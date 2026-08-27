L'oroscopo di venerdì 28 agosto è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

I Gemelli e il Sagittario saranno attivi ed energici, mentre la Bilancia e il Capricorno avranno qualche difficoltà nella ricerca dell'anima gemella.

Oroscopo di venerdì 28 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vorrete mettere a rischio la relazione di coppia. Cercherete di trovare sempre un punto d'incontro perché l'idea di litigare con il partner vi farà stare male. Purtroppo, a volte, questo non sarà possibile.

Un dialogo aperto, controllato e sincero, invece, potrebbe davvero fare al caso vostro. I risultati si noteranno fin da subito.

Toro: avrete bisogno di un piccolo incentivo per raggiungere i vostri obiettivi. La motivazione, infatti, a causa dello stress eccessivo, tenderà a mancare. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a introdurre qualche nuova attività. Così facendo, potrete avere a disposizione una valvola di sfogo alternativa, in grado di donarvi il giusto equilibrio.

Gemelli: questa giornata vi spingerà a essere più dinamici del previsto. Il carico di responsabilità non sarà leggero, ma vi sentirete molto bene con voi stessi. L'autostima aumenterà e anche la voglia di fare non farà altro che aumentare.

Sul posto di lavoro, inoltre, vi rivelerete di grande aiuto anche per i vostri colleghi.

Cancro: non porrete alcun limite alla vostra creatività. La sfrutterete sia a casa che sul posto di lavoro. Adorerete fare lavori manuali e mettervi alla prova con nuovi progetti. I risultati saranno davvero soddisfacenti, ma sarete convinti di poter migliorare. L'oroscopo vi consiglia di provare a condividere queste nuove passioni con gli amici.

Leone: la paura di fallire non vi sfiorerà neanche per un secondo. Sarete determinati a raggiungere i vostri obiettivi nel minor tempo possibile. Allo stesso tempo, però, non avrete alcuna intenzione di rinunciare agli hobby o agli amici. Curerete la vostra vita sociale con estrema attenzione, proponendo attività interessanti e avventurose.

Vergine: punterete tutto sul lavoro. Vorrete ottenere una nuova promozione perché sarete convinti di meritarla. Inoltre, avrete esigenze economiche rispetto al passato. Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di tempo. Dovrete armarvi di pazienza e di tanta forza di volontà. Alcuni cambiamenti saranno indispensabili.

Bilancia: la ricerca dell'anima gemella potrebbe rivelarsi può complessa del previsto. Non proverete interesse verso una persona specifica e, di conseguenza, continuerete a cercare. La fretta non sarà una buona consigliera. Gli amici, in questo, vi saranno di grande aiuto. La loro presenza vi conforterà anche nei momenti peggiori.

Scorpione: la relazione con il partner sarà piuttosto turbolenta.

Dovrete far fronte ad alcune incomprensioni che rischieranno di minare la serenità di coppia. In questo contesto, alzare la voce non servirà a niente. Al contrario, rischierà solo di peggiorare le cose e di generare ancora più frustrazione. Un confronto pacifico apparirà più utile.

Sagittario: non starete fermi neanche per un secondo. Sarete energici e in grado di valutare immediatamente le situazioni. Non avrete paura di agire perché le vostre competenze vi guideranno anche nelle decisioni più complesse. Per il momento, non ci saranno novità in ambito sentimentale, ma sarete predisposti ad aprirvi con il prossimo.

Capricorno: sarete molto esigenti in amore. Non accetterete compromessi e questo renderà ancora più difficile trovare la persona giusta.

L'amore, ad ogni modo, non sarà in cima alle vostre priorità. Preferirete impegnarvi per costruire una carriera solida e ben strutturata. La sicurezza economica vi permetterà di fare scelte importanti.

Acquario: dovrete lavorare sulla vostra autostima. In alcuni momenti, infatti, tenderà a vacillare. Il problema sarà legato soprattutto a piccole dimenticanze sul posto di lavoro. Per fortuna, non si tratterà di nulla di serio. Potrete recuperare in men che non si dica. Attenzione, però, a non nascondere i fatti.

Pesci: non darete alcuna spiegazione. Le vostre decisioni, agli occhi degli altri, potranno apparire strana ma, dietro, ci sarà sempre una motivazione ben precisa. Vi aprirete solo con le persone della vostra famiglia. Vi fiderete degli amici, ma la paura del giudizio potrebbe avere la meglio. Le critiche vi peseranno come non mai.