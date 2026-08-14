Nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026 l'oroscopo prevede tanti incontri per il segno dei Gemelli, dal momento che porteranno amicizia ma soprattutto amore. L'Ariete sarà particolarmente creativo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della settimana, segno per segno

1° Gemelli: potreste fare degli incontri che potrebbero cambiarvi letteralmente la vita. Passione e vitalità saranno presenti non soltanto nelle relazioni amorose, ma daranno una parte di fantasia e energia anche al contesto familiare.

Il lavoro finalmente porterà i frutti che tanto avete desiderato.

2° Ariete: sarà la settimana adatta per sperimentare nuove idee e metterle in pratica. Sicuramente la fortuna vi assisterà sul lavoro, facendovi portare a casa guadagni e gratificazioni. L'oroscopo annuncia anche un salto di qualità con il partner, forse un passo in avanti molto appagante.

3° Bilancia: avrete in pugno una situazione che avete rincorso per tanto tempo a questa parte. Ora sarà necessariamente utile metterci anima e corpo senza giri di parole. Per il vostro segno zodiacale si prospettano nuove amicizie e forse anche qualcosa di più. Il lavoro procederà con una forte condivisione di idee.

4° Leone: non vedrete l'ora di assaporare una nuova avventura, che sia lavorativa oppure amorosa.

Lasciarvi guidare dall'istinto ora sarà una esperienza che varrà più di mille parole. L'Oroscopo prevede anche nuovi orizzonti professionali che vi daranno una spinta verso l'alto senza precedenti.

5° Acquario: finalmente vedrete realizzati molti dei progetti che avete covato nel corso delle settimane precedenti. Ora sarà tempo di recuperare le energie e di ripristinare molti rapporti che avete lasciato lungo il percorso. La tenerezza con il partner sarà protagonista della settimana, secondo l'oroscopo.

6° Scorpione: questa sarà una settimana di pausa mista a momenti di lavoro intenso e entusiasta. Dalla fortuna avrete degli spunti di riflessione che faranno molto bene ai vostri affari, oltre che all'ambito prettamente personale.

In amore sarà molto utile rinnovare il dialogo, senza necessariamente prendere in esame la vostra storia d'amore.

La seconda parte

7° Pesci: affronterete il lavoro che vi attende a testa alta e senza vacillare. I vostri obiettivi saranno raggiunti prima che possiate realmente accorgervene, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Le stelle suggeriscono di ravvivare la passionalità all'interno della vostra storia d'amore. Farete delle amicizie interessanti, anche sul lavoro.

8° Toro: rifletterete il lato migliore di voi in amore, secondo l'oroscopo. Ci sarà dialogo, tenerezza e anche momenti molto piccanti. Sul lavoro però sarete alquanto smarriti, forse a causa di un senso di stanchezza che per ora non riuscirete a smaltire del tutto.

9° Sagittario: l'oroscopo prevede una settimana molto incerta sul lavoro e decisamente turbolenta con i sentimenti. Avrete bisogno di mettere ordine nella vostra vita privata in ogni suo aspetto, generando anche nuove idee che possano migliorarla.

10° Vergine: malinconici. Inevitabilmente vi ritroverete a pensare ad eventi passati che avrebbero meritato più spazio. Si creerà una bolla di romanticismo che però non sarà dedicata all'amore e ai sentimenti. Il lavoro sarà molto pesante, sarà meglio evitare di fare ogni cosa da soli e chiedere aiuto a qualcuno su cui potete contare.

11° Capricorno: dare per scontate delle situazioni su cui non vorreste riflettere sarà un errore da non sottovalutare.

L'oroscopo parla di separazioni all'interno delle coppie, forse anche di gelosie che sarebbe meglio troncare. Preferirete spesso la solitudine alla compagnia.

12° Cancro: illusioni. Molto probabilmente un sogno che vorreste realizzare sarà sempre più lontano a causa della scarsa fortuna a vostra disposizione. Se avete in cantiere di progettare un nuovo obiettivo nella vostra vita, cercate di farlo con tutta la prudenza possibile. Fate del vostro meglio per risparmiare denaro in questo momento.