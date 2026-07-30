La settimana dal 3 al 9 agosto 2026 secondo l'oroscopo regalerà una serie di eventi interessanti per i nati sotto il segno del Toro. L'Ariete ritornerà prepotentemente in prima posizione nella classifica. L'Acquario sarà in grado di attrarre energia positiva.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della settimana

1° Ariete: in testa. Dovrete ancora conoscere chi sarà in grado di battervi. Il lavoro non conoscerà pause. Vi assicurerete che ogni progetto in corso e relativa organizzazione sia completamente sotto il vostro controllo.

Con i sentimenti non ci sarà partner che riesca a resistere al vostro fascino e alla vostra dedizione, secondo l'oroscopo.

2° Acquario: sarete in grado di attrarre a voi soltanto energia positiva, innescando anche un senso di pace e tranquillità in chi vi circonda. Molte delle questioni spinose che vi hanno tenuti sotto scacco per molto tempo si sbroglieranno con una facilità inaudita. Potrete disporre liberamente del vostro denaro, scegliendo di fare sorprese ai vostri cari.

3° Gemelli: non solo le finanze andranno a gonfie vele, ma anche l'andamento lavorativo sarà colmo di situazioni positive. Vi lascerete alle spalle la sensazione di essere inadeguati per far spazio ad una consapevolezza del tutto rivoluzionaria.

Secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrete togliervi qualche sfizio.

4° Bilancia: avete bisogno di cancellare tutto ciò che di recente vi ha fatto soffrire. Questa settimana sarete dediti a voi stessi e al vostro benessere, aiutando anche gli altri a fare lo stesso.

Sul lavoro avrete una atmosfera molto armoniosa con i colleghi, sicuramente si riverserà anche nei rapporti interpersonali.

5° Toro: i vostri interessi verranno prima di ogni cosa, a partire dalle situazioni che sono al di fuori del vostro controllo. Sarà l'atteggiamento giusto per affrontare questa settimana piena di impegni ma anche di grandi soddisfazioni. L'oroscopo prevede nuovi incontri e nuovi amori. Il vostro fascino sarà letteralmente irresistibile.

6° Sagittario: avrete il coraggio di immergervi in una nuova avventura lavorativa. Punterete molto su quei progetti che vi faranno guadagnare di più a dispetto di quelli a cui tenete veramente.

La serenità in famiglia sarà lo sprone a organizzare qualcosa di divertente e completamente diverso dal solito.

La seconda parte

7° Scorpione: per gran parte della settimana sarete piuttosto impegnati, e di tanto in tanto questa mole di lavoro vi farà apparire anche piuttosto scontrosi. Sarete molto abili però nel mostrarvi molto accondiscendenti in famiglia e con il partner. Nel weekend arriveranno ore di intensa passione, secondo l'oroscopo.

8° Leone: avrete delle opportunità di guadagno molto efficienti, ma allo stesso tempo dovrete fare attenzione ai progetti in corso.

Secondo quanto previsto dall'oroscopo, le stelle suggeriscono di essere meno chiusi in voi stessi se vorrete trascorrere una settimana insieme al partner senza incorrere in litigi e tempeste di varia natura.

9° Vergine: andrete incontro a dei lievi miglioramenti sul piano emotivo. Riacquisterete lucidità senza dover necessariamente andare contro il vostro modo di fare, specialmente sul posto di lavoro. Il denaro potrebbe essere abbastanza volatile, sarà bene evitare spese che potrebbero rivelarsi inutili. Nel fine settimana ci sarà una finestra di riposo.

10° Pesci: avrete bisogno di ampliare i vostri orizzonti mettendo in pratica idee originali. Nonostante non ci siano i presupposti per farlo in questo momento, vi concentrerete comunque nel raggiugimen dei vostri obiettivi.

In amore prenderete una decisione molto importante, anche se questa potrebbe essere molto sofferta.

11° Capricorno: fare affari in questo momento sarà più difficile del solito. Questa situazione vi indurrà a trascurare le persone attorno a voi e a essere anche piuttosto bruschi. Nella vita di coppia arriverà qualche nuvola grigia, forse dovuta ad una gelosia del passato non del tutto digerita, secondo l'oroscopo.

12° Cancro: avrete a che fare con un senso di impotenza per delle problematiche importanti. Nel corso della settimana la fortuna potrebbe non esservi amica, dunque starà a voi rendere l'ambiente professionale il meno pesante possibile. Isolarvi comporterà la perdita di una amicizia a cui tenete particolarmente.