Secondo l'oroscopo del 1° agosto 2026 delle insolite amicizie può iniziare l'Ariete, il Toro può essere abbastanza nervoso e la Vergine deve evitare le polemiche inutili.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono iniziare delle amicizie davvero insolite. La sfera sentimentale ha lo sguardo rivolto solamente al futuro. La mattinata lavorativa è molto più produttiva del pomeriggio.

Toro: i cuori solitari devono pensare solamente a fare delle nuove conoscenze. Si può essere abbastanza nervosi con la dolce metà.

Con ritardo è possibile risolvere un problema al lavoro.

Gemelli: l'intera giornata risulta essere serena. Chi fa parte di una coppia di vecchia data ha bisogno di più libertà. Chi deve partire per lavoro, deve usare molta prudenza.

Cancro: alcuni ricordi del passato possono portare malinconia. In tarda serata può iniziare una profonda riflessione. L'energia in questo momento è più forte del solito.

Leone: in amore è possibile rilassarsi completamente. Un cambiamento può innervosire i cuori solitari. L'attuale situazione finanziaria può creare molta ansia.

Vergine: chi è saggio può evitare delle inutili polemiche. Chi ha subito un tradimento da poco, preferisce rimanere solo. Il campo lavorativo può portare una bella sorpresa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per chi cerca l'amore, l'essenziale è rimanere tranquilli. Con la famiglia è possibile una breve discussione. Chi lavora in proprio ha delle idee veramente brillanti.

Scorpione: durante l'intera giornata si può essere molto estroversi. Nei confronti del partner è possibile essere teneri. Sulla sfera professionale si può prendere una nuova direzione.

Sagittario: chi ha una relazione può scoprire alcuni segreti che riguardano la persona amata. I single possono adorare alla follia una persona conosciuta recentemente. Durante la giornata è possibile essere vitali e vivaci come al solito.

Capricorno: l'espressione in questo momento può essere veramente disgustata.

Chi è solo da troppo tempo può ricevere dei complimenti. Un periodo impegnativo è probabile sull'ambito lavorativo.

Acquario: i cuori solitari sono davvero incontentabili. Chi termina le ferie può essere abbastanza triste. La mattinata al lavoro è molto faticosa.

Pesci: un'amicizia può prepararsi a diventare un grande amore. Delle allegre uscite sono previste con il partner. La sfera professionale regala molte più soddisfazioni del solito.