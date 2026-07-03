La settimana dal 6 al 12 luglio 2026 sarà decisamente speciale per l'oroscopo, in quanto moltissimi segni dello zodiaco potrebbero avere rinnovamenti sia in amore che sul piano lavorativo ed economico.

In particolare, per il segno dell'Ariete le conquiste saranno assicurate. L'Acquario avrà giornate meravigliose e movimentate.

La prima parte della classifica dell'oroscopo settimanale

1° Acquario: vivrete giornate rivoluzionarie e intense, soprattutto dal punto di vista amoroso. Sul posto di lavoro sarete dei punti di riferimento per tutti gli altri, scavalcando la concorrenza e creando dei margini di guadagno davvero esorbitanti.

Confiderete molto nelle vostre capacità, avendo ragione su ogni situazione.

2° Ariete: l'oroscopo prevede una ventata di romanticismo nella vita di coppia, ma anche nuovi incontri che cambieranno i vostri punti di vista. Dolci e passionali, avrete un'aura eccitante e ammaliante, capace di attirare molte persone attorno a voi. I progetti in corso avranno una realizzazione fuori dal comune.

3° Scorpione: arriveranno i risultati progettuali su cui avete lavorato a lungo, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Il vostro perfezionismo si incastonerà in una cornice di dedizione pura.

In amore sarete altrettanto attenti alle esigenze del partner, trovando una reciprocità decisamente alta.

4° Sagittario: le stelle vi consiglieranno di premere sull'acceleratore sul posto di lavoro e di dare linfa alle vostre idee.

Avrete la capacità di attrarre persone che condividono il vostro pensiero progettuale, instaurando così legami vincenti. Con il partner la passione sarà protagonista per gran parte della settimana.

5° Leone: avrete libero accesso alla vostra creatività innata, grazie a una autostima elevatissima. Nei rapporti con gli altri troverete dei punti in comune su questioni che fino a poco tempo fa reputavate insormontabili. I guadagni toccheranno vette che vi permetteranno di vivere la settimana in totale serenità.

6° Toro: le vicende di coppia che vi hanno dato dei grattacapi ora potrebbero trovare delle conclusioni estremamente soddisfacenti. Il lavoro sarà ricco di piccole sfide interessanti, che stuzzicheranno anche la vostra creatività.

Farete nuove amicizie che valorizzeranno il vostro lato più estroverso.

La seconda parte

7° Cancro: avrete a cuore la serenità familiare ma allo stesso tempo desiderate anche stare da soli con i vostri pensieri. Ci saranno momenti di intimità con il partner in cui ritroverete anche la connessione mentale che avete perduto nel corso del tempo. Il lavoro potrebbe essere molto faticoso, ma la collaborazione lo renderà molto più semplice.

8° Pesci: iniziare una nuova avventura lavorativa non sarà affatto facile, specialmente se di recente le fatiche non sono mancate. Ma il supporto della vostra determinazione sarà quello che farà accendere la scintilla.

L'oroscopo in amore sarà poco clemente ma al momento i sentimenti non saranno in primo piano.

9° Capricorno: sicuramente ci saranno momenti di positività alternati a istanti di sconforto, soprattutto in ambito lavorativo. Fate attenzione a non coinvolgere la sfera sentimentale in questi alti e bassi, perché porteranno a fraintendimenti molto pesanti.

La famiglia sarà un approdo sicuro contro le tempeste.

10° Gemelli: la calma sarà un elemento abbastanza scarso nel corso di questa settimana, specialmente se ci sono trascorsi che hanno lasciato il segno.

Lo stress sul lavoro e negli affari sarà l'inizio di una parentesi di minori successi. Farete affidamento sulle vostre sole forze.

11° Bilancia: al momento le questioni di carattere sentimentale non saranno affatto contemplate. Anche se questo potrebbe rendervi nervosi, non sarà paragonabile alla pressione del lavoro, specialmente nel fine settimana.

L'oroscopo suggerisce di rilassarvi il più che potete, anche se doveste sacrificare una serata in compagnia.

12° Vergine: la stanchezza che coinvolgerà la vostra mente sarà la molla che attiverà un vero e proprio programma di relax. Prendetevi almeno una giornata e fate qualcosa di diverso. Con la famiglia le tensioni saranno all'ordine del giorno, stando alle previsioni dell'oroscopo.