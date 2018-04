In moltissimi, tra i telespettatori del #Grande Fratello 15, lamentano nelle ultime ore le molteplici scene di violenza fisica e verbale registratesi durante il daytime del reality-show. Ecco le ultime dichiarazioni shock rilasciate dal 'Tarzan di Viterbo' ai microfoni della casa più spiata d'Italia.

Alberto e la confessione shock: nella casa del 'GF' regna la violenza fisica e verbale

Nel corso degli ultimi giorni, è spopolata online la vicenda che vede il gruppo di gieffini scagliarsi contro la sinuosa concorrente del reality-show più discusso del nuovo anno, Aida Nizar e a pochi giorni di distanza dalla messa in onda della seconda puntata serale del Grande Fratello 15 sembra che non si parli d'altro e ormai a tenere banco nel mondo dell'informazione di settore sono prevalentemente le notizie concernenti i concorrenti della quindicesima edizione del reality.

La seconda diretta ufficiale del GF15 ha decretato le nomination di Lucia Orlando, Alessia Prete, Filippo Contri, #Alberto Mezzetti, il quale è finito nelle ultime ore al centro dell'attenzione mediatica, a seguito di alcuni momenti difficili, vissuti tra le mura della Casa.

Durante il nuovo daytime settimanale, tra Matteo Gentili e 'il Tarzan di Viterbo' si è sfiorata la rissa a seguito delle parole di supporto espresse dal fascinoso Alberto al resto del gruppo di gieffini in difesa di Aida Nizar: ''Ho visto un branco attaccare una donna, e a me non sta bene'' [VIDEO], queste ultime sono solo alcune delle parole spese dal bel Mezzetti per difendere la posizione della gieffina spagnola, la quale è stata vittima di violenza fisica e verbale ricevuta da parte di Baye Dame.

''...Io vado via, quando vedo questo...

schiaffi, calci'', ha chiosato Alberto alla suadente Aida; ''Ma ti hanno picchiato?'' è il quesito che ha posto la spagnola al 'Tarzan di Viterbo', il quale non ha esitato a rispondere: ''...Qualcosa, la prima sera è accaduto, è stato Luigi (alludendo a Luigi Mario Favoloso, fidanzato storico di Nina Moric)''. Le indiscrezioni shock rivelate da Alberto ai microfoni del GF15 hanno letteralmente lasciato di sasso il popolo degli internauti, che adesso chiede a gran voce che venga fatta chiarezza e vengano presi seri provvedimenti su quanto è ad oggi accaduto all'interno della casa del gioco del 'Grande Fratello' [VIDEO]. Per ricevere le principali news di tv e gossip basta continuare a seguirci sui canali ufficiali di BlastingNews Italia'. #Barbara D'Urso