Mika è stato invitato al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez [VIDEO]che si celebrerà l’1 settembre a Noto, in Sicilia. Il cantante, con estrema felicità, ha fatto vedere nel suo profilo Instagram l’invito che gli è arrivato via posta: un cartoncino pop-up che ha definito “davvero meraviglioso”. Fedez e Mika sono amici di vecchia data perché non hanno interrotto il legame che li unisce da quando sono stati entrambi giudici a ‘X Factor’ e quando nel 2014 hanno collaborato al brano ‘Beautiful Disaster’ andato forte su YouTube e nelle classifiche.

Federico e Chiara hanno scelto una cittadina barocca siciliana per la celebrazione delle nozze

Si sono visti poco ultimamente, ma Fedez non ha scordato di avere l’amico alle proprie nozze.

Mika dovrebbe essere presente a questo matrimonio tanto atteso. A Noto, bellissima città barocca in provincia di Siracusa, l’organizzazione procede molto bene, i lavori sono quasi terminati. Chiara si trova già lì, mentre Fedez arriverà un giorno prima del grande evento. Nel frattempo lo sposo ha pubblicato nel suo profilo Instagram una versione cartone animato Minions chiamato ‘The Ferragnez’ della sua famiglia, con la cagna Matilda e il figlio Leone di 5 mesi. Gli abitanti sono curiosi di vedere tutte le persone famose che parteciperanno a queste nozze tanto chiacchierate. La cerimonia avverrà presso la Dimora delle Balze, un bellissimo hotel immerso nel verde [VIDEO] a 20 chilometri da Noto. La coppia, non essendo credente, ha deciso di non sposarsi in chiesa e di non battezzare neanche il figlio.

Saranno presenti Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Tempo fa Ilary Blasi aveva scherzato sul giornale ‘Chi’ dichiarando che “stava aspettando ancora l’invito alle nozze di Fedez e Chiara”. La coppia ha subito risposto con una Storia su Instagram: ‘Francesco e Ilary per voi abbiamo un annuncio: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Weddings”.

Non mancheranno gli amici più cari e i volti più noti della musica, della moda e dello sport

Dovrebbero esserci anche Amedeo Preziosi, Awed, Riccardo Dose, Greta Menchi, Matt&Bise, gli artisti della Newtopia dello sposo. Non dovrebbero mancare Donatella Versace, Chiara Biasi, Dua Lipa, Paris Hilton e Bebe Vio. Quest’ultima, come Mika, ha mostrato contenta sul proprio profilo Instagram l’invito che ha ricevuto da Chiara e Federico. Il matrimonio era stato ufficializzato il 7 maggio dell’anno scorso. Quando Fedez ha fatto la proposta a Chiara in ginocchio, porgendole l’anello all’Arena di Verona colma di gente. Presto inizierà un’altra stagione di ‘X Factor’ con Fedez tra i giudici e la moglie in platea.