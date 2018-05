Nel corso delle ultime ore si sta discutendo della frecciatina che Barbara D'Urso avrebbe lanciato contro Alessia Marcuzzi a seguito di alcune comunicazioni giunte dal popolo della rete, secondo cui la gieffina Veronica Satti avrebbe espresso un'imprecazione contro Dio, tra le mura del 'GF15'.

La D'Urso si scaglia contro la Marcuzzi: la frecciatina al vetriolo

A diverse ore dalla messa in onda dell'attesa e quarta puntata del 'Grande Fratello', sembra che non si parli d'altro. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, sono soprattutto le notizie concernenti i protagonisti del reality-show più seguito dal grande pubblico italiano e non solo.

Il nuovo appuntamento televisivo di 'Domenica Live', il talk-show di Canale 5 della domenica, ha visto la conduttrice napoletana Barbara D'Urso scagliarsi indirettamente contro la presentatrice de L'Isola Dei Famosi 13, Alessia Marcuzzi. ''Veronica non ha bestemmiato. Tutti gli autori hanno riascoltato attentamente quello che è stato detto da Veronica e non c'è stata alcuna bestemmia'', ha chiosato stizzita Barbara D'Urso ai microfoni della nuova diretta di 'Domenica Live' [VIDEO], in difesa della gieffina più chiacchierata del momento: secondo quanto si evince alla visione di un video-filmato trapelato su Twitter, la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, avrebbe imprecato contro Dio, esclamando ''Porco D**!'', una bestemmia che qualora fosse confermata dalla produzione del 'Grande Fratello 15' comporterebbe la squalifica immediata della Satti dal gioco della casa più spiata d'Italia.

''Qui non si svicola'', ha aggiunto in diretta a 'Domenica Live', la D'Urso, una battuta al vetriolo quella della conduttrice partenopea spesa indirettamente nei riguardi di Alessia Marcuzzi, in quanto se si considera che 'svicolare' è un termine coniato recentemente da 'Striscia La Notizia' che alluderebbe alle distanze prese da Alessia Marcuzzi rispetto al clamoroso 'canna-gate', durante la conduzione di quest'ultima della tredicesima edizione del reality-show honduregno, una scelta quella de La Pinella che è stata condivisa da molti telespettatori de L'Isola [VIDEO], i quali ritengono che l'affaire Francesco Monte dovesse essere discusso nelle opportuni sedi e non in televisione.

