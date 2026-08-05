Secondo l'oroscopo del 7 agosto 2026 il Toro ha dei dolci sentimenti, i Gemelli hanno una sicurezza totale nel partner e la Bilancia è riservata.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi ha una relazione può diventare molto possessivo. I single, in questo momento hanno bisogno di molta tranquillità. Per chi si trova al lavoro è una giornata impegnativa.

Toro: i sentimenti per il partner sono stabili e soprattutto dolci. I cuori solitari non vogliono rinunciare ad alcune uscite improvvisate.

Per i creativi è un periodo ricco di successo.

Gemelli: chi abita da solo, ama ricevere i parenti a casa. Chi ha una relazione ha una totale sicurezza. La sfera professionale sta attraversando un periodo ottimo.

Cancro: è possibile ammirare da lontano una nuova persona. Sul fronte del cuore è una giornata soddisfacente. Chi lavora nei trasporti o nella ristorazione è abbastanza stanco.

Leone: chi è solo da tempo è più pigro del solito. Dei risultati rassicuranti sono in arrivo dal campo lavorativo. La sensibilità in questo momento è inesistente.

Vergine: la giornata dei cuori solitari è piena di entusiasmo. Chi fa parte di una coppia ha troppe pretese che riguardano il partner. La serenità e la salute non possono mancare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore è abbastanza riservato. Insieme alla dolce metà è importante essere comprensivi. Chi svolge attività fisica è molto più allegro.

Scorpione: chi riceve delle critiche è di malumore. Chi lavora in proprio è abile nelle proprie scelte. La salute in questo periodo è delicata.

Sagittario: la possessività per la persona amata va assolutamente eliminata. Con gli amici è presente molta più complicità del solito. Alcuni complimenti possono rendere più leggera la giornata.

Capricorno: è possibile avere una buona armonia con il partner. Chi è solo da troppo tempo deve avere molta pazienza. Con i vari colleghi, il rapporto è veramente ottimo.

Acquario: finalmente si possono capire le esigenze della dolce metà.

Una piccola crisi personale possono affrontare i single. Tante buone notizie sono in arrivo dall'ambito professionale.

Pesci: sul fronte amoroso ci sono molte delusioni. Attenzione perché i cuori solitari sono proprio di poche parole. In mente ci sono tantissimi obbiettivi da raggiungere.