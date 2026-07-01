L'oroscopo di giovedì 2 luglio è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno con particolare attenzione verso l'aspetto sentimentale, lavorativo e sociale.

Il Cancro e il Sagittario riusciranno a raggiungere l'equilibrio perfetto, mentre la Bilancia e lo Scorpione vivranno una giornata meravigliosa.

Oroscopo di giovedì 2 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vi sentirete pronti a discutere dei vostri progetti con gli altri. Per il momento, preferirete mantenere il silenzio. La paura di essere giudicati, infatti, sarà piuttosto forte. Sarete bravi a evitare eventuali domande scomode.

Ci riuscirete senza farvi notare.

Toro: sarete dei grandi pensatori. Non vi farete influenzare dagli amici o dai parenti. Manterrete intatte le vostre idee per utilizzarle in ogni ambito della vostra vita. Darete grande valore alla lealtà e alla sincerità. Senza questi presupposti non potrà esserci amicizia.

Gemelli: il rapporto con i colleghi di lavoro non sarà tra i migliori. Ci saranno alcune incomprensioni che non vi consentiranno di spiccare il volo. La prima cosa da fare sarà quella di provare a lavorare sull'ambiente professionale. Vi basterà poco per stare meglio.

Cancro: finalmente riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Smetterete di pensare ai fallimenti del passato per concentrarvi su ciò che il presente ha da offrirvi.

Ciò si tradurrà in una forza interiore esemplare. Gli altri vi considereranno un esempio da seguire.

Leone: sarete un po' stressati. Vorreste fare molto di più, ma il caldo vi porterà via tutte le energie. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a risparmiare le forze e di studiare con attenzione le prossime mosse. Inoltre, non ci sarà niente di male nel chiedere aiuto.

Vergine: vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri. Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele e gli amici dimostreranno di esserci sempre per voi. Il loro impegno sarà tangibile in ogni momento della giornata. Potrebbero esserci anche delle novità interessanti.

Bilancia: sarete molto dolci con il partner. Il vostro amore sarà davvero evidente.

Eliminerete limiti e ostacoli perché vorrete dedicarvi completamente alla relazione di coppia. Potrebbe essere il momento giusto per prendere davvero l'iniziativa.

Scorpione: vivrete una giornata molto avventurosa. Smetterete di fare riferimento alla monotonia quotidiana per lanciarvi in qualcosa di nuovo. Niente e nessuno riuscirà a spegnere l'adrenalina provata. Durante il percorso potreste incontrare qualcuno di speciale.

Sagittario: andrete alla ricerca di un nuovo equilibrio. Non sarà facile perché dovrete fare delle rinunce ma, alla fine, riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo. Questo vi permetterà di concentrarvi sui sogni nel cassetto e sulle risorse a disposizione.

Capricorno: sarete molto esigenti sul posto di lavoro.

Non vi accontenterete di risultati mediocri, neanche da parte dei colleghi. Insisterete affinché tutto sia perfetto. Questo atteggiamento piacerà al capo, ma meno alle persone del vostro team.

Acquario: non sopporterete le persone troppo negative. Vorrete avere accanto qualcuno di speciale, che sia davvero in grado di aggiungere valore alla vostra vita. La selezione sarà complessa, ma vi porterà a qualcosa di bello. Nessun guaio in amore.

Pesci: cercherete di evitare i discorsi scomodi perché non avrete alcuna voglia di litigare con il prossimo. Resterete in silenzio, provando a chiamare in causa argomenti poco incisivi. Non tutti, però, la prenderanno bene. Qualcuno potrebbe rivelarsi insistente.