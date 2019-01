Annuncio

Anna Tatangelo si prepara per esibirsi al Festival di Sanremo 2019. La kermesse canora quest'anno sarà condotta da Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Claudio Baglioni. Questo sarà l'ottavo festival [VIDEO]per la Tatangelo, ma stavolta salirà sul palco con una maturità decisamente diversa.È lei stessa a rivelarlo in un’intervista al settimanale Chi. Qualche mese fa, racconta, ha deciso di resettare tutto, sia nel privato che nella vita professionale.

Anna Tatangelo racconta a Chi la pace ritrovata insieme al compagno Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo ha dichiarato a Chi di vivere un periodo nuovo insieme al compagno Gigi D’Alessio.

"Gigi e io ci siamo ritrovati", queste le parole della cantante che ha ammesso di essere molto più consapevole. Inoltre, in merito alla relazione con il compagno, ha parlato di un nuovo inizio, spiegando che i due si sono conosciuti e "riconosciuti" per la seconda volta.

Nonostante ciò, la Tatangelo ha chiarito che non è stato facile ricominciare, ma che, se c’è qualcosa di bello da salvare, ci si può lasciare, per poi ritrovarsi. "Sono cambiata io ed è cambiato lui, c’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva", queste le dichiarazioni di Anna Tatangelo che ha ammesso di aver passato tutta la sua vita a pensare al domani, senza badare al presente e goderselo. Un nuovo modo di vivere, dunque, quello della cantante di Sora, che ha deciso di buttarsi alle spalle il passato.

La canzone di Sanremo 2019 parla proprio della crisi vissuta con il padre del piccolo Andrea

La Tatangelo dunque è di nuovo felice accanto al suo compagno, con cui è cresciuta. Nonostante il tempo che passa, nell’intervista Anna ha raccontato di sentirsi ancora una 18enne.

Inoltre ha imparato anche a pensare di più a se stessa, per capire cosa le manca e cosa può darle serenità. Di recente inoltre ha rilasciato un’intervista dove ha rivelato che la canzone che porterà a Sanremo 2019 [VIDEO], che si chiama Le nostre anime di notte, parla proprio della crisi con Gigi D’Alessio. I due l’anno scorso si sono allontanati per un lungo periodo. Dopo mesi, però, hanno deciso di ricominciare insieme e darsi un’altra possibilità anche per il bene del piccolo Andrea. Non ci resta che attendere per scoprire come sarà la canzone di Anna Tatangelo e in che modo la interpreterà. Sicuramente, in una delle serate del Festival, Gigi D’Alessio sarà tra il pubblico a sostenerla.