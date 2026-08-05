Secondo l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026 il Toro è sorpreso, il Cancro è molto positivo e la Vergine può fare delle nuove conoscenze.
Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: in amore, il bisogno di avere più certezze e davvero forte. Una leggera frustrazione è causata da alcune persone. Sul campo lavorativo è possibile essere dinamici e anche molto creativi.
Toro: i single sono attratti da persone proprio inavvicinabili. Chi fa parte di una coppia è abbastanza sorpreso.
Da semplici chiacchiere può nascere un progetto importante.
Gemelli: un nuovo rapporto di amicizia va approfondito velocemente. La sfera sentimentale è più unita del passato. Sul lavoro è necessario lasciare spazio anche alle idee dei superiori.
Cancro: la settimana risulta essere molto positiva. Una grande intesa è in corso con il partner. Sull'ambito professionale è necessario essere indifferenti alle critiche.
Leone: in questo periodo si possono fare delle grandi risate insieme alla dolce metà. Finalmente per gli incontri è una settimana favorevole. Qualcuno può avere tanta stima di chi lavora in proprio.
Vergine: è probabile fare delle nuove conoscenze stimolanti. Con i fratelli o i figli, i rapporti sono molto belli.
Sulla sfera professionale ci sono dei momenti complicati da affrontare.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: chi cerca l'amore deve seguire solamente i propri ritmi. Il rapporto con il partner è difficile, ma anche tanto passionale. In questo periodo è possibile essere spensierati.
Scorpione: i cuori solitari possono perdonare una persona del passato. Chi ha una relazione può essere più generoso con la dolce metà. Questa è la settimana giusta per pensare al divertimento.
Sagittario: per chi è solo sono in arrivo delle novità. Si possono vivere dei momenti intensi insieme ad alcuni amici. Chi lavora nel commercio si sente più intelligente del solito.
Capricorno: è opportuno ritagliarsi alcuni spazi di libertà.
Una certa persona può essere molto irritante. Sul lavoro è importante ascoltare i consigli di tutti.
Acquario: i single sono affascinati da una nuova amica. Chi fa parte di una coppia è poco espansivo con il partner. La settimana può essere dedicata a un bel viaggio.
Pesci: è possibile vivere dei momenti molto trasgressivi. In amore è importante fare attenzione ai piccoli gesti. Il lavoro può regalare un premio di consolazione.