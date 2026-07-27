L'oroscopo del 29 luglio vanta un cielo che segna un cambio di atmosfera grazie alla Luna Piena in Acquario, un transito che invita a lasciarsi alle spalle pesi e tensioni per fare spazio a nuovi stimoli. Sarà una giornata favorevole per chi desidera ripartire con maggiore fiducia, prendere decisioni importanti o vivere le relazioni con più spontaneità. Non tutti i segni, però, procederanno con lo stesso slancio: alcuni dovranno affrontare qualche momento di riflessione prima di ritrovare equilibrio, mentre altri potranno sfruttare un'energia particolarmente positiva per raggiungere i propri obiettivi.

L'astrologia favorisce l'Acquario, primo classificato del giorno.

Classifica e oroscopo giorno 29 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Acquario. La giornata si apre sotto i migliori auspici. L'ingresso della Luna nel vostro segno vi regalerà entusiasmo, lucidità e una carica fuori dal comune. Vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi sfida con spirito positivo, lasciandovi alle spalle dubbi e rimpianti. Sarà il momento ideale per recuperare un progetto trascurato oppure per affrontare con sincerità una questione sentimentale rimasta in sospeso. Anche chi ha vissuto una delusione recente riuscirà finalmente a voltare pagina. In amore sarà importante parlare con il cuore, perché questa volta le vostre parole saranno comprese fino in fondo.

2️⃣- Leone. L'energia sarà alle stelle e affronterete ogni impegno con il sorriso. La Luna favorevole contribuirà ad alimentare entusiasmo e sicurezza, rendendovi particolarmente brillanti sia nelle relazioni sia nelle attività quotidiane. Alcune questioni economiche o pagamenti richiederanno attenzione, ma non saranno sufficienti a rovinarvi l'umore. Saprete trovare una soluzione pratica a ogni inconveniente e trasmetterete serenità anche a chi vi sta accanto. È una giornata ideale per organizzare un'uscita, pianificare un viaggio o condividere momenti piacevoli con le persone care.

3️⃣- Ariete. Il mercoledì scorrerà senza particolari ostacoli e vi consentirà di recuperare energie preziose.

Negli ultimi tempi avete accumulato numerosi impegni e forse è arrivato il momento di rallentare leggermente il ritmo. Concedervi una pausa non significherà perdere terreno, ma ritrovare la lucidità necessaria per affrontare i prossimi appuntamenti con maggiore efficacia. L'amore regalerà emozioni sincere e i single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti. Evitate soltanto atteggiamenti troppo impulsivi: la calma sarà la vostra migliore alleata.

4️⃣- Gemelli. La giornata vi offrirà l'occasione di osservare il vostro percorso con occhi diversi. Alcune esperienze del passato, anche quelle più difficili, si riveleranno preziose perché vi hanno resi più forti e consapevoli. Ritroverete un piacevole senso di leggerezza e capirete quanto sia importante vivere senza eccessi, concedendo il giusto spazio sia ai doveri sia al tempo libero.

Le novità non vi spaventeranno più e sarete pronti ad accogliere con entusiasmo tutto ciò che arriverà nelle prossime settimane.

5️⃣- Bilancia. Finalmente si intravede una luce dopo un periodo piuttosto impegnativo. Alcune preoccupazioni inizieranno a perdere importanza e vi sentirete più fiduciosi nei confronti del futuro. Anche se qualche contrattempo potrà ancora presentarsi, riuscirete a gestirlo con equilibrio e intelligenza. In casa potrebbe nascere il desiderio di riorganizzare gli spazi, cambiare disposizione ai mobili o iniziare piccoli lavori di rinnovamento. Guardare avanti con una mentalità aperta vi permetterà di cogliere opportunità che finora avevate sottovalutato.

6️⃣- Cancro.

Continuare a vivere rivolti verso il passato rischia soltanto di rallentare la vostra crescita. Questa giornata vi invita invece a esplorare nuove possibilità, imparare qualcosa di diverso e uscire dalla solita routine. Un libro, un corso oppure una semplice conversazione potrebbero offrirvi spunti preziosi. La famiglia resterà uno dei vostri principali punti di riferimento e non mancheranno progetti condivisi legati alla casa, a un trasloco o a una futura ristrutturazione. Le idee non vi mancheranno e sarà il momento giusto per iniziare a trasformarle in realtà.

7️⃣- Pesci. Le stelle vi chiedono sincerità, soprattutto con voi stessi. Se avete rimandato una confessione o avete evitato di affrontare un argomento delicato, questa potrebbe essere la giornata giusta per chiarire ogni equivoco.

Le relazioni di coppia vivranno un momento particolarmente significativo e qualcuno inizierà a fare progetti importanti per il futuro, come un viaggio o un passo decisivo nella relazione. Riorganizzare le priorità vi aiuterà a vivere con maggiore serenità anche gli impegni delle prossime settimane.

8️⃣- Sagittario. È arrivato il momento di smettere di attribuirvi colpe che non vi appartengono. Negli ultimi tempi siete stati fin troppo severi con voi stessi, dimenticando i risultati raggiunti e le qualità che vi contraddistinguono. Questa giornata favorisce una ritrovata serenità interiore e vi spinge a chiudere definitivamente i conti con il passato. Agosto porterà nuove prospettive e qualcuno potrebbe iniziare a preparare un viaggio importante o un cambiamento tanto desiderato.

9️⃣- Vergine. Alcune preoccupazioni continueranno a occupare i vostri pensieri, soprattutto se negli ultimi giorni sono emerse tensioni sul lavoro o in famiglia. Non lasciate però che il pessimismo prenda il sopravvento. Ogni problema può essere affrontato con pazienza e metodo, qualità che non vi sono mai mancate. Mantenere un atteggiamento costruttivo vi consentirà di ritrovare gradualmente serenità. Intanto inizierete a fantasticare sulle prossime vacanze o su un viaggio che vi permetterà di staccare finalmente dalla routine.

1️⃣0️⃣- Toro. Durante l'estate tendete spesso a pretendere troppo da voi stessi e questo atteggiamento rischia di prosciugare energie preziose. Il consiglio delle stelle è quello di rallentare e di non sentirvi obbligati a fare tutto subito.

Nel corso della giornata qualcuno potrebbe chiedervi un parere o un consiglio importante, riconoscendo la vostra capacità di valutare le situazioni con equilibrio. Una ferita emotiva o una delusione recente inizieranno lentamente a rimarginarsi. Fidatevi maggiormente delle vostre capacità e non lasciate che i giudizi degli altri influenzino le vostre scelte.

1️⃣1️⃣- Scorpione. Non è uno dei giorni più semplici della settimana, ma molto dipenderà dall'atteggiamento con cui affronterete gli eventi. Se continuerete a concentrarvi soltanto sugli aspetti negativi, rischierete di alimentare tensioni evitabili. Cercate invece di osservare le situazioni da una prospettiva diversa e di non intestardirvi durante una discussione che potrebbe non portare ad alcun risultato concreto.

La flessibilità sarà la chiave per trasformare una giornata complicata in un'occasione di crescita personale.

1️⃣2️⃣- Capricorno. L'uscita della Luna dal vostro segno potrebbe lasciarvi una leggera sensazione di stanchezza o di insoddisfazione. Qualche comportamento poco rispettoso da parte degli altri rischierà di infastidirvi più del necessario, ma sarà importante non perdere la vostra lucidità. Accettare che ogni persona abbia un carattere e un modo diverso di vedere il mondo vi aiuterà a evitare inutili conflitti. Continuate a esprimere le vostre idee con serenità, senza reprimerle ma anche senza imporle. Nel frattempo, un cambiamento significativo comincia a prendere forma e potrebbe sorprendervi molto prima di quanto immaginiate.

Situazione astrologica del giorno

La Luna Piena in Acquario illumina il desiderio di cambiamento, indipendenza e rinnovamento, spingendo a osservare le situazioni con maggiore distacco e obiettività. Il Sole in Leone, in opposizione alla Luna, mette in equilibrio il bisogno di affermare la propria individualità con quello di collaborare e condividere idee con gli altri. In sostanza, è una giornata ideale per chiudere un capitolo ormai concluso e aprirsi con fiducia a nuove prospettive personali e relazionali.