Canale 5 per omaggiare i cinquantacinque anni di carriera di Al Bano Carrisi ha deciso di dedicargli un’intero show. 55 Passi nel Sole verrà suddiviso in due puntate alla quale prenderanno parte numerosi artisti e amici del cantante.

Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale di cronaca rosa Spy, Loredana Lecciso potrebbe essere la grande assente in entrambe le serate dello show. Per omaggiare il Leone di Cellino San Marco e ripercorrere i momenti salienti della carriera di Al Bano [VIDEO] salirà sul palco Romina Power.

Oltre a lei vi saranno anche i figli Cristel, Yari e Romina junior. Dell’ex compagna di Carrisi però sembra non esserci nessuna traccia. La showgirl leccese con Albano ha condiviso ben 18 anni di vita insieme e dalla loro unione sono nati Jasmine e ’Bido’

L’artista statunitense, compagna artistica ed ex moglie di Al Bano sui suoi profili Instagram ha condiviso con i suoi follower numerosi scatti della prima serata.

L’ultimo scatto della Lecciso invece risale a 5 giorni fa e riguarda un selfie della showgirl. Tutto questo non fa altro che confermare le voci dei rumors.

Romina Power avrebbe detto: ‘Quella non ce la voglio’

Per anni Albano Carrisi è stato rincorso dalle voci di Gossip in merito al presunto triangolo amoroso. In 55 Passi nel Sole [VIDEO] si sa con certezza che parteciperà Romina Power oltre a tanti artisti e amici del cantante pugliese, ma della presenza di Loredana Lecciso non c’è nessuna certezza. Nelle ultime ore è per fino uscita un’indiscrezione sull’artista statunitense. Dietro le quinte si mormora che la Power abbia chiesto una clausola nel contratto per estromettere la Lecciso dalla show. L’ex moglie di Carrisi addirittura avrebbe esclamato: “Quella non la voglio”. Se le voci siano o meno veritiere questo non possiamo saperlo.

Dunque, non resta che seguire entrambe le puntate per capire se Loredana Lecciso ci sarà oppure no.

Il regalo speciale di Cristel Carrisi a suo padre

Cristel Carrisi per anni è stata un volto noto dello Zecchino d’oro. In un secondo momento, la giovane ha mollato il mondo della musica per dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la moda. Cristel, infatti, è una bravissima stilista. In occasione delle due serate dedicate al cantante pugliese, Cristel ha deciso di mettersi in gioco in prima persona. La figlia di Al Bano e Romina Power presenterà entrambe le serate. Questo è uno dei regali più belli che possa ricevere un padre.