L'oroscopo dell'8 agosto 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli che faranno valere le idee, mentre con quella d'argento il Leone e con quella di bronzo l'Ariete che potrebbe prendere decisioni senza fretta.

Classifica dell'8 agosto segno per segno

1° Posto: Gemelli

Con la Luna nel vostro segno e il sestile a Saturno, avete una marcia in più. Curiosità e concretezza si fondono: è il momento perfetto per trasformare i pensieri in progetti chiari e far valere le vostre idee.

2° Posto: Leone

Il Sole nel vostro segno in splendido sestile con la Luna vi regala carisma ed energia brillante.

Le comunicazioni scorrono che è un piacere e riuscite a dare ordine a qualsiasi situazione con grande stile.

3° Posto: Ariete

Grazie a Saturno nel segno in ottimo aspetto con la Luna, trovate la quadra perfetta tra entusiasmo e maturità. Ottimo momento per pianificare, organizzare scadenze o prendere decisioni importanti senza fretta.

4° Posto: Bilancia

Il clima mentale frizzante vi aiuta a sbloccare conversazioni delicate o telefonate rimandate. Scegliendo il tono giusto, riuscite a trovare soluzioni condivise sia in ambito personale che lavorativo.

5° Posto: Acquario

La sintonia con i transiti d'aria vi stimola la mente. È la giornata ideale per mettere ordine tra messaggi, documenti e pensieri sparsi, facendo spazio a idee fresche per il futuro.

6° Posto: Sagittario

La voglia di futuro non manca e il cielo vi invita a trasformare una semplice curiosità in un piano d'azione concreto. Meno castelli in aria, più progetti nero su bianco.

7° Posto: Vergine

Avete l'occasione di fare chiarezza su una proposta di lavoro o di studio. La vostra proverbiale precisione sposa benissimo l'energia ordinata della giornata: mettete la graffetta giusta al posto giusto.

8° Posto: Scorpione

La giornata vi chiede di formulare la domanda giusta se avete un dubbio. Mettendo da parte l'istinto di reagire d'impulso, potete sciogliere un nodo emotivo con una comunicazione diretta ma gentile.

9° Posto: Toro

Siete chiamati a gestire le conversazioni delicate con molta cura.

Scegliere un tono diretto ma gentile vi eviterà fraintendimenti, specie in famiglia o sul lavoro.

10° Posto: Cancro

Le emozioni possono farsi sentire più intense, ma il cielo vi offre gli strumenti per trasformarle in parole ben costruite. Concedetevi il tempo di formulare le vostre richieste senza fretta.

11° Posto: Capricorno

C'è bisogno di mettere ordine tra i pensieri e le priorità. Anche se i ritmi vi sembrano insoliti o mentali, un approccio strutturato vi salverà da qualsiasi piccola confusione.

12° Posto: Pesci

Tra dubbi da chiarire e una forte richiesta di introspezione, potreste sentirvi un po' sospesi. Usate questa giornata per concedervi il tempo di capire cosa volete davvero dire, senza forzare le risposte.