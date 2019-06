Dal 7 al 9 giugno la città di Grugliasco si riempie di musica, gazebo per lo street food, giochi all'aperto per i bambini e cene regionali. Si tratta di una manifestazione cittadina che si tiene ogni anno e che offre sempre molte sorprese e novità.

Si svolge tra piazza Matteotti, viale Giustetti e l'oratorio Go, inaugurato lo scorso anno, che al suo interno ospita il ristorante La Boita, dove ogni sera si potranno degustare delle cene regionali. Invece, per chi preferisce cenare girando per la città, ogni sera dalle 19 ci sarà lo street food con panini, kebab, dolci e numerose altre delizie. Sarà anche disponibile uno street bar dove placare la sete durante le numerose manifestazioni.

Festa delle Parrocchie: il programma dal 7 al 9 giugno

Si inizia oggi, 7 giugno, alle ore 16, con il torneo di calcetto per i ragazzi delle medie nel campo dell'oratorio Go. Dalle 19, presso La Boita, si potrà partecipare alla "Cena al sapore di mare", dove tutte le portate saranno a base di pesce.

Dalle 21, per chi volesse scatenarsi nelle danze, ci sarà la possibilità di ballare la pizzica in piazza con il gruppo collettivo Controtempo Pizzica.

Programma della Festa delle Parrocchie di Grugliasco.

Domani, sabato 8 giugno, al pomeriggio continueranno a sfidarsi le squadre partecipanti al torneo di calcetto. In viale Giustetti e piazza Matteotti, per i bambini e i ragazzi dalle ore 15 sarà anche possibile andare sui gonfiabili e giocare al calcio saponato, attività che ogni anno riscuotono enorme successo.

Sabato sera il ristorante La Boita proporrà la cena regionale dedicata alle Marche e ai suoi piatti tipici. La manifestazione proseguirà alle 21 con le qualifiche della Go Kart Race e alle 23 con la gara che avrà come premio un kart a pedali.

Per chi non vuole rinunciare a un sabato sera musicale, all'oratorio Go è previsto il Gregovic Music's team, con vocalist e dj set.

Domenica mattina le parrocchie cittadine si ritroveranno alle 11:30 per la Santa Messa presso la Chiesa di San Cassiano. Alla fine della celebrazione si potrà partecipare al pranzo condiviso in oratorio. Dalle 15 continuerà il divertimento con il calcio saponato, i gonfiabili e lo street food, mentre dalle 16 ci saranno le semifinali del torneo di calcetto delle medie.

Per la serata culinaria, La Boita proporrà una cena regionale dedicata all'Emilia Romagna. Per concludere l'evento, alle 21 si potrà assistere alla finale del torneo di calcetto delle scuole medie, e poi dalle 21:30 ci si potrà scatenare all'oratorio Go con la musica dal vivo di Rock for Orchestra.

Come sempre il tutto è gestito, oltre che dallo staff delle parrocchie e del ristorante La Boita, anche dai numerosi volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le rispettive energie per fare in modo che la Festa delle Parrocchie sia ogni anno un momento di condivisione e di vera comunità.