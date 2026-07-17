L'oroscopo del weekend 18 e 19 luglio 2026 prevede novità per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre ci sarà una vera e propria pausa da tutto e da tutti per il segno dello Scorpione. Il Cancro sarà molto disponibile con i colleghi di lavoro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali del fine settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo del fine settimana

1° Acquario: rappresenterete la serenità in persona, secondo l'oroscopo. Le novità vi daranno quell'equilibrio che sarà impossibile spezzare. Tanti incontri affolleranno la vostra cerchia di amicizie, ma stavolta saranno sincere.

2° Bilancia: l'oroscopo prevede una serie di buone nuove sul piano lavorativo. Le opportunità di fare carriera saranno sempre più numerose, complice anche l'impegno costante delle settimane precedenti.

3° Cancro: sarete attenti ad ogni singolo dettaglio quando si tratterà della famiglia. Se con il partner l'entusiasmo di stare assieme sarà alle stelle, sul lavoro la collaborazione con i colleghi vi darà un senso di comunanza difficile da ricreare.

4° Pesci: questo fine settimana sarà interamente dedicato al relax, nonostante ci siano alcune questioni da sbrigare sul lavoro. Nella coppia ritornerà la passione a coinvolgervi, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

5° Gemelli: confiderete nelle vostre capacità comunicative per regalare alla squadra di lavoro tante agevolazioni.

Dal punto di vista finanziario assisterete ad una impennata niente male.

Sarete abbastanza propensi ad essere sentimentali con la persona amata.

6° Scorpione: sarete letteralmente in modalità standby. Al momento parlarvi di lavoro sarà come parlare al muro. Avrete molta più inclinazione nel discorrere di cose leggere, magari legate alla sfera sentimentale. L'oroscopo prevede una piccola novità.

La seconda parte

7° Ariete: la vostra indecisione su una questione delicata potrebbe costarvi qualche relazione a cui tenete particolarmente. Ci saranno miglioramenti dal punto di vista professionale, forse anche un aumento del denaro in entrata, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Toro: avrete poca volontà di perdonare qualche torto, anche di lieve entità.

Molte persone che vi hanno deluso ultimamente potrebbero veramente essere definitivamente cancellate dal vostra vita. Fate attenzione alle spese, specialmente quelle che sembrano utili.

9° Capricorno: sarete piuttosto refrattari ai sentimenti, specialmente se siete single. La concentrazione sul lavoro sarà tutto ciò che vi serve per sentirvi pienamente soddisfatti in questo momento. Nella giornata di domenica avrete molta stanchezza.

10° Sagittario: l'oroscopo vi propone un fine settimana denso di impegni inderogabili. Anche se avrete bisogno del lavoro di gruppo per risolvere questo grattacapo, spesso e volentieri avrete la testardaggine di cercare di fare ogni cosa da soli. Cercate l'equilibrio.

11° Leone: avrete dei contrattempi sul posto di lavoro che vi impediranno di fare molte cose insieme alla famiglia. In amore purtroppo sarete indifferenti, forse a causa di dubbi e perplessità che affolleranno la vostra mente.

12° Vergine: il weekend procederà piuttosto velocemente, di conseug non avrete molto tempo libero. Il lavoro vi assorbirà anche le energie, oltre che istanti che potrebbero migliorare il vostro umore. Secondo l'oroscopo, il riposo sarà essenziale per rigenerarvi.