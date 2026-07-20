La giornata di domani martedì 21 luglio 2026 sarà densa di amore e tenerezza per i nati sotto il segno dei Pesci, così come ci saranno incontri molto promettenti per il segno del Toro.

L'oroscopo suggerisce al segno zodiacale dello Scorpione si rendere questa giornata eccezionale per la famiglia e per la persona amata.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani 21 luglio

1° Toro: in cima alla classifica. Nessuno potrà battervi sul vostro campo, specialmente se siete in dirittura d'arrivo con i vostri progetti più ambiziosi.

Un nuovo incontro vi regalerà una storia d'amore senza precedenti, secondo l'oroscopo.

2° Scorpione: le stelle suggeriscono di organizzare qualcosa di divertente per la famiglia o per il partner, perché si verificheranno scintille molto accattivanti.

Con il lavoro avrete nuovi incarichi che stuzzicheranno la vostra fantasia. Farete del vostro meglio per emergere fra tanti altri.

3° Cancro: la giornata di domani sarà l'ideale per ottimizzare i guadagni. Sul lato pratico potreste essere tra i migliori del gruppo e acquisirete prestigio. Negli incontri potreste essere molto fortunati grazie al vostro carisma, secondo l'oroscopo.

4° Capricorno: ritornerete a sbaragliare la concorrenza con poche e semplici mosse.

Grazie al grande ritorno della fortuna dalla vostra parte, ogni cosa andrà per il verso giusto. Il vostro atteggiamento controcorrente sarà ammirato da molti.

5° Pesci: comincerete a sentire i primi segnali di stanchezza. Ma le soddisfazioni lavorative vi ripagheranno di tutta la fatica. L'atmosfera nella vostra relazione amorosa sarà colma di tenerezza. Il piano passionale sarà molto piccante.

6° Vergine: avrete buone notizie sul lavoro, forse un affare che vi porterà denaro e carisma. Anticiperete qualche strategia eccellente per poter affrontare sfide con più calma e serenità. L'oroscopo suggerisce di rimanere concentrati, anche a dispetto del vostro tempo libero.

La seconda parte

7° Gemelli: equilibrati.

Avrete il giusto equilibrio fra il lavoro e la famiglia, ritagliandovi anche del tempo per voi stessi e per i vostri hobby. Avrete però la necessità di attingere a qualche risparmio, l'importante è che non ci siano perdite considerevoli.

8° Leone: l'oroscopo prevede un po' di tensione fra i colleghi, ma niente che non si possa risolvere con un pomeriggio di conversazione. Scenderete a compromessi accettabili con la famiglia per regalarvi una serata tranquilla.

9° Acquario: ci saranno molte faccende da risolvere e con una scadenza piuttosto ravvicinata. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, in amore ci sarà una atmosfera piuttosto fredda. Ma questa sarà l'ultima delle vostre preoccupazioni al momento.

10° Ariete: impegnati. Le troppe cose da fare si aggiungeranno ai progetti che ancora vorreste portare a termine. Purtroppo dovrete rimandare situazioni che richiedono la massima concentrazione. In amore non ci saranno cambiamenti.

11° Bilancia: dovrete fare delle scelte che metteranno a repentaglio qualche piccolo progetto personale. Con i sentimenti vi sentirete deboli, in questo momento. Rinunciare a qualche sfizio per qualcosa di più importante ora potrebbe essere l'unica strada per stare tranquilli.

12° Sagittario: l'amore vi metterà davanti a un bivio. Per qualcuno di voi arriverà il momento di separarsi o comunque di voltare pagina, ma non sarà facile.

Fate attenzione al denaro, in questo periodo sarà piuttosto volatile. Qualche sacrificio sarà utile, soprattutto per voi.