L’oroscopo del mese di settembre 2026 evidenzia una fase cruciale per l'intero zodiaco. Il Leone conquista la prima posizione grazie all'ingresso di Marte che regala un'energia travolgente e spiana la strada verso un successo professionale duraturo. La Bilancia ritrova la serenità affettiva con l'arrivo del Sole ed entra in una fase di grande visibilità. I Pesci affrontano invece momenti difficili che generano forte irrequietezza ed uscite finanziarie inattese, legate a scadenze fiscali inderogabili che impongono prudenza.

Previsioni astrologiche di settembre, classifica e pagelle: al 3° posto troviamo il Cancro

12° posto Pesci. L'avvio di settembre impone di marciare a ritmo ridotto a causa di un clima di affaticamento che turba l'umore familiare. Le questioni patrimoniali esigono rigore contabile eccezionale: impegni con il fisco o riparazioni necessarie tra le mura domestiche richiedono di versare importi precisi entro le date stabilite, onde evitare sanzioni pecuniarie. Nella sfera sentimentale aleggia una freddezza reciproca che rischia di irrigidire la vita di coppia: l'unico modo per superare il muro di silenzio consiste nell'aprire un confronto schietto. Chi è in cerca di un'anima gemella farà bene a ridimensionare le proprie pretese e ad apprezzare la semplicità delle uscite informali.

Nel settore professionale la lucidità tende a calare, rendendo opportuno sospendere la sigla di contratti vincolanti nella seconda metà del mese. Sull'attività lavorativa conviene mantenere un profilo cauto, delegando ad altri i compiti di maggiore responsabilità. Voto globale: 5

Amore: 4

Lavoro: 5

Soldi: 5.

11° posto Capricorno. Il passaggio di Lilith il 14 settembre introduce sotterfugi emotivi che impongono di maneggiare il denaro personale con estremo discernimento, cancellando ogni spesa superflua dettata dall'impazienza. Il nervosismo accumulato nell'espletare i propri compiti rischia di rovinare la quiete domestica, spingendo a rispolverare divergenze del passato a danno del partner. In amore serve grande circospezione: una banalità comunicativa può spalancare le porte a un distacco definitivo, specie nei legami che soffrono già da tempo.

I single debbono restare diffidenti di fronte a promesse sfarzose, mantenendo i piedi per terra per sventare scottanti delusioni affettive. Sul piano operativo serve prontezza d'ingegno, anche se la stanchezza accumulate rischia di bloccare la produttività nei momenti chiave dei negoziati d'affari. Meglio pianificare ogni scadenziario con ampio margine per evitare che gli imprevisti intralcino il raggiungimento degli obiettivi economici fissati. Voto globale: 6

Amore: 5

Lavoro: 6

Soldi: 5.

10° posto Vergine. Il fenomeno della Luna Nuova dell'11 settembre proprio sul vostro settore rallenta la tabella marcia quotidiana, annebbiando l'intuito e ostacolando la conclusione dei progetti avviati di recente.

Gli scambi commerciali e le relazioni professionali incappano in frequenti malintesi: misurare il tono di voce diviene indispensabile per non insospettire soci o colleghi durante le riunioni. La vita di coppia attraversa una fase di calma piatta in cui l'abitudine rischia di spegnere l'attrazione, richiedendo un impegno da parte di entrambi per riaccendere l'intesa. Chi è solo soffre la mancanza di affetto, pur dimostrando poca voglia di frequentare ambienti nuovi. Nel lavoro appare saggio accantonare temporaneamente l'idea di sollecitare ritocchi all'insù dei compensi o svolte drastiche. Toccherà munirsi di molta pazienza per superare una fase priva di grosse novità finanziarie senza farsi schiacciare dal malumore.

Voto globale: 6

Amore: 5

Lavoro: 6

Soldi: 6.

9° posto Toro. La stagione richiede di riesaminare a fondo le strategie a lungo termine, insinuando perplessità sulla reale tenuta di un'intesa professionale di recente formazione. L'uscita di somme destinate a migliorare il benessere casalingo o a finanziare passioni private rischia di compromettere le riserve mensili se non sbarrata sul nascere. Nel campo delle occupazioni quotidiane matura la necessità di svoltare pagina o pretendere mansioni di maggiore prestigio, tuttavia frenate da intoppi burocratici esterni. Chi è alla ricerca di amore rischia di sovrastimare un incontro recente, scontrandosi in seguito con una realtà meno idilliaca del previsto.

La cautela nelle questioni di portafoglio rimane il caposaldo inderogabile per non intaccare i risparmi costruiti a fatica. È preferibile aspettare che le acque si siano calmate prima di firmare accordi vincolanti o gettarsi in negoziazioni complesse. Voto globale: 6

Amore: 6

Lavoro: 6

Soldi: 5.

8° posto Scorpione. L'ingresso di Venere il 10 settembre arricchisce l'ambito affettivo con un carisma magnetico, mentre l'arrivo di Mercurio il 30 settembre dona lucidità negli affari e favorisce entrate nella seconda parte del mese. L'amore riscopre uno slancio intenso e chi è solo vive con serenità una simpatia nata a piccoli passi, pronta a tramutarsi in un legame d'amore duraturo. Nelle relazioni con i colleghi, anche fuori dal posto di lavoro, si raccomanda tuttavia discrezione per evitare frizioni scatenate da giudizi troppo severi.

Negli affari d'interesse secondo l'oroscopo serve pragmatismo: le decisioni di spesa per la casa vanno concordate integralmente con il partner per schivare inutili divergenze. Nel settore occupazionale la tenacia dimostrata permette di blindare le posizioni acquisite e proteggere i guadagni. Un atteggiamento più conciliante nei confronti dei collaboratori agevolerà il felice esito delle scommesse future. Voto globale: 7

Amore: 7

Lavoro: 7

Soldi: 7.

7° posto Sagittario. Una formidabile carica d'entusiasmo garantisce ampia attrattiva e nuove occasioni di guadagno decisamente vantaggiose fin dall'avvio del mese. Le iniziative autonome incontrano la piena approvazione di collaboratori fidati, desiderosi di scommettere sul vostro valore professionale e sulla tenacia del periodo.

Negli affetti la passione torna a farsi travolgente, regalando momenti di complicità unica e spingendo le coppie stabili a progettare traguardi importanti per gli anni a venire. I cuori solitari avranno l'opportunità di fare incontri romantici grazie a un fascino che non passerà inosservato nei contesti pubblici. Nel mondo degli affari la prontezza nel cogliere i segnali permetterà di conquistare al volo un affare redditizio. Sfruttate questa finestra temporale favorevole per lanciare nuove idee e allargare il raggio delle vostre attività economiche con rinnovata audacia. Voto globale: 7

Amore: 8

Lavoro: 6

Soldi: 7.

6° posto Acquario. Il mese spiana la strada ai chiarimenti e permette di superare un vincolo burocratico o contrattuale che frenava la libertà d'azione nel raggio economico.

L'intuito procede spedito e trova sponde favorevoli in soci commerciali capaci di concretizzare le idee in progetti remunerativi nel giro di poche settimane. Nei sentimenti si respira un clima spensierato e vivace, con una sintonia di coppia che si alimenta condividendo nuovi hobby e viaggi stimolanti. I single vengono travolti da novità entusiasmanti e si troveranno a dover scegliere tra due frequentazioni ugualmente affascinanti. Le finanze vedono un felice recupero grazie all'incasso definitivo di un importo atteso da troppo tempo. Mantenete alta la curiosità intellettuale per cogliere spunti professionali innovativi capaci di accrescere ulteriormente il vostro volume d'affari. Voto globale: 7

Amore: 7

Lavoro: 8

Soldi: 7.

5° posto Bilancia.

L'ingresso di Mercurio il 10 settembre e il passaggio trionfale del Sole il 23 settembre segnano l'Equinozio, sbloccando i dialoghi personali e regalandovi una reputazione professionale eccellente. Le pubbliche relazioni vivono una fase di felice espansione, schiudendo porte importanti verso opportunità di carriera di prima grandezza. Il settore amoroso ritrova la tranquillità perduta mediante spiegazioni franche capaci di cancellare i dubbi e rinsaldare l'intesa con il partner di sempre. I single potranno fare affidamento su scambi intellettualmente stimolanti, pronti a trasformarsi in legami sentimentali duraturi. Incassi inattesi o premi legati alle prestazioni professionali consentono di dare ossigeno alle risorse e programmare acquisti rilevanti per la vita familiare.

La chiarezza espositiva nei mercati permetterà di concludere trattative commerciali estremamente vantaggiose. Voto globale: 7

Amore: 8

Lavoro: 7

Soldi: 7.

4° posto Ariete. La Luna Piena del 26 settembre nel segno v'infonde un'eccezionale determinazione operativa, spingendovi ad accelerare sui progetti di lavoro e a guardare al domani con incrollabile fiducia. La fantasia raggiunge traguardi elevati e regala intuizioni brillanti per sbrogliare un inghippo pratico che arrestava la firma di un contratto rilevante. L'ambito affettivo beneficia di un clima disteso e disteso, perfetto per irrobustire le relazioni fresche o riannodare i contatti con un affetto distante. I cuori solitari si lasciano guidare dall'istinto, aprendosi a conoscenze piacevoli senza lasciarsi condizionare dai timori.

La stabilità del bilancio economico si consolida grazie a un'attenta gestione dei capitali privati. Sfruttate questa sferzata di forza produttiva per concludere le pratiche in sospeso e affermare il vostro prestigio lavorativo. Voto globale: 8

Amore: 7

Lavoro: 8

Soldi: 8.

3° posto Cancro. Le settimane in arrivo assicurano un'ottima fluidità nei contatti di lavoro, velocizzando l'archiviazione di vecchie controversie legali o pratiche amministrative rimaste impantanate a lungo. Prende il via un periodo di risalto professionale e di rilancio negli affari che porterà vantaggi all'intero nucleo familiare. In amore predomina la dolcezza: la ricerca di stabilità motiva molte coppie a programmare investimenti rilevanti focalizzati sulla compravendita di un immobile o sulla convivenza.

Soltanto la coda finale del mese invita a sottoscrivere gli accordi aziendali con estrema cautela. I rendimenti finanziari proseguono in costante crescita, premiando la costanza e la dedizione dimostrate sul luogo di lavoro. Proseguire con tenacia su questo percorso permetterà di blindare il patrimonio economico e vivere le relazioni affettive con intima appagamento. Voto globale: 8

Amore: 8

Lavoro: 9

Soldi: 8.

2° posto Gemelli. Prende il via una stagione di eccezionale riscatto che dona una lucidità di pensiero invidiabile per affrontare qualunque trattativa patrimoniale complessa o negoziazione economica delicata. La parte conclusiva del mese garantisce una grinta straordinaria per sbaragliare la concorrenza sul lavoro e conquistare un meritato aumento di entrate e prestigio. Nel campo affettivo si diffonde un'atmosfera serena e dinamica, ideale per superare le incomprensioni recenti e ritrovare un'armonia perfetta con la persona amata. Per i single le occasioni di fare centro si moltiplicano, promettendo di trasformarsi in storie sentimentali destinate a durare nel tempo. Il resoconto contabile chiude il mese con un margine decisamente positivo che infonde tranquillità. Sarete capaci di gestire molteplici progetti di lavoro senza mostrare affaticamento, raccogliendo traguardi finanziari davvero invidiabili. Voto globale: 9

Amore: 9

Lavoro: 9

Soldi: 8.

1° posto Leone. L'ingresso di Marte nel segno il 28 settembre vi conferisce una carica d'energia travolgente nelle attività operative, mentre il clima generale regala un carisma irresistibile capace di far breccia nel cuore della persona desiderata. Gli ultimi giorni del mese spalancano la via verso un successo professionale duraturo e rafforzano la solidità economica mediante occasioni commerciali irripetibili. Nel lavoro la determinazione tocca livelli record e permette di stringere intese finanziarie altamente redditizie con interlocutori di grande rilievo. I single vivranno incontri appassionati ed emozionanti durante i momenti consacrati allo svago. La sicurezza economica tocca il vertice dell'anno, permettendo investimenti ambiziosi rivolti al futuro. Sarete i veri padroni della scena, capaci di unire trionfi di carriera e slanci d'amore in una combinazione perfetta. Voto globale: 10