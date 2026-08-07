Secondo l'oroscopo del 9 agosto 2026 il Toro può avere delle incomprensioni con la famiglia, i Gemelli possono iniziare delle amicizie autentiche e l'Acquario deve riflettere.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single non devono piangersi addosso, ma pensare al futuro. Insieme al partner si può vivere una giornata molto passionale. Risparmiare del tempo sul lavoro è necessario.

Toro: le incomprensioni con la famiglia sono davvero tante. Sulla sfera lavorativa è possibile essere stanchi dei troppi impegni.

Avere più riposo in questo periodo è davvero fondamentale.

Gemelli: chi cerca l'amore può iniziare delle amicizie autentiche. Si possono fare delle belle escursioni insieme alla dolce metà. Il fisico va gestito con molta intelligenza.

Cancro: una leggera gelosia può emergere sulla sfera amorosa. La stanchezza causata dal caldo può rendere difficile il lavoro. Chi partecipa ha degli sport competitivi può ricevere delle soddisfazioni.

Leone: con la persona amata si possono fare degli acquisti molto interessanti. I single sono solari e soprattutto tanto vitali. L'ambito professionale è noioso da affrontare.

Vergine: la parola prudenza non deve mai mancare sul vocabolario dei cuori solitari. Un desiderio complesso può essere realizzato insieme al partner.

Sul lavoro ci sono delle cose interessanti da imparare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: qualcuno può arrivare in punta di piedi e sconvolgere la vita di chi è solo da tempo. Sono probabili alcuni problemi economici. La giornata può iniziare in modo soddisfacente.

Scorpione: un abbraccio improvviso può rendere la coppia molto più unita. Chi cerca l'amore è più distratto del solito. Per chi è di turno è una giornata particolarmente pesante.

Sagittario: chi fa parte di una coppia è veramente di pessimo umore. In questo momento è possibile essere sospettosi di ogni cosa. Chi lavora in proprio può affrontare delle piccole complicazioni.

Capricorno: le preoccupazioni possono arrivare proprio dai figli.

Una trattativa di lavoro può essere abbastanza complicata. Oggi il benessere non è proprio presente.

Acquario: prima di fare qualunque passo è importante riflettere. L'intera giornata può essere affrontata con molta felicità. Sul lavoro, la strada verso il successo è davvero lunga.

Pesci: la relazione sentimentale ha più serenità del solito. Nei confronti della famiglia c'è troppo silenzio. Buone notizie può regalare la sfera finanziaria.