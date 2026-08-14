L'Umbria si prepara a vivere il Ferragosto 2026 con un quadro meteorologico che si prospetta generalmente sereno o poco nuvoloso. Le previsioni, elaborate e diffuse dalla Protezione Civile della Regione, indicano per la giornata del 15 agosto condizioni di sostanziale stabilità. Si attendono soltanto alcuni rannuvolamenti di carattere innocuo, che si concentreranno in particolare sui settori occidentali del territorio regionale, senza compromettere l'andamento della festività.

Per quanto riguarda le temperature, le minime sono attese in una lieve diminuzione nelle prime ore della giornata, un calo contenuto che lascerà poi spazio a un nuovo aumento nel corso della serata.

Le temperature massime, invece, non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi su valori stazionari o registrando una lieve flessione nella giornata di domenica successiva. La chiusura della settimana, sempre secondo le proiezioni, sarà caratterizzata da un tempo irregolarmente nuvoloso a partire dalla tarda mattinata, con nubi che si faranno più consistenti nel pomeriggio e che potrebbero essere accompagnate da isolati rovesci o temporali.

Il clima di agosto in Umbria: un'analisi dettagliata

Il mese di agosto in Umbria presenta un profilo climatico specifico. All'inizio del mese, la temperatura media si attesta intorno ai 33,7 °C. Nel corso delle settimane, si osserva una tendenza a una diminuzione moderata, con la media che si assesta sui 32,1 °C verso la fine di agosto.

Il clima estivo è spesso segnato da una certa variabilità idrica: si contano in media 15 giorni di pioggia, con un volume complessivo di precipitazioni che raggiunge i 68,3 mm nell'arco del mese. In contrapposizione, i giorni asciutti sono mediamente 16. Completano il quadro climatico una velocità media del vento di circa 18 km/h e un livello di umidità media pari al 54%.

Le prospettive meteorologiche per la settimana post-Ferragosto

Dopo le condizioni di stabilità previste per la festività di Ferragosto, la settimana successiva si preannuncia con una maggiore dinamicità atmosferica. Già dalla tarda mattinata di domenica, infatti, si prevede l'arrivo di nubi più consistenti, che si svilupperanno ulteriormente nelle ore pomeridiane.

Queste formazioni nuvolose potrebbero dare origine a fenomeni isolati, come rovesci o temporali, interessando alcune aree della regione. Nonostante questa evoluzione, le condizioni generali per la giornata del 15 agosto rimangono improntate alla stabilità, con escursioni termiche contenute e l'assenza di fenomeni meteorologici di particolare intensità, garantendo un Ferragosto tranquillo dal punto di vista climatico.