da voi stessi, correndo a ritmi insostenibili. La strategia migliore per questa giornata consiste nello staccare la spina, rimandando a data da destinarsi gli impegni non urgenti e gli appuntamenti mondani. Siete un segno astuto, determinato e difficile da ostacolare, ma accettare un momento di flessione non deve allarmarvi.

Sfruttate questa domenica per riposare il corpo e dedicarvi esclusivamente alle attività che vi fanno stare bene e che accendono il vostro entusiasmo.

9️⃣- Acquario. State investendo molte energie per mantenere una stabilità economica e gestire al meglio il bilancio personale. Gli ultimi tempi si sono rivelati decisamente complessi e vi hanno messo a dura prova, ma proprio quando il contesto esterno si fa sfidante, voi trovate la forza di mettervi in gioco con coraggio. Le previsioni per i giorni successivi indicano che ogni tassello tornerà progressivamente al proprio posto, aprendo le porte a una meritata vacanza o alla possibilità di valutare una proposta professionale migliore. Se avete tra le mani un progetto promettente, continuate a nutrirlo con costanza e determinazione.

L'anno riserverà ulteriori sviluppi importanti e, già entro la serata di oggi, sono previste novità incoraggianti.

1️⃣0️⃣- Ariete. Mollate un po' la presa e lasciate spazio all'imprevedibilità della vita, perché le sorprese più belle nascono spesso dove finisce il controllo. La giornata potrebbe rivelarsi sottotono, a causa della spiacevole sensazione di veder invasi i vostri spazi personali da persone troppo curiose o pressanti. Chi si trova in viaggio o in una località di villeggiatura dovrà prestare particolare attenzione ai piccoli intoppi logistici, che rischieranno di complicare i piani della giornata. Data l'atmosfera decisamente spigolosa, la prevenzione sarà la vostra arma migliore.

In ogni circostanza, cercate di fare buon viso a cattivo gioco, sforzandovi di arginare quegli scatti d'ira improvvisi che potrebbero penalizzarvi. Per chi non è in vacanza e continua a dedicarsi instancabilmente alla professione, si profilano novità interessanti sul piano economico o lavorativo. In serata, concedetevi un premio per gli sforzi fatti e regalatevi una piccola gratificazione.

1️⃣1️⃣- Sagittario. State lottando contro un imprevisto o una notizia che ha scombinato i vostri piani. Aiuta molto guardare a questo ostacolo come a un guanto di sfida che il destino vi lancia per farvi scoprire una forza interiore che non credevate nemmeno di possedere. Nelle ultime settimane la sensazione di irritabilità è stata costante e vi è sembrato che molti dettagli non girassero per il verso giusto.

Questa domenica potrebbe spingervi a fare una revisione accurata dei vostri conti, poiché amate avere un controllo rigoroso sulle finanze e sulla stabilità materiale. Anche se nelle prossime ore l'andamento generale sembrerà un po' ostile, avrete sempre la possibilità di raddrizzare la rotta: basta un cambio di prospettiva per sconfiggere la noia e dare una svolta positiva alla giornata. Sforzatevi di mostrare maggiore disponibilità e dolcezza nei confronti dei familiari, anche se la loro presenza vi sembra a tratti eccessiva o soffocante. All'orizzonte si intravede già un profondo e benefico vento di cambiamento.

1️⃣2️⃣- Capricorno. Se in questo momento sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che le forze scarseggino, ricordate che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente dare al vostro corpo e alla vostra mente il tempo sacro di rigenerarsi per ripartire con più lucidità. Il transito della Luna potrebbe sollevare qualche tensione di troppo, mettendo in luce rapporti deteriorati o discussioni in sospeso con parenti, vicini di casa o colleghi di lavoro. Vi attende una domenica decisamente fiacca, caratterizzata da livelli di energia piuttosto bassi e da una scarsa propensione alla socialità o al dialogo. Invece di forzarvi a uscire, cercate di assecondare le richieste del vostro corpo e non remate contro la vostra stessa natura imponendovi attività sgradite. La configurazione ideale per la serata prevede il calore delle mura domestiche, una buona cena e del sano intrattenimento televisivo per rigenerare lo spirito.

Breve sintesi astrologica del giorno

Dunque, in questo 5 luglio lo scenario astrologico è dominato da una splendida e sensibile Luna in Pesci, che si fa portatrice di una profonda rigenerazione emotiva e di una spiccata intuizione. Questo transito lunare si esprime al massimo delle sue potenzialità grazie a due aspetti planetari armonici di grande rilievo: il trigono con il Sole nel segno del Cancro e il contemporaneo trigono con Mercurio.

L'interazione armonica tra la Luna e il Sole in due segni d'acqua favorisce un perfetto equilibrio tra il mondo interiore e la razionalità, stimolando la ricerca di una profonda pace domestica e spingendo molti segni a ritagliarsi spazi di autentico relax e pulizia emotiva. Al contempo, il trigono tra la Luna e Mercurio amplifica le capacità comunicative ed empatiche, rendendo la giornata ideale per le confidenze intime, il chiarimento di vecchi malintesi familiari e la comprensione immediata dei bisogni altrui senza il bisogno di troppe parole.

Mentre il Sole e Mercurio dal Cancro alimentano il desiderio di proteggere i propri affetti e di ritornare alle origini, la Luna in Pesci offre la chiave per tradurre questi pensieri in azioni dolci, creative e ispirate, rendendo questa domenica un momento perfetto per l'introspezione, i progetti di coppia e l'ascolto della propria voce interiore.