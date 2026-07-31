Secondo l'oroscopo del 2 agosto 2026 il Toro ha dei dubbi che riguardano il lavoro, il Cancro ha delle priorità diverse dalla persona amata e l'Acquario è vivace.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono rassegnati dai comportamenti della famiglia. Alcuni ricordi del passato possono ritornare in superfice e regalare tanta tristezza. L'intera giornata può essere dedicata allo shopping sfrenato.

Toro: la fragilità dei cuori solitari è davvero incredibile. Chi fa parte di una coppia riesce continuamente a fare delle sorprese al partner.

Tante insicurezze e dubbi sono probabili sul lavoro.

Gemelli: chi ha una relazione è poco romantico con la dolce metà. In questo momento si può essere molto aggressivi con gli amici. Un bel bagno rilassante può eliminare tutte le tensioni della giornata.

Cancro: le priorità di chi fa parte di una coppia sono diverse dal partner. Questa è la giornata giusta per fare una breve gita. Un lieve malessere può emergere in serata.

Leone: con molta calma si possono affrontare delle questioni insieme alla persona amata. Chi è solo da troppo tempo è più avventuroso del solito. Tranquillamente è possibile portare a termine un progetto molto importante.

Vergine: delle decisioni impulsive possono fare allontanare il partner.

Senza nessuna paura si possono affrontare le difficoltà. Chi lavora in proprio non deve mai rinunciare ai propri obbiettivi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in amore è presente vivacità e soprattutto tanto entusiasmo. Sul lavoro è probabile essere impazienti nell'attesa di una risposta. Le passioni vanno affrontate con molto coraggio.

Scorpione: nei confronti della dolce metà si può essere molto passionali e romantici. I single cercano di protegge la famiglia da eventuali critiche. Questo è il momento ideale per iniziare nuovi percorsi di lavoro.

Sagittario: la gelosia può causare tanti problemi con il partner. La vita di chi cerca l'amore è più movimentata del passato. Chi lavora in proprio ama troppo la competizione.

Capricorno: durante la giornata si può agire in modo disciplinato. Sul campo professionale è possibile raggiungere il successo velocemente. Attenzione a non commettere degli errori finanziari.

Acquario: si possono iniziare delle relazioni, in modo spontaneo. La relazione amorosa risulta essere tanto vivace. L'esercizio fisico è sempre raccomandato.

Pesci: Chi lavora nel commercio può ottenere importanti conferme. Sulla sfera sentimentale si possono condividere delle emozioni sincere. Un buon equilibrio interiore può essere ritrovato durante la giornata.