Ferragosto è finalmente arrivato e l'oroscopo di sabato 15 agosto invita a mettere da parte per qualche ora pensieri e preoccupazioni, lasciando spazio alle persone care, al divertimento e alla voglia di vivere qualcosa di speciale.

Dal punto di vista astrologico, la Luna in Vergine accompagna gran parte della giornata, suggerendo attenzione ai dettagli anche nei programmi di festa e aiutando a evitare piccoli contrattempi. In serata il passaggio in Bilancia renderà il clima ancora più piacevole, favorendo convivialità e armonia. Venere in Bilancia continua a proteggere la sfera sentimentale, mentre Sole, Mercurio e Giove in Leone regalano entusiasmo, generosità e voglia di stare al centro dell'attenzione.

Marte in Cancro, invece, spinge a vivere il Ferragosto soprattutto attraverso gli affetti e la famiglia.

Il Leone potrà vivere una giornata ricca di entusiasmo e soddisfazioni, mentre Toro e Vergine avranno dalla loro parte una Luna che aiuta a godersi la festa senza troppe complicazioni. Buone prospettive anche per Bilancia e Cancro, soprattutto in amore, mentre Gemelli e Pesci dovranno evitare di rovinare l'atmosfera lasciandosi condizionare da qualche piccolo contrattempo.

Previsioni oroscopo sabato 15 agosto segno per segno

Ariete: Il desiderio di divertirvi sarà forte, ma qualcosa potrebbe non andare esattamente secondo i programmi. Non lasciate che un imprevisto rovini una giornata che ha tutte le carte in regola per regalarvi momenti piacevoli.

In amore sarà meglio non cercare il confronto su questioni già affrontate in passato: Venere in Bilancia suggerisce di privilegiare la complicità. La fortuna sarà dalla vostra parte soprattutto negli incontri e nelle occasioni improvvisate. Voto 7️⃣

Toro: Ferragosto potrebbe regalarvi esattamente ciò di cui avevate bisogno: serenità, buona compagnia e qualche ora senza pensieri. La Luna in Vergine sostiene il vostro segno e aiuta anche chi ha organizzato una giornata fuori casa a gestire tutto con tranquillità. Nel cuore torna una bella stabilità: le coppie potranno condividere un momento speciale, mentre i single avranno l'occasione di conoscere qualcuno durante un incontro conviviale. Voto 9️⃣

Gemelli: La giornata partirà con qualche pensiero di troppo, soprattutto se i programmi non saranno quelli che avevate immaginato.

Provate però a lasciarvi coinvolgere dall'atmosfera di festa senza voler controllare ogni dettaglio. Un invito arrivato all'ultimo momento potrebbe rivelarsi la parte migliore del vostro Ferragosto. In amore sarà importante esserci davvero, senza distrazioni: una persona vicina potrebbe avere bisogno di maggiore attenzione. Voto 7️⃣

Cancro: Il significato di questa giornata sarà soprattutto nelle persone che avrete accanto. Marte nel segno accentua il desiderio di proteggere gli affetti e di creare un'atmosfera speciale intorno a voi. Un incontro familiare potrebbe riportare alla mente un ricordo piacevole oppure favorire un riavvicinamento. Anche in amore ci sarà spazio per una bella emozione, soprattutto se riuscirete a lasciar parlare il cuore senza troppe esitazioni.

Voto 8️⃣

Leone: Il Ferragosto arriva nel pieno di una fase particolarmente vivace per voi. Sole e Giove nel segno aumentano entusiasmo e fiducia, mentre Mercurio congiunto a Giove proprio nella giornata favorisce comunicazione, allegria e occasioni per stare al centro dell'attenzione. Non servirà organizzare qualcosa di straordinario: anche una semplice giornata trascorsa con le persone giuste potrà trasformarsi in un ricordo importante. In amore il fascino sarà difficile da ignorare. Voto 9️⃣

Vergine: Avrete voglia di godervi la giornata, ma senza rinunciare completamente alle vostre abitudini. La Luna nel segno vi aiuta a sentirvi a vostro agio e a gestire anche gli imprevisti con maggiore calma.

Per una volta, però, provate a non cercare la perfezione: lasciate che siano gli altri a sorprendervi. In amore un gesto semplice potrebbe emozionarvi più di una dichiarazione importante. Anche il benessere ne trarrà beneficio se riuscirete a concedervi un vero momento di pausa. Voto 9️⃣

Bilancia: Il cielo vi regala un Ferragosto all'insegna delle relazioni. Venere nel segno continua a rendervi affascinanti e disponibili, favorendo incontri, riavvicinamenti e momenti di complicità. La serata, con la Luna che entrerà nel vostro segno, potrebbe essere ancora più piacevole della prima parte della giornata. Se siete single, non sottovalutate una conoscenza nata in modo casuale: potrebbe esserci più interesse di quanto immaginate.

Voto 9️⃣

Scorpione: Non avrete bisogno di stare al centro della scena per vivere un Ferragosto soddisfacente. Preferirete scegliere con attenzione le persone con cui condividere la giornata e, probabilmente, sarà proprio questa selezione a farvi stare meglio. In amore una conversazione sincera permetterà di superare una distanza recente. La fortuna potrebbe arrivare attraverso un invito o una proposta che inizialmente non avevate intenzione di accettare. Voto 8️⃣

Sagittario: La voglia di evasione non mancherà e difficilmente riuscirete a trascorrere questa giornata restando completamente fermi. Un viaggio, una gita o anche soltanto un programma improvvisato potrebbero restituirvi entusiasmo. In amore, però, cercate di non essere troppo sfuggenti: chi vi sta accanto potrebbe desiderare qualche certezza in più.

Una sorpresa nel corso della serata cambierà il tono della giornata. Voto 7️⃣

Capricorno: Potreste avere bisogno di qualche ora lontano dal rumore e dalla confusione. La Luna in Vergine vi aiuta a ritrovare equilibrio e vi permette di scegliere ciò che davvero desiderate fare, senza sentirvi obbligati a seguire programmi altrui. In famiglia sarà possibile recuperare una maggiore serenità, mentre in amore un gesto concreto varrà molto più di tante parole. Voto 7️⃣

Acquario: Ferragosto potrebbe portarvi lontano dalla solita routine, anche senza bisogno di grandi spostamenti. Una persona conosciuta da poco potrebbe coinvolgervi in un programma diverso dal previsto e rendere la giornata molto più interessante.

Venere in Bilancia sostiene amicizie e sentimenti, favorendo anche i single. La fortuna sarà legata soprattutto alla vostra capacità di dire sì alle occasioni che si presenteranno. Voto 8️⃣

Pesci: Non lasciate che un piccolo contrattempo vi faccia perdere il buonumore. Potreste essere più sensibili del solito e una parola detta senza intenzione potrebbe colpirvi più del necessario. Cercate invece la compagnia delle persone con cui potete essere voi stessi: sarà lì che troverete la parte migliore di questa giornata. In amore una sorpresa potrebbe riaccendere entusiasmo e fiducia. La serata sarà più leggera. Voto 7️⃣