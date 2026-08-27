L'oroscopo del weekend del 29 e 30 agosto accompagna gli ultimi giorni di un mese che segna il passaggio dall'atmosfera spensierata dell'estate a una fase più orientata ai progetti e ai nuovi obiettivi per settembre. Saranno due giornate ideali per concedersi ancora qualche momento di relax, ma anche per iniziare a mettere ordine tra idee e programmi in vista di settembre. Molti approfitteranno del fine settimana per stare con la famiglia, organizzare una breve gita o ritrovare il piacere delle piccole cose.

Dal punto di vista astrologico, il Sole e Mercurio in Vergine favoriscono lucidità, organizzazione e senso pratico, aiutando a chiudere il mese con maggiore consapevolezza.

Venere in Bilancia continua a sostenere i rapporti affettivi, i chiarimenti e i nuovi incontri, mentre Marte in Cancro rende più intenso il bisogno di proteggere gli affetti e dedicare tempo alle persone care. Tra venerdì e gran parte di sabato la Luna in Pesci amplifica sensibilità e intuito, regalando emozioni profonde ai segni d'Acqua; domenica, con il passaggio in Ariete, il clima diventerà più dinamico e porterà molti a guardare con entusiasmo alla nuova settimana.

Il Toro e la Vergine potranno contare su un cielo particolarmente costruttivo, mentre Cancro e Scorpione vivranno un fine settimana ricco di emozioni grazie alla Luna favorevole. Qualche cautela in più sarà invece richiesta ad Ariete e Gemelli, chiamati a gestire con calma alcuni piccoli imprevisti.

Previsioni oroscopo weekend 29 e 30 agosto segno per segno

Ariete: Il desiderio di muovervi e vivere qualcosa di diverso sarà forte, ma non tutto dipenderà dai vostri programmi. Sabato potrebbe richiedere un po' più di pazienza nei rapporti familiari, mentre domenica, con la Luna che entrerà nel vostro segno, ritroverete entusiasmo e spirito d'iniziativa. In amore evitate discussioni nate per motivi di poco conto, mentre sul piano pratico sarà meglio rimandare spese non indispensabili. Voto 7️⃣

Toro: È uno dei weekend migliori per ritrovare serenità e ricaricare le energie. Il Sole e Mercurio in Vergine vi aiutano a vivere ogni situazione con lucidità, mentre Venere in Bilancia rende più piacevoli i rapporti di coppia e le nuove conoscenze.

Se avete in programma una breve partenza oppure una riunione di famiglia per concludere l'estate, il clima sarà disteso e ricco di soddisfazioni. Una buona notizia potrebbe arrivare proprio domenica. Voto 9️⃣

Gemelli: Non tutto andrà secondo i piani, ma saprete trovare rapidamente una soluzione. La Luna in Pesci potrebbe rendere più complicata la gestione di qualche impegno nella prima parte del weekend, mentre domenica ritroverete leggerezza e voglia di stare in compagnia. Sul lavoro sarà utile annotare un'idea nata quasi per caso: potrebbe rivelarsi preziosa nelle prossime settimane. Voto 7️⃣

Cancro: Ci sono emozioni che meritano di essere vissute senza timore e questo fine settimana vi offrirà l'occasione di farlo.

Marte continua a rendervi determinati, mentre la Luna in trigono tra venerdì e sabato favorisce incontri, riavvicinamenti e momenti di grande complicità. Anche chi ha attraversato un periodo complicato potrà finalmente ritrovare un po' di serenità. Voto 8️⃣

Leone: Dopo settimane particolarmente intense, sarà utile rallentare il ritmo e dedicare più tempo a voi stessi. Giove continua a sostenere i vostri progetti e vi permette di guardare ai prossimi mesi con fiducia, ma questo weekend sarà soprattutto il momento giusto per recuperare energie, e iniziare a fare un resoconto dell'ultimo periodo. In amore non mancheranno occasioni per rafforzare un legame importante. Voto 8️⃣

Vergine: Il cielo continua a sorridervi.

Sole e Mercurio nel segno vi rendono lucidi e determinati, qualità che vi permetteranno di affrontare con successo anche una scelta rimasta in sospeso. Se state pensando di avviare un nuovo progetto o di organizzare il mese di settembre, questo è il momento ideale per farlo. Il partner apprezzerà la vostra disponibilità e il dialogo sarà il punto di forza del weekend. Voto 9️⃣

Bilancia: Saranno le relazioni a regalarvi le soddisfazioni più belle. Venere nel segno continua a valorizzare fascino, simpatia e desiderio di condividere esperienze con le persone che amate. I single avranno maggiori possibilità di fare incontri interessanti, mentre le coppie potranno ritrovare una complicità che sembrava essersi affievolita.

Anche una proposta ricevuta da un amico potrebbe sorprendervi piacevolmente. Voto 8️⃣

Scorpione: Le intuizioni non vi mancheranno e farete bene ad ascoltarle. La Luna in Pesci sostiene il vostro segno nella prima parte del weekend, aiutandovi a vivere i sentimenti con maggiore spontaneità. Un chiarimento atteso da tempo arriverà nel momento più opportuno, mentre sul piano pratico riuscirete a risolvere una questione rimasta in sospeso senza particolari difficoltà. Voto 8️⃣

Sagittario: Avrete bisogno di cambiare aria e di allontanarvi, almeno per qualche ora, dagli impegni accumulati durante la settimana. Sabato potrebbe esserci un piccolo contrattempo legato a un programma organizzato da tempo, ma sarà sufficiente un pizzico di flessibilità per rimettere tutto a posto.

Domenica porterà invece entusiasmo e una maggiore voglia di divertirvi. Voto 7️⃣

Capricorno: Sarà un weekend utile per ritrovare equilibrio e guardare avanti con maggiore fiducia. Il sostegno del Sole e di Mercurio in Vergine vi permetterà di affrontare con serenità una decisione importante, mentre Venere in quadratura suggerisce di dedicare più attenzione ai rapporti familiari, evitando di trascurare le esigenze di chi vi sta vicino. Voto 7️⃣

Acquario: La parte finale di agosto vi regalerà nuovi stimoli. Tra sabato e domenica crescerà la voglia di organizzare un viaggio, incontrare amici o pianificare un progetto da realizzare a settembre. Il dialogo con il partner sarà più spontaneo e anche i single potrebbero vivere una conoscenza interessante in un contesto del tutto inaspettato.

Voto 8️⃣

Pesci: Le stelle vi invitano a vivere ogni emozione con autenticità. La Luna nel segno tra venerdì e buona parte di sabato aumenta fascino, sensibilità e desiderio di condividere ciò che provate. Sarà un fine settimana favorevole ai chiarimenti, alle riconciliazioni e ai nuovi incontri. Domenica richiederà invece maggiore attenzione alle questioni pratiche, ma senza compromettere il buon umore. Voto 8️⃣