Questa sera 30 gennaio 2019 andrà in onda la seconda e ultima puntata di 55 Passi nel Sole, lo show dedicato ad Albano Carrisi: durante la prima puntata le emozioni sono state davvero tante e forti e per quella di stasera c'è grande attesa, visto che sarà quella conclusiva. Al Bano sarà ancora una volta al fianco della sua ex moglie Romina Power per raccontare nuovi aneddoti riguardanti la vita privata e la sua carriera artistica: il cantante pugliese passeggerà su una lunga passerella proprio per indicare la data d'inizio del suo successo, di quel lontano 1964.

Ancora una volta per l'occasione non mancheranno in prima fila i suoi figli: Yari e Romina, invece Cristel sarà la conduttrice dello show.

La vita del "Leone di Cellino San Marco" da anni appassiona i tantissimi fan sparsi in tutto il mondo, per questo motivo Mediaset e la Endemol Shine Italy gli hanno regalato due prime serate.

Dopo i numerosi ospiti della prima serata, stasera saliranno sul palco altri artisti: in onda su Canale 5 [VIDEO] vedremo di nuovo tantissimi cantanti come Orietta Berti, The Kolors, Mario Biondi e Gigliola Cinquetti. In veste di attori ci saranno Michele Placido e Beppe Fiorelle. Inoltre, saranno presenti durante lo show anche Raimondo Cataldo e Maryam direttamente da The Voice of Italy, il talent di RaiDue dove Albano Carrisi nella scorsa stagione ha svolto il ruolo di coach.

Loredana Lecciso: ancora incerta la sua presenza

Dopo la fine della prima puntata di 55 Passi nel Sole era nata una piccola polemica in merito alla pesante assenza di Loredana Lecciso. [VIDEO] Alcuni fan della donna addirittura erano insorti sui social, accusando Romina Power di non aver voluto l'ex compagna del suo partner artistico.

In merito alla presenza della showgirl leccese nella puntata di stasera non ci sono ad ora informazioni, ma quella dell'artista italo-americana è data ovviamente come certa per l'importante carriera artistica svolta al fianco di Al Bano, oltre che per la vita privata condivisa dai due.

Romina Carrisi e la foto dietro le quinte

Romina Carrisi in queste ore ha postato una foto direttamente da dietro le quinte dello show dedicato a suo padre. La ragazza si è occupata dell'organizzazione della due serate e su Instagram l'ha definita una vera e propria "faticaccia": tuttavia visti i risultati convicenti della prima delle due serate sembrerebbe il caso di dire che ne è valsa davvero la pena. Nonostante i numerosi preparativi intorno allo show, Romina Carrisi ha postato una foto mentre si dedica all'ultima fatica prima del debutto.