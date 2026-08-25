Nella giornata di domani mercoledì 26 agosto 2026 l'amore secondo l'oroscopo sarà decisamente magico per i segni di fuoco. L'Ariete avrà in serbo qualcosa di speciale, la Vergine avrà a disposizione una comunicazione che potrebbe essere di aiuto per la propria storia d'amore.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani in amore e nei sentimenti.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani in amore

1° Ariete: amore magico. La giornata di domani sarà decisamente speciale per la vita di coppia. Arriverà una fortissima intesa che dalle questioni di vita quotidiana si trasferiranno nei momenti più dolci e intimi.

2° Vergine: l'oroscopo prevede tanto dialogo che vi aiuterà a superare gran parte delle divergenze con la persona amata. Se siete single il vostro fascino sarà il vostro cavallo di battaglia nelle relazioni di carattere amoroso.

3° Sagittario: in rialzo. Sicuramente ci sarà una maggiore intesa con il partner per questioni legate all'ambito domestico. Ciò sarà influente anche in contesti decisamente più piccanti, secondo l'oroscopo.

4° Scorpione: favorire gli scambi di opinioni sia in famiglia che con la persona amata vi darà molta sicurezza e soddisfazione.

Troverete delle amicizie inaspettate che vi regaleranno anche molti momenti di relax.

5° Toro: l'oroscopo parlerà di tenerezza e di una profonda intesa con il partner.

Molte questioni di coppia rimaste irrisolte si scioglieranno, facendovi vivere l'amore con più spensieratezza. La famiglia vi sarà di supporto in situazioni emotivamente forti.

6° Leone: la famiglia vi darà suggerimenti per questioni di carattere privato e personale, ma allo stesso tempo avrà l'accortezza di lasciarvi più spazio possibile per le vostre decisioni. La qualità del vostro magnetismo sarà ottima, non mancheranno conquiste.

La seconda parte

7° Acquario: in amore avrete necessità di fare delle scelte che potrebbero influire sul rapporto di coppia. Per qualcuno del vostro segno zodiacale purtroppo le separazioni saranno inevitabili, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Gemelli: ritorno di fiamma.

Dal passato emergerà una persona su cui prima avevate riversato molte speranze dal punto di vista amoroso. Starà a voi decidere cosa fare, ma ponderate bene la situazione.

9° Bilancia: qualche piccola divergenza con il partner potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più importante. Sarà necessario intraprendere una riflessione con voi stessi prima di dire e fare qualsiasi cosa che possa compromettere il vostro rapporto.

10° Capricorno: avrete una percezione negativa del rapporto con la famiglia, specialmente se di recente le scaramucce non sono mancate. Le stelle suggeriscono di non spingere per una riappacificazione forzata, in questo momento.

11° Pesci: stabili. Secondo l'oroscopo di domani, per le questioni sentimentali non ci saranno né alti né bassi.

In famiglia però potreste entrare in attrito con chi vi è accanto per grattacapi prettamente personali.

12° Cancro: dovrete prendere in mano una situazione affettiva che non regge più e ridimensionarla. I cambiamenti sofferti saranno paradossalmente quelli che più avanti nel tempo vi faranno stare meglio con voi stessi.