Secondo l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026 il Toro è sorpreso, il Cancro è molto positivo e la Vergine può fare delle nuove conoscenze.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in amore, il bisogno di avere più certezze e davvero forte. Una leggera frustrazione è causata da alcune persone. Sul campo lavorativo è possibile essere dinamici e anche molto creativi.

Toro: i single sono attratti da persone proprio inavvicinabili. Chi fa parte di una coppia è abbastanza sorpreso.

Da semplici chiacchiere può nascere un progetto importante.

Gemelli: un nuovo rapporto di amicizia va approfondito velocemente. La sfera sentimentale è più unita del passato. Sul lavoro è necessario lasciare spazio anche alle idee dei superiori.

Cancro: la settimana risulta essere molto positiva. Una grande intesa è in corso con il partner. Sull'ambito professionale è necessario essere indifferenti alle critiche.

Leone: in questo periodo si possono fare delle grandi risate insieme alla dolce metà. Finalmente per gli incontri è una settimana favorevole. Qualcuno può avere tanta stima di chi lavora in proprio.

Vergine: è probabile fare delle nuove conoscenze stimolanti. Con i fratelli o i figli, i rapporti sono molto belli.

Sulla sfera professionale ci sono dei momenti complicati da affrontare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore deve seguire solamente i propri ritmi. Il rapporto con il partner è difficile, ma anche tanto passionale. In questo periodo è possibile essere spensierati.

Scorpione: i cuori solitari possono perdonare una persona del passato. Chi ha una relazione può essere più generoso con la dolce metà. Questa è la settimana giusta per pensare al divertimento.

Sagittario: per chi è solo sono in arrivo delle novità. Si possono vivere dei momenti intensi insieme ad alcuni amici. Chi lavora nel commercio si sente più intelligente del solito.

Capricorno: è opportuno ritagliarsi alcuni spazi di libertà.

Una certa persona può essere molto irritante. Sul lavoro è importante ascoltare i consigli di tutti.

Acquario: i single sono affascinati da una nuova amica. Chi fa parte di una coppia è poco espansivo con il partner. La settimana può essere dedicata a un bel viaggio.

Pesci: è possibile vivere dei momenti molto trasgressivi. In amore è importante fare attenzione ai piccoli gesti. Il lavoro può regalare un premio di consolazione.