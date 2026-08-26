Presentata in Municipio la Trieste Cocktail Week 2026, giunta alla sua quinta edizione. L'evento di mixology di qualità si terrà dal 31 agosto al 6 settembre, coinvolgendo 25 locali cittadini (Cocktail Bar, Dining Bar, Ristoranti e Botteghe). Alla presentazione hanno partecipato la vicesindaca Serena Tonel, l'organizzatore Filippo Vidiz (Freshmedia), Alberto Polojac e Antonella Nonino (Nonino).

La manifestazione mantiene la formula consolidata, con bartender che proporranno drink list speciali e valorizzeranno i prodotti locali. Tra le novità spiccano il 'Trieste dinner tail' (abbinamenti cocktail-piatti) e il Negroni Triestino.

Un'iniziativa ha permesso ai registrati di ottenere un coupon per il primo drink, con rapido esaurimento.

Show finale in piazza e programma degli eventi

La finale della Trieste Cocktail Week si svolgerà per la prima volta in piazza pubblica: il 6 settembre in Piazza della Borsa, dalle 18 alle 22:30, ospiterà una gara-spettacolo tra i migliori bartender della città, aperta al pubblico. Il programma settimanale include un Opening Party con musica e DJ set e masterclass con bartender internazionali come Ilirjan Gojani, Alberto Corvi, Giuseppe Venanzio e Dario Banchellini.

L'evento è realizzato da Freshmedia e Intraprendi, in co-organizzazione con il Comune di Trieste, e supportato da Io sono Friuli Venezia Giulia, Trieste Convention and Visitor Bureau, Confcommercio, Fipe, Camera di Commercio Venezia Giulia e Aries.

Tra gli sponsor principali figurano Nonino (presente in almeno un cocktail in ogni locale), Martini, Espolon, Blu Lie Italian Spirits, Zerocento, Grace, Theresianer Gin e Xedequa.

Contesto e collaborazioni istituzionali

La Trieste Cocktail Week mira a valorizzare il territorio e le sue eccellenze. La vicesindaca Tonel ha sottolineato: “Questa manifestazione parla del nostro territorio e ci aiuta a raccontarlo. Quando parliamo di ciascuno di questi prodotti infatti parliamo di storie, di tradizioni, di saper fare e di persone”. L'evento è un'importante occasione di promozione per la città e le aziende della mixology.

Durante la presentazione è stata annunciata la nascita della 'Grado Cocktail Week', prevista per dicembre.

La Trieste Cocktail Week si conferma un appuntamento di riferimento per appassionati e operatori del settore, grazie a un programma ricco di iniziative e alla partecipazione di nomi illustri del panorama nazionale e internazionale.