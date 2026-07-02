L'osservazione dei pianeti consente di individuare gli aspetti principali della quotidianità dei dodici segni zodiacali. Gli amanti dell'astrologia non possono fare a meno di perdersi in quello che è il vasto cielo stellato. L'oroscopo di venerdì 3 luglio mette in luce l'andamento delle questioni sentimentali, lavorativi e sociali.

I Gemelli e la Vergine mostreranno grande determinazione nelle loro scelte. Cammineranno a testa alta, senza farsi spaventare da nessuno. Lo Scorpione e il Sagittario, invece, vorranno modificare qualcosa.

Oroscopo di venerdì 3 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il vostro umore sarà molto mutevole. Farete fatica a mantenere l'equilibrio a causa di determinati eventi. Vi metterete alla ricerca di una via di fuga ma l'unico modo per stare meglio sarà quello di affrontare la situazione a testa alta. Le persone attorno a voi rappresenteranno un punto di forza e non un ostacolo.

Toro: metterete il lavoro al primo posto. Dedicherete anima e cuore alla produttività e vi impegnerete per rendere migliore anche la giornata dei colleghi. Farete bene a essere così giudiziosi, ma l'oroscopo del giorno vi consiglia di non perdere di vista le esigenze delle persone care. Il partner e gli amici vorranno attenzioni.

Gemelli: le stelle illumineranno il vostro cammino con la loro luce. Sarà una giornata molto fortunata quella di oggi perché vi permetterà di mettervi alla prova. Non dovrete restare fermi a guardare la vita degli altri ma potrete fare il primo passo. Un'energia insolita vi travolgerà con tutta la sua forza.

Cancro: non sarà facile prendere la decisione giusta. Avrete davanti a voi diverse opzioni. Prima di compiere mosse azzardate, sarà fondamentale riflettere bene su ogni possibile conseguenza. Non è detto che la strada più facile sia anche quella più adatta a voi. Il partner non vi lascerà neanche per un istante.

Leone: una determinata situazione, nonostante il trascorrere del tempo, continuerà a farvi male.

Proverete una certa rabbia e non saprete proprio come contenerla. L'oroscopo del giorno vi consiglia di mettervi alla ricerca di una valvola di sfogo. Questo semplice gesto potrebbe fare davvero la differenza.

Vergine: non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno. Non vorrete prevalere sugli altri, ma le prese in giro vi faranno infuriare. Per questo motivo, sarete piuttosto diffidente in presenza di persone conosciute da poco. Prima di aprirvi con loro, preferirete approfondire il legame e attendere con pazienza.

Bilancia: la routine quotidiana comincerà a starvi stretta. Sarete stanchi di fare sempre le stesse cose, sia a casa che sul posto di lavoro. Il cambiamento, però, avrà origine da piccoli gesti.

Questi, non ci sarà bisogno di rivoluzionare tutto. Le persone che vi staranno accanto non si sottrarranno alla sfida.

Scorpione: avrete occhi solo per il partner. Proverete un amore sconfinato nei suoi confronti. Nessuno riuscirà a farvi cambiare idea sulla vostra relazione. Investirete tempo, fatica e sentimenti. Le cose sembreranno andare bene, ma sarà fondamentale dare peso ai dettagli e affrontare subito eventuali divergenze.

Sagittario: cercherete di parlare con gli amici, ma riceverete un'accoglienza tiepida. Le persone attorno a voi avranno solo voglia di divertirsi, senza pensare a questioni spinose. L'oroscopo del giorno vi consiglia di fare riferimento alla vostra famiglia. Qui troverete sempre qualcuno desideroso di ascoltarvi.

Capricorno: il lavoro procederà abbastanza bene. Non sarete costretti ad affrontare problematiche complesse. Vi rivelerete indispensabili sia dal punto di vista pratico che emotivo. I colleghi, ormai, vi considereranno un punto di riferimento insostituibile. Alcuni saranno carinissimi con voi.

Acquario: la premura della vostra famiglia inizierà a pesarvi. Non vorrete più rispondere sempre alle stesse domande. Cercherete di mantenere le distanze, ma sarà tutto inutile. L'oroscopo vi consiglia di parlare con le persone care cercando di non essere troppo aggressivi. La comprensione sarà la chiave di tutto.

Pesci: vorrete solo ricevere un po' di gentilezza. Comportamenti bruschi o dettati dalla rabbia non faranno proprio per voi. Fuggirete anche dai litigi perché non avrete alcuna voglia di addentrarvi in conversazioni scomode. Per fortuna, potrete contare sul partner e sulla presenza degli amici storici.