L'oroscopo del 28 agosto spiega come sarà quest'ultimo venerdì del mese più caldo ed estivo dell'anno, caratterizzato da Luna Piena in Pesci. Il giorno apre la porta a una profonda fase di cambiamento. Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e molti di voi iniziano a guardare a settembre con una combinazione di curiosità, aspettative e qualche inevitabile preoccupazione. La giornata favorirà soprattutto chi avrà il coraggio di rimettere ordine nella propria vita, affrontare ciò che è rimasto in sospeso e smettere di rimandare decisioni importanti.

Alcuni segni potranno contare su una ritrovata energia, mentre altri dovranno imparare a dosare meglio le forze e a chiedere aiuto quando necessario. Intanto l'astrologia favorisce il Pesci.

Classifica e oroscopo giorno 28 agosto 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Pesci. Questa giornata potrebbe rappresentare un piccolo punto di svolta. Sarete particolarmente riflessivi, ma anche comunicativi e capaci di esprimere con chiarezza ciò che pensate. Alcune situazioni hanno bisogno di essere sistemate prima dell'arrivo di settembre e avrete finalmente la lucidità necessaria per capire da dove cominciare. La nostalgia per le vacanze e per le giornate estive potrebbe farsi sentire, soprattutto nei momenti di maggiore tranquillità.

Non lasciate però che questo sentimento vi blocchi: la nuova stagione potrebbe portarvi opportunità interessanti. Una telefonata, un messaggio o una comunicazione inattesa potrebbe inoltre attirare la vostra attenzione. Qualcosa sembra muoversi sia nella sfera professionale sia in quella sentimentale, e nei prossimi giorni potreste avere conferme importanti.

2️⃣- Capricorno. Una giornata piacevole, caratterizzata da una sensazione di benessere che vi permetterà di affrontare gli impegni con maggiore serenità. Dopo un periodo nel quale avete dovuto occuparvi di numerose questioni, finalmente potrete concedervi qualche momento di tranquillità senza sentirvi in colpa. Proteggete questa piccola oasi personale e non lasciate che le tensioni degli altri rovinino il vostro umore.

Se qualcuno tenterà di trascinarvi in una discussione, sarà molto più saggio cambiare argomento o prendere le distanze. La lettura, la musica o un'attività capace di stimolare la vostra fantasia potranno regalarvi una piacevole sensazione di equilibrio. Anche il fascino sarà dalla vostra parte: potreste attirare l'attenzione di qualcuno senza nemmeno cercarlo.

3️⃣- Cancro. Avrete a disposizione una buona dose di energia e sarà un peccato sprecarla. La giornata si presta soprattutto a rimettere ordine nelle questioni che avete lasciato in sospeso e a correggere quelle abitudini che, nel tempo, vi hanno portato ad accumulare troppi impegni. La vostra tendenza a fare più cose contemporaneamente potrebbe infatti presentarvi il conto.

Provate a semplificare la routine e a stabilire delle priorità, evitando di arrivare a sera completamente esausti. Anche sul lavoro sarà importante essere più disponibili al confronto. Collaborare con colleghi e superiori, invece di cercare di gestire tutto individualmente, potrebbe mettervi in una luce particolarmente positiva. La capacità di fare squadra potrebbe rivelarsi preziosa anche in vista di nuove responsabilità.

4️⃣- Ariete. Dopo qualche giornata caratterizzata da stanchezza e calo di motivazione, potrete finalmente avvertire una sensazione di ripresa. Dentro di voi, tuttavia, c'è ancora qualcosa che non avete espresso completamente. Continuare a trattenere emozioni, pensieri o preoccupazioni potrebbe aumentare la pressione, perciò sarebbe utile trovare un modo sano per alleggerirvi.

Provate a chiedervi che cosa vi impedisce davvero di stare bene e affrontate il problema senza paura. Nei prossimi giorni potreste arrivare a una maggiore chiarezza. Anche l'ambiente che vi circonda merita attenzione: fare ordine nella casa, nelle attività quotidiane e nei rapporti personali vi aiuterà a recuperare lucidità. Alcune situazioni o persone che non hanno più un ruolo importante nella vostra vita potrebbero essere definitivamente lasciate alle spalle.

5️⃣- Gemelli. Avete dentro di voi un desiderio che continua a crescere, ma forse non avete ancora trovato il coraggio di parlarne apertamente. Potrebbe riguardare il lavoro, una relazione oppure un progetto personale che considerate troppo ambizioso.

Non sottovalutate però le vostre capacità. La vostra mente sarà particolarmente attiva e pronta a trovare soluzioni anche davanti ai problemi più complessi. Potreste riuscire a risolvere un inconveniente che da tempo vi tormenta proprio grazie a un'intuizione improvvisa. Il vero ostacolo sarà smettere di dubitare continuamente di voi stessi. Se sentite che è arrivato il momento di puntare più in alto, cominciate almeno a costruire un percorso concreto per raggiungere ciò che desiderate.

6️⃣- Toro. La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche acquisto, magari dopo settimane trascorse a rimandare una spesa che desideravate fare. Lo shopping potrà regalarvi una piccola soddisfazione, ma attenzione a non utilizzare il portafoglio come rimedio alla noia o allo stress.

La gestione delle risorse economiche richiederà infatti maggiore prudenza. Se il lavoro attuale non vi soddisfa pienamente, potreste iniziare a valutare alternative, nuove collaborazioni o una seconda fonte di guadagno. Una persona vicina potrebbe farvi notare qualcosa che finora non avevate considerato e che potrebbe rivelarsi prezioso. Ascoltate i consigli senza però rinunciare alla vostra autonomia. Soprattutto, evitate di sabotare i vostri stessi progetti con pensieri negativi: avete più risorse di quanto crediate.

7️⃣- Scorpione. La giornata porta una sensazione di recupero sia sul piano fisico sia su quello mentale. Dopo un periodo particolarmente intenso, potreste finalmente ritrovare maggiore serenità e vivere l'ambiente domestico con un atteggiamento più disteso.

Potrebbe inoltre tornare nella vostra vita qualcuno con cui avevate perso i contatti. Sarà interessante capire se questa persona ha ancora qualcosa da offrirvi o se il passato deve semplicemente rimanere tale. Sul lavoro o nello studio, invece, si avvicina una fase più impegnativa e sarà necessario tornare a concentrarsi seriamente sugli obiettivi. In amore potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella relazione. Le coppie di lunga data avranno bisogno di nuovi stimoli per evitare che la routine prenda il sopravvento. Se ogni tanto vi sentite apatici, non colpevolizzatevi: anche il bisogno di rallentare fa parte dei normali ritmi della vita.

8️⃣- Sagittario. Le 24 ore davanti a voi saranno leggermente più semplici rispetto alle giornate precedenti, anche se non mancheranno piccoli ostacoli.

Potreste sentirvi più rilassati, ma qualcosa potrebbe comunque interferire con i vostri programmi e costringervi a cambiare ritmo. Il problema principale resta la stanchezza accumulata. Siete spesso concentrati sulle necessità di figli, partner, genitori o altre persone care e rischiate di dimenticare completamente voi stessi. Provate invece a ritagliarvi uno spazio personale, anche piccolo, senza sentirvi egoisti. Sul fronte professionale sarà utile continuare a studiare e aggiornarsi, soprattutto se state cercando un modo per migliorare le vostre entrate. Investire sulle vostre competenze potrebbe aprire nuove possibilità nei prossimi mesi.

9️⃣- Bilancia. Questa giornata potrebbe portarvi informazioni importanti, ma dovrete essere particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi.

Non tutto sarà evidente al primo sguardo e alcune informazioni dovranno essere interpretate con attenzione. Ascoltate, osservate e non abbiate fretta di trarre conclusioni. In amore è arrivato il momento di recuperare il dialogo. Se ultimamente avete discusso per motivi banali o avete parlato meno del solito, cercate di fare il primo passo verso il chiarimento. Una maggiore disponibilità reciproca potrebbe risolvere tensioni che sembravano più grandi del necessario. Anche il settore economico necessita di una revisione: controllate il budget, valutate le spese superflue e cercate di evitare acquisti dettati dall'impulso. In campo sentimentale, però, si intravede un risveglio che potrebbe restituirvi entusiasmo.

1️⃣0️⃣- Leone. Non sottovalutate l'importanza della persona che avete accanto. In questo periodo il sostegno di chi vi vuole bene potrebbe fare davvero la differenza, soprattutto se state cercando di superare una fase professionale complicata o una situazione che in passato vi ha messo alla prova. Avete bisogno di maggiore serenità, ma anche di qualcuno che vi ricordi quanto avete già fatto per arrivare fin qui. Nonostante le difficoltà, non avete rinunciato ai vostri obiettivi e questa consapevolezza dovrebbe darvi forza. La giornata invita a guardare avanti con maggiore fiducia, lasciando gradualmente andare paure e incertezze. Cercate di non controllare ogni dettaglio del futuro: alcune risposte arriveranno proprio quando smetterete di forzarle.

1️⃣1️⃣- Vergine. Questa giornata potrebbe aiutarvi a uscire da una fase di immobilità. Dopo aver passato troppo tempo a riflettere, analizzare e rimuginare su una questione, finalmente potreste trovare la determinazione necessaria per intervenire. Avete davanti a voi un obiettivo che continua a motivarvi e che potrebbe restituirvi entusiasmo. Sarà importante imparare a valorizzare maggiormente ciò che sapete fare. Le vostre competenze, sia professionali sia relazionali, meritano di essere mostrate senza paura. Settembre potrebbe introdurre cambiamenti significativi, ma non c'è motivo di guardarli con preoccupazione. Considerateli piuttosto come un'occasione per uscire da una situazione diventata troppo statica.

Un piccolo passo compiuto oggi potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più importante nel prossimo futuro.

1️⃣2️⃣- Acquario. La giornata potrebbe essere caratterizzata da diverse questioni legate alla casa, alla famiglia e alla sfera sentimentale. Non sarà necessariamente un periodo negativo, ma avrete bisogno di uscire dalla routine e trovare qualcosa che vi restituisca entusiasmo. Potrebbe essere il momento ideale per dedicarvi a quei piccoli lavori domestici che continuate a rimandare. Sistemare un ambiente, completare un progetto fai-da-te o semplicemente riorganizzare gli spazi potrebbe aiutarvi a sentirvi più produttivi. Coinvolgete il partner, i figli o le persone che vivono con voi: fare qualcosa insieme renderà tutto meno pesante e persino divertente. Non pretendete però di riuscire a risolvere ogni problema da soli. Quando una situazione supera le vostre competenze, chiedere il supporto di una persona esperta non rappresenta una debolezza, ma una scelta intelligente. La giornata, nel complesso, potrà comunque regalare qualche soddisfazione, soprattutto se riuscirete a liberarvi dalla monotonia.

Situazione astrologica del giorno

Dunque, il 28 agosto il cielo sarà dominato dalla Luna Piena in Pesci, accompagnata da una eclissi lunare parziale, un fenomeno che astrologicamente amplifica sensibilità, intuizione ed emozioni. Il Sole in Vergine porterà invece concretezza, senso pratico e bisogno di ordine, creando un confronto tra ragione e sentimento. Sarà quindi una giornata utile per ascoltare ciò che emerge interiormente, chiudere situazioni ormai superate e prepararsi a un nuovo capitolo, evitando però di reagire d'impulso alle emozioni più intense.