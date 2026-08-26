Cortina d'Ampezzo si prepara a riaffermarsi come capitale del wellness. Dal 27 al 29 agosto 2026, la Regina delle Dolomiti ospiterà la quarta edizione di Cortina in Wellness, l'evento promosso dalla Wellness Foundation di Nerio Alessandri. L'appuntamento, nell'ultimo weekend di agosto, coinvolgerà residenti e turisti con un vasto programma di oltre cento eventi gratuiti dedicati a sport, benessere e sani stili di vita. L'obiettivo è consolidare la posizione di Cortina come destinazione internazionale per il wellness e la qualità della vita.

Le numerose sessioni, prenotabili tramite la Technogym app, offriranno esperienze di benessere uniche, promuovendo uno stile di vita sano e dinamico.

Dopo l'inverno olimpico e paralimpico, Cortina conferma la sua vocazione di luogo ideale per il movimento e la natura, nella straordinaria cornice delle Dolomiti. Il progetto, ideato da Nerio Alessandri, persegue una duplice finalità: diffondere i sani stili di vita come opportunità sociale per la comunità locale e elevare Cortina a vera e propria Wellness Destination riconosciuta a livello globale.

Un programma ricco di attività

Il calendario di Cortina in Wellness 2026 è articolato per interpretare il benessere in tutte le sue forme. Saranno disponibili sessioni di allenamento guidate da master trainer Technogym e professionisti locali, con un'ampia scelta di discipline fitness. Tra le proposte spiccano le sessioni di Group Cycling a cielo aperto in Piazza Roma e le Mountain Experience, che includono Power Walk, Bike Tour, Running Club e suggestive camminate, tra cui l'esperienza notturna con le Guide Alpine Cortina.

Il benessere psicofisico sarà al centro delle attività di Wellness Recharge, con pratiche dedicate all'equilibrio interiore come yoga e pilates, oltre a Wellness Journey. Gli incontri Wellness Talk offriranno approfondimenti condotti da esperti di salute, sport e benessere. Il Wellness Check-up permetterà ai partecipanti di valutare il proprio stile di vita tramite Technogym Checkup, scoprendo la propria "wellness age".

In collaborazione con l'Associazione Albergatori Cortina, torneranno gli appuntamenti di Cortina Mindfulness, momenti rigeneranti per riconnettersi con il proprio corpo e riscoprire il piacere del movimento consapevole. Per i più piccoli è prevista una sessione di tabata per bambini e genitori, con la partecipazione speciale della mascotte Corty.

Visione e sinergie per il futuro

Nerio Alessandri, Presidente e Fondatore di Wellness Foundation e Technogym, ha sottolineato l'importanza strategica: “Il wellness, la salute e la sana longevità si stanno affermando come macro‑trend globali. Cortina ha l'opportunità unica di cavalcare questi trend e diventare una destinazione di riferimento per il wellness e la qualità della vita”. Alessandri ha evidenziato come la sinergia tra stakeholder pubblici e privati possa generare una legacy post-olimpica, valorizzando il territorio attraverso un'offerta integrata di sport, salute, turismo e qualità della vita, trasformando la cultura del wellness in un patrimonio duraturo per la comunità.

La Wellness Foundation, organizzazione non profit creata da Nerio Alessandri, è impegnata nella diffusione della cultura del benessere, promuovendo iniziative che integrano attività fisica, salute e stili di vita attivi.

L'evento gode del patrocinio di Milano Cortina 2026, del Comune di Cortina d'Ampezzo, della provincia di Belluno, della Regione Veneto e di Fondazione Cortina, che figura tra i partner principali. La manifestazione è resa possibile anche grazie alla collaborazione di numerose realtà locali e operatori del settore turistico e sportivo, confermando un impegno collettivo per il successo dell'iniziativa.