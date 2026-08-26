L’oroscopo di venerdì 28 agosto 2026 evidenzia una giornata straordinaria, ricca di prospettive favorevoli. Il Leone conquista il podio assoluto, grazie ad abilità straordinarie capaci di trasformare ogni ambizione in traguardi concreti. L'Ariete vive fasi gratificanti, sostenute da un'intesa di coppia brillante e da relazioni collaborative molto efficaci per il lavoro. Lo Scorpione affronta qualche lentezza nelle attività ordinarie, perciò sarebbe opportuno adottare prudenza per evitare tensioni.

L'oroscopo del giorno 28 agosto: previsioni, classifica e pagelle di venerdì

Scorpione ★★. L'intesa di coppia attraversa una fase delicata, perché emergono incomprensioni legate a vecchie questioni mai chiarite del tutto. Occorre molta pazienza per ascoltare le ragioni dell'altro senza cedere alla tentazione di criticare ogni dettaglio. Nell'ambito lavorativo le cose procedono a rilento, quindi conviene concentrare le energie sulle mansioni ordinarie, evitando di avviare progetti complessi o decisioni affrettate. Le amicizie offrono un valido sostegno e una piacevole occasione di svago durante la serata, ideale per ritrovare serenità e leggerezza. I legami familiari richiedono attenzione speciale verso un parente che chiede consiglio per risolvere un problema personale.

Gestire le finanze con molta prudenza aiuta a prevenire uscite impreviste nel bilancio. Mantenere un atteggiamento calmo permette di superare ogni ostacolo senza accumulare tensioni inutili, garantendo un equilibrio fondamentale in questo momento dell'anno. Ogni piccolo passo avanti rappresenta un progresso significativo per il futuro professionale.

Le pagelle della giornata:

Amore: 5,2;

Lavoro: 5,5;

Soldi: 5,0.

Gemelli ★★★. I compiti professionali richiedono massima concentrazione per evitare banali sviste che potrebbero causare ritardi fastidiosi sul programma previsto. Risulta utile organizzare le priorità con ordine e metodo, rifiutando impegni superflui che disperdono le energie preziose. La sfera sentimentale vive momenti alterni, ma un dialogo sincero aiuta a chiarire i dubbi nati di recente tra i partner.

I single possono fare nuove conoscenze stimolanti frequentando ambienti diversi dal solito, a patto di mostrare la propria natura senza maschere. In famiglia conviene mantenere un atteggiamento tollerante, ignorando le provocazioni trascurabili e favorendo la serenità comune tra le pareti di casa. L'appoggio delle persone care si rivela determinante per affrontare le sfide con la giusta carica. Dedicare del tempo agli affetti più sinceri regala una piacevole sensazione di armonia quotidiana. L'impegno costante porterà presto le soddisfazioni meritate.

Le pagelle della giornata:

Amore: 6,2;

Lavoro: 6,5;

Soldi: 6,0.

Capricorno ★★★. I legami familiari occupano la scena principale, poiché richiedono un intervento deciso per appianare piccole divergenze sorte di recente tra parenti.

La disponibilità all'ascolto spiana la strada verso una soluzione condivisa e duratura. Sul fronte lavorativo la routine procede senza grandi scossoni, permettendo di portare a termine le mansioni arretrate con la solita precisione che vi contraddistingue. L'amore regala attimi di dolcezza, specialmente per chi desidera consolidare un'unione stabile con piani ambiziosi per il futuro. Le amicizie propongono uscite divertenti che aiutano a staccare dalla solita routine e a ricaricare lo spirito con leggerezza. Amministrare le risorse con giudizio evita sorprese sgradevoli sul conto corrente a fine mese. Una gestione attenta dei tempi garantisce ottimi risultati in ogni ambito della vita quotidiana, regalando una bella soddisfazione complessiva.

Le pagelle della giornata:

Amore: 6,5;

Lavoro: 6,3;

Soldi: 6,2.

Ariete ★★★★. I rapporti sentimentali vivono una fase di grande slancio, arricchita da gesti affettuosi e progetti entusiasmanti da realizzare insieme al partner. Chi cerca un'anima gemella può sfruttare il fascino naturale per colpire al cuore una persona speciale incontrata di recente. La sfera lavorativa offre opportunità interessanti per mostrare le capacità organizzative e ottenere i giusti riconoscimenti che aspettate da tempo. Le relazioni con i colleghi si mostrano distese e collaborative, facilitando il raggiungimento di obiettivi comuni importanti. In famiglia regna una piacevole armonia, grazie alla voglia di condividere momenti di festa e serenità.

Gli amici offrono stimoli continui per organizzare serate animate da risate e buonumore contagioso. Proseguire lungo questa strada garantisce il successo in ogni iniziativa intrapresa con entusiasmo sincero e determinazione costante.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,8;

Lavoro: 7,6;

Soldi: 7,4.

Toro ★★★★. L'attività professionale prende il volo grazie a intuizioni brillanti che permettono di risolvere un nodo complesso con grande maestria. Gli sforzi compiuti negli ultimi mesi cominciano a dare frutti concreti, regalando conferme preziose per la carriera e per la soddisfazione personale. Nel settore affettivo la passione torna protagonista, regalando intesa profonda nelle coppie consolidate e momenti magici ai cuori solitari.

La vita di tutti i giorni si arricchisce di contatti utili per espandere le proprie conoscenze in ambiti stimolanti e innovativi. I rapporti familiari si mantengono solidi e affettuosi, garantendo un rifugio sicuro nei momenti di stanchezza o incertezza. Mantenere l'ottimismo attuale aiuta ad attrarre circostanze favorevoli in ogni campo dell'esistenza. La determinazione unita alla calma si conferma la chiave vincente per gestire qualsiasi situazione.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,7;

Lavoro: 8,0;

Soldi: 7,5.

Cancro ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata caratterizzata da un'ottimaintesa con gli amici più cari, sempre pronti ad ascoltare e a regalare consigli preziosi. Le relazioni umane traggono beneficio dalla generosità naturale che vi distingue, attirando la stima di chi vi circonda nel quotidiano.

Sul lavoro la precisione consente di superare un piccolo ostacolo e di ricevere lodi meritate da parte di chi coordina le attività. In amore la complicità cresce giorno dopo giorno, permettendo di superare le vecchie insicurezze e di guardare al domani con fiducia rinnovata. Le dinamiche familiari scorrono su binari di grande tranquillità, offrendo la possibilità di pianificare piacevoli momenti di condivisione domestica. Gestire la sfera economica con oculatezza assicura la tranquillità necessaria per concedersi qualche piccolo sgarro. L'energia positiva di queste ore vi accompagna verso traguardi davvero gratificanti.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,6;

Lavoro: 7,8;

Soldi: 7,5.

Vergine ★★★★.

L'ambito affettivo riserva gradite sorprese, con manifestazioni d'affetto capaci di scaldare il cuore e cancellare i dubbi accumulati nei giorni scorsi. I cuori solitari possono fare un passo avanti importante verso la felicità, lasciandosi andare ad un'emozione inaspettata e travolgente. Nel lavoro la costanza viene premiata con proposte interessanti da valutare con la massima cura insieme ai collaboratori fidati. La vita familiare beneficia di un clima di totale collaborazione che rende semplice la risoluzione di qualsiasi incombenza domestica o organizzativa. L'amicizia rappresenta un pilastro saldo su cui fare affidamento per trascorrere ore spensierate e rinfrescanti. Continuare a coltivare i legami autentici permette di mantenere un equilibrio perfetto tra doveri e piaceri.

La serenità ritrovata regala una luce speciale al vostro sguardo per tutta la serata.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,9;

Lavoro: 7,7;

Soldi: 7,6.

Bilancia ★★★★. Il settore professionale registra un'accelerazione positiva, grazie a contatti preziosi che aprono scenari promettenti per lo sviluppo dei vostri progetti futuri. La capacità di mediare in situazioni complesse si rivela un'arma vincente per mantenere la calma e risolvere controversie spiacevoli. In amore il dialogo scorre con immensa fluidità, favorendo l'intesa e il superamento delle piccole divergenze nate di recente nel rapporto di coppia. Le relazioni familiari regalano momenti di grande soddisfazione e sostegno sincero per le decisioni imminenti che intendete prendere.

Le uscite con la gente fidata offrono spunti di riflessione e l'opportunità di vivere momenti di pura allegria contagiosa. La gestione saggia delle risorse finanziarie garantisce una stabilità durevole che infonde sicurezza per i passi imminenti. L'armonia interiore riflette la bellezza delle vostre scelte quotidiane.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,5;

Lavoro: 8,1;

Soldi: 7,8.

Sagittario ★★★★★. Le amicizie sono la fonte principale di gioia per la serata, grazie a inviti stuzzicanti che promettono risate e momenti memorabili da conservare. Il vostro spirito aperto attrae simpaticamente chiunque entri in contatto con voi, rendendovi il centro propulsore di ogni gruppo sociale. Nel lavoro le intuizioni si rivelano azzeccate, aprendo strade spianate verso traguardi prestigiosi che meritano di essere festeggiati degnamente.

L'amore regala emozioni intense e travolgenti, capaci di far battere il cuore come non succedeva da tempo immemore. In famiglia l'atmosfera è rilassata e ricca di affetto reciproco, favorendo dialoghi costruttivi con le persone care. Gli affari procedono nel migliore dei modi, lasciando ampio spazio alla pianificazione di acquisti desiderati da lungo tempo. La fortuna accompagna con generosità ogni vostra mossa audace.

Le pagelle della giornata:

Amore: 9,2;

Lavoro: 9,0;

Soldi: 8,8.

Acquario ★★★★★. L'oroscopo del 28 agosto regala successi straordinari nel lavoro, dove l'ingegno brillante permette di superare la concorrenza con idee innovative e vincenti. Le capacità strategiche raggiungono il massimo livello, permettendo di concludere accordi vantaggiosi e di attrarre l'attenzione degli addetti ai lavori.

In amore si respira una passione travolgente che rinnova la complicità nella coppia, rendendo indimenticabile ogni istante trascorso insieme. Chi desidera cambiare vita trova la spinta giusta per tuffarsi in avventure affascinanti senza guardarsi mai indietro. I rapporti con la gente vicina si arricchiscono di affetto e stima profonda, consolidando legami destinati a durare nel tempo. Le finanze godono di un momento di grande salute che permette di guardare al futuro con assoluta serenità. La fiducia nei propri mezzi apre ogni porta verso la felicità.

Le pagelle della giornata:

Amore: 9,0;

Lavoro: 9,5;

Soldi: 9,0.

Pesci ★★★★★. La vita sentimentale raggiunge vette altissime di romanticismo e complicità, regalando momenti magici capaci di rafforzare il legame con il partner. I cuori solitari possono vivere un incontro speciale in grado di trasformare radicalmente la visione dell'avvenire affettivo. Sul lavoro l'ispirazione vi guida verso soluzioni brillanti, capaci di sbloccare pratiche ferme da mesi con soddisfazione di tutti. I legami familiari vivono un momento di grazia, caratterizzato da un'intesa perfetta e dalla condivisione di traguardi significativi per la casa. Le amicizie dimostrano un affetto smisurato, offrendo occasioni irrinunciabili per festeggiare insieme notizie magnifiche arrivate di recente. La fortuna sorride anche alle finanze, portando entrate inaspettate o vantaggi economici di grande rilievo. Ogni desiderio trova oggi il canale giusto per concretizzarsi in realtà solida.

Le pagelle della giornata:

Amore: 9,4;

Lavoro: 9,2;

Soldi: 9,1.

Leone 'top del giorno'. Le relazioni affettive toccano l'apice della felicità grazie a una passione travolgente e a un'intesa perfetta che rende solido il legame di coppia. Chi cerca la svolta sentimentale può contare su un carisma irresistibile in grado di conquistare immediatamente il cuore desiderato. Nel lavoro il vostro valore viene riconosciuto con premi importanti che confermano la grandezza dei progetti portati avanti finora con coraggio. L'ambiente familiare si stringe attorno a voi con orgoglio e affetto, festeggiando i successi ottenuti con tanta dedizione e costanza quotidiana. Gli amici rappresentano una fonte inesauribile di stimoli e divertimento per celebrare questo momento d'oro della vita. La situazione economica appare solida e prospera, permettendo di pianificare investimenti ambiziosi con assoluta serenità. Il vostro cammino prosegue spedito verso vette sempre più alte e gratificanti.

Le pagelle della giornata: