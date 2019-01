Annuncio

Sabato 2 febbraio in prima serata su canale 5, andrà in onda la quarta puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi campione di ascolti del sabato sera. Anche la scorsa settimana il programma ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato il prime time del sabato sera con oltre 5 milioni di telespettatori incollati al televisore pronti ad emozionarsi con le storie raccontate dalla conduttrice. Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina ufficiale della trasmissione, nella quarta puntata sono attesi come ospiti d'eccezione l'attore Claudio Amendola e la coppia Mauro Icardi e Wanda Nara.

Anticipazioni puntata del 2 febbraio: Wanda Nara e Mauro Icardi ospiti a C'è posta per te

Tutto pronto per la quarta puntata di C'è posta per te, il fortunatissimo programma di Maria De Filippi che intrattiene milioni di spettatori ogni sabato sera.

La maestria della conduttrice nel raccontare le storie di gente comune che chiede aiuto alla trasmissione, fa sì che il pubblico da casa si immedesimi nei racconti e si appassioni alle varie vicende. Testimonianza ne è il fatto che le varie storie vengono poi seguite sui social anche dopo la messa in onda della puntata. Tramite il web ad esempio, si è venuti a sapere del lieto fine tra Roberto e Angela [VIDEO] protagonisti della scorsa puntata, che avevano visto l'uomo chiudere la busta in faccia all'ex fidanzata. Grande attesa dunque per la messa in onda della quarta puntata di sabato 2 febbraio, dove potremo vedere tra gli ospiti Vip di Maria De Filippi Wanda Nara e Mauro Icardi, pronti a regalare una gioia a qualche loro fan. Lo sportivo e la moglie, in tv come opinionista di Tiki Taka, non saranno gli unici ospiti attesi nello studio di Maria De Filippi.

C'è posta per te, Claudio Amendola tra gli ospiti della quarta puntata

Oltre a Icardi e Wanda Nara, gli spoiler sulla puntata di C'è posta per te di sabato prossimo ci svelano un altro ospite d'eccezione: si tratta dell'attore romano Claudio Amendola, il quale, stando alle clip di anteprima pubblicate sui social, sarà acclamatissimo dal pubblico in studio. Attore molto amato, figlio del grande doppiatore Ferruccio Amendola, Claudio non è nuovo ai programmi di Maria De Filippi, avendo partecipato nel 2012 ad Amici nelle vesti di giurato. Una nuova puntata che si preannuncia ricca di emozioni [VIDEO] ci attende dunque anche sabato 2 febbraio in prima serata su canale 5 a partire dalle 21,20. Tutti pronti a commuoverci come successo la scorsa settimana, dove abbiamo visto anche Gerry Scotti in lacrime ricordando il padre scomparso.