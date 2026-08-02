Una nuova settimana sta per iniziare. L'oroscopo di lunedì 3 agosto è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Grazie all'osservazione dei pianeti, è possibile individuare gli aspetti principali della routine quotidiana dei segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità daranno vita al mix perfetto.

Il Toro e l'Acquario saranno fedeli in amicizia. Daranno vita a nuovi legami e si prenderanno cura di quelli già esistenti. Il Cancro e la Bilancia, invece, appariranno un po' tristi. Avranno bisogno di una spinta in più per recuperare la motivazione perduta.

Oroscopo di lunedì 3 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: prenderete le distanze dal partner. Le cose tra voi, ultimamente, hanno preso una piega imprevista. Avrete bisogno di riflettere in modo da evitare che la situazione precipiti completamente. L'oroscopo del giorno vi consiglia di affrontare subito l'argomento.

Toro: darete grande valore all'amicizia. Le persone care verranno prima di tutto il resto. Sarete pronti anche a stringere legami nuovi, in modo da allargare la vostra rete sociale. Non avrete paura di eventuali delusioni perché preferirete vivere il momento con spensieratezza.

Gemelli: avrete tanto lavoro da svolgere. Vi sentirete un po' sotto pressione a causa dei numerosi impegni.

L'unico modo per rilassarvi un po' sarà quello di provare a dare spazio alle vostre passioni. Per fortuna, avrete accanto persone preziose, che rappresenteranno una via d'uscita da tutto questo.

Cancro: non riuscirete proprio a dare il meglio durante questa giornata. A causa di alcuni eventi imprevisti, infatti, l'umore non sarà tra i migliori. Vi ci vorrà un po' di tempo per riprendervi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di frequentare le persone giuste e di non dare troppo peso a eventuali fallimenti.

Leone: nutrirete un forte rispetto nei confronti di voi stessi. Non vi colpevolizzerete facilmente perché riuscirete ad avere un quadro completo della situazione. Sarete piuttosto severi nei confronti di chi cercherà di addossarvi responsabilità eccessive: non ammetterete giustificazioni.

Vergine: sarete un po' sospettosi in ambito sentimentale. Non riuscirete proprio a lasciarvi andare. Temerete di non riuscire ad accettare un simile cambiamento. L'oroscopo del giorno vi consiglia di procedere per gradi, senza mettere troppa carne al fuoco.

Bilancia: avrete bisogno di recuperare la vostra forza interiore. Si tratterà di un viaggio complesso, caratterizzato da alti e bassi. Non sempre otterrete i risultati desiderati, ma l'importante sarà non mollare. Il partner e la famiglia ci saranno sempre per voi, in ogni momento.

Scorpione: non riuscirete a gestire bene lo stress. Vi sentirete un po' sopraffatti e tenderete a isolarvi. In alcuni casi, non riuscirete a trattenere risposte di cattivo gusto.

Attenzione, però, a non sfogare sugli altri le vostre frustrazioni. Non tutti saranno disposti a perdonarvi facilmente.

Sagittario: le stelle saranno piuttosto favorevoli. Potrete contare su una fortuna inaspettata, che vi porterà ad avere successo anche nelle mansioni più inaspettate. A fare davvero la differenza, però, sarà la sicurezza in voi stessi. Non dubiterete di potercela fare neanche per un secondo.

Capricorno: non dovrete affrontare tutto da soli. Per fortuna, potrete contare sulla presenza degli amici di sempre e della famiglia. Tutto questo affetto vi permetterà di muovervi con sicurezza e di allontanare dalle mente ogni pensiero negativo. Sul posto di lavoro avrete la meglio.

Acquario: condividerete dei momenti davvero speciali con gli amici.

Sarete l'anima della festa dato che, con le vostre battute, riuscirete a coinvolgere tutti. Per voi, sarà facilissimo anche stringere nuovi legami. Vi basterà un solo sguardo per trasmettere tutta la vostra dolcezza.

Pesci: la paura di non riuscire a trovare un buon lavoro vi spaventerà. Si tratterà di un pensiero fisso e insostituibile. Questa giornata, di conseguenza, sarà un po' pesanti. Per fortuna, avrete tutte le carte in regola per poterla affrontare a testa alta