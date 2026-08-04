L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026 sarà dominata dall'atmosfera di Ferragosto, con giornate ricche di spostamenti, incontri e occasioni per ritrovare amici e familiari. Il cielo favorirà la voglia di socializzare, di concedersi qualche momento di svago e di lasciarsi alle spalle le tensioni accumulate nei mesi precedenti. Per molti segni sarà un periodo di rinascita emotiva, mentre altri dovranno gestire qualche piccolo imprevisto prima di poter vivere appieno il clima di festa. Tra viaggi, grigliate, serate sotto le stelle e nuovi incontri, sarà importante organizzarsi con anticipo, evitare inutili stress e trovare il giusto equilibrio tra divertimento e riposo.

L'astrologia premia il segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche della settimana dal 10 al 16 agosto 2026 sulla fortuna

☘️☘️Sagittario. L'inizio della settimana potrebbe risultare più faticoso del previsto. Alcuni contrattempi o piccoli ritardi rischieranno di rallentare i vostri programmi, ma non sarà il caso di scoraggiarsi. Da mercoledì la situazione inizierà a migliorare sensibilmente e ritroverete entusiasmo e fiducia. Ferragosto porterà con sé un clima più disteso, ideale per trascorrere del tempo con la famiglia e riscoprire il valore delle tradizioni. Le coppie vivranno momenti di intensa complicità, mentre i ricordi del passato potrebbero emozionarvi più del previsto. Il fine settimana si chiuderà con un rinnovato ottimismo.

☘️☘️☘️Bilancia. La settimana alternerà momenti molto positivi ad altri leggermente più impegnativi, ma nel complesso riuscirete a vivere giornate soddisfacenti e ricche di stimoli. Le occasioni interessanti non mancheranno e sarà importante coglierle senza troppe esitazioni. Il Ferragosto si prospetta sereno, romantico e privo di discussioni significative. L'unico invito riguarda il benessere fisico: dormite a sufficienza, idratatevi e non sottovalutate eventuali mal di testa o cali di pressione dovuti al caldo. Con un po' di attenzione riuscirete a godervi ogni momento.

☘️☘️☘️Capricorno. Le tensioni delle ultime settimane inizieranno finalmente ad allentarsi, permettendovi di affrontare il periodo con maggiore serenità.

Se avete ancora qualche pratica da concludere o un impegno importante da portare a termine, cercate di non rimandarlo troppo. La casa richiederà qualche attenzione in più, tra piccoli lavori, sistemazioni o progetti da pianificare per settembre. In amore, invece, il cielo sarà decisamente più generoso: chi è in coppia ritroverà grande sintonia, mentre i single potrebbero fare un incontro destinato a lasciare il segno.

☘️☘️☘️Gemelli. Organizzazione sarà la parola chiave della vostra settimana. Prepararvi con anticipo aiuterà a evitare stress inutili durante i giorni di Ferragosto, soprattutto se avete in programma viaggi o appuntamenti importanti. L'inizio della settimana potrebbe essere dedicato al lavoro o a questioni pratiche che richiederanno puntualità e precisione.

Una volta superati questi impegni, potrete finalmente rilassarvi. Preferite luoghi meno affollati e concedetevi pause rigeneranti. I più giovani avranno voglia di divertirsi fino a tarda sera, mentre chi cerca tranquillità troverà piacevoli occasioni davanti a una buona cena.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. L'agenda sarà particolarmente ricca di appuntamenti, acquisti e incontri. Agosto entrerà nel suo momento più vivace e vi ritroverete coinvolti in una lunga serie di impegni, molti dei quali piacevoli. Cercate di completare le questioni più importanti entro giovedì, così da affrontare Ferragosto senza pensieri. Se dovete mettervi in viaggio, valutate partenze alternative per evitare traffico e lunghe attese.

L'intesa di coppia sarà molto intensa e, per chi desidera allargare la famiglia, il periodo risulterà favorevole. Possibili visite improvvise renderanno opportuno mantenere casa sempre in ordine.

☘️☘️☘️☘️Ariete. Vi aspetta una settimana movimentata, ricca di preparativi, appuntamenti e occasioni per stare insieme alle persone care. L'entusiasmo sarà alle stelle e avrete l'impressione che le giornate volino via senza accorgervene. Se siete single, le possibilità di fare nuove conoscenze saranno numerose e alcune amicizie nate quasi per caso potrebbero rivelarsi importanti anche in futuro. Dopo un periodo piuttosto impegnativo riuscirete finalmente a ritagliarvi momenti di autentico relax. Fate soltanto attenzione alle lunghe esposizioni al sole e cercate di rispettare i tempi del vostro corpo.

☘️☘️☘️☘️Toro. La prima parte della settimana sarà dedicata soprattutto all'organizzazione. Se avete in programma una vacanza o uno spostamento importante, conviene anticipare la partenza per evitare il traffico tipico di Ferragosto. Chi è già in ferie vivrà giornate piacevoli tra passeggiate sul lungomare, sagre, locali caratteristici e serate all'insegna della spensieratezza. Le difficoltà affrontate negli ultimi tempi sembreranno finalmente lontane e riuscirete a recuperare serenità. Il desiderio di vivere il presente avrà la meglio su ogni preoccupazione.

☘️☘️☘️☘️Acquario. Le emozioni accompagneranno ogni giorno della settimana. Chi è single avrà l'opportunità di conoscere persone interessanti, anche se sarà meglio non avere troppa fretta nel trasformare una simpatia in qualcosa di più serio.

Le coppie, invece, riusciranno finalmente ad affrontare con maturità alcuni argomenti rimasti irrisolti. Il dialogo sarà il vostro punto di forza e permetterà di superare vecchie incomprensioni. Non mancheranno uscite, gite e momenti di puro divertimento, ma ricordate di proteggervi dal sole nelle ore più calde.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine. L'inizio della settimana procederà con ritmi piuttosto tranquilli e avrete la sensazione che tutto si muova lentamente. Da mercoledì, però, gli eventi prenderanno una piega decisamente più dinamica. Sarete in attesa di una risposta, di una visita o di una notizia importante che potrebbe arrivare proprio nei giorni centrali della settimana. Il weekend di Ferragosto porterà emozioni, occasioni romantiche e belle sorprese.

Sarà il momento ideale per organizzare una gita, una cena speciale o un'esperienza da ricordare.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Nei primi giorni sarà necessario chiudere definitivamente alcune questioni rimaste in sospeso, soprattutto di carattere pratico o economico. Una volta superata questa fase, ritroverete tutta la vostra energia e la voglia di divertirvi. Da giovedì in poi l'atmosfera cambierà completamente e Ferragosto si trasformerà in una lunga festa fatta di risate, incontri e leggerezza. Il vostro fascino attirerà nuove conoscenze e renderà particolarmente vivace anche la vita sentimentale. Le serate trascorse tra amici saranno indimenticabili.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. Finalmente riuscirete a lasciarvi alle spalle un periodo complicato e ad affrontare la settimana con uno spirito completamente diverso.

Chi ha sofferto per amore sentirà il bisogno di guardare avanti e aprirsi a nuove opportunità, senza restare ancorato al passato. Entro domenica potrebbero arrivare notizie incoraggianti oppure cambiamenti legati a partenze, arrivi o spostamenti. Se vi trovate in vacanza, lasciatevi guidare dalla curiosità: potreste scoprire un luogo nascosto capace di conquistarvi. Le giornate trascorse con amici e familiari saranno tra le più belle dell'estate.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Siete tra i segni maggiormente favoriti della settimana. Le emozioni si susseguiranno una dopo l'altra e ogni giornata avrà qualcosa di speciale da regalarvi. Ritroverete persone care che non vedevate da tempo, vivrete Ferragosto con entusiasmo e vi emozionerete davanti ai classici fuochi d'artificio che illumineranno il cielo estivo.

In amore tutto procederà nel migliore dei modi, sia per chi è in coppia sia per chi desidera fare nuovi incontri. Sarete circondati da affetto, sorrisi e dimostrazioni di stima che vi faranno sentire davvero al centro della scena.