Dopo l'ufficialità di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattalan come conduttori dell'Eurovision Song Contest, la macchina organizzativa della principale manifestazione musicale europea si è ufficialmente messa in moto.

L'evento si svolgerà in Italia, dal 10 al 14 maggio 2022, e torna per la terza volta nella penisola dopo 31 anni dalla precedente, grazie alla vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione. Il comune di Torino, scelto come location tra le tante città italiane candidate, ha iniziato la ricerca del personale volontario da impiegare negli eventi che si terranno in giro per la città, in quei giorni.

In particolare la selezioni è mirata a individuare 600 giovani maggiorenni che vogliano mettersi a disposizione dell'organizzazione. La scadenza delle domande è fissata a lunedì 14 febbraio.

Candidarsi come volontario: le modalità e i termini per presentare la domanda

Per candidarsi è necessario, come prima cosa, iscriversi a Giovani x Torino, per questioni burocratiche e assicurative, e successivamente seguire l'esatta procedura come indicato sul sito del comune del capoluogo piemontese. Secondo quanto riportato dal bando indetto dal il capoluogo piemontese, la ricerca di volontari per l'Eurovision vuol dare, la possibilità ai fan dell'evento di viverlo in maniera partecipata ma, in egual modo fornire una buona immagine della città, sin dal primo istante.

I volontari scelti verranno impiegati o al PalaAlpitour e nelle aree limitrofe, oppure in piazza Castello dove verranno collocati il palco, per gli spettacoli che animeranno la città, e degli stand per gli sponsor dell'evento. Verranno selezionati in tutto 600 giovani, che dovranno essere maggiorenni.

In particolare, ai selezionati del bando verrà richiesto di:

gestire i flussi e i servizi al pubblico sia interni alle sedi sia nelle aree esterne

fornire informazioni sulle sedi turistiche

accogliere le delegazioni

presiedere sia le sale stampa e le aree riservate alle delegazioni

informare su accrediti e trasporti

collaborare con la segreteria volontari

Il periodo di attività andrà dal 1° aprile al 20 maggio, suddivisi su diversi turni di servizio.

Durante la procedura per la candidatura è necessario, anche, fornire almeno tre turni di disponibilità, definendo mese, giorni e fasce orarie.

Per quanto concerne i benefits per i volontari, dall'annuncio si legge che verranno forniti di:

un’uniforme di riconoscimento (da indossare durante i turni di servizio)

dei biglietti di trasporto pubblico urbano

un buono pasto

Viene inoltre specificato che non è prevista la fornitura di un alloggio per i volontari non residenti in Torino.

Per partecipare è necessario compilare la richiesta entro il 14 febbraio 2022. Ovviamente, la compilazione non garantisce la partecipazione all’evento, ma vi sarà una selezione e in seguito alla chiusura dei termini, si verrà contattati per un colloquio conoscitivo.