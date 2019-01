Annuncio

Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata di Adrian, la serie evento di Adriano Celentano. L'appuntamento era molto atteso poiché il pubblico era curioso di sapere cosa si sarebbe inventato questa volta il cantante pur di generare scalpore. Dopo giorni in cui molti programmi televisivi hanno ironizzato sui lunghi silenzi [VIDEO]di Celentano, quest'ultimo ieri ha parlato ed ha svelato: "Ho sabotato gli ascolti Mediaset". Successivamente è salito sul palco e ha addirittura cantato due brani.

Adriano Celentano ha confessato di aver sabotato gli ascolti Mediaset, la rivelazione durante un confessionale

Gli spettacoli e la serie animata di Adriano Celentano stanno destando molto scalpore.

Il pubblico è rimasto molto deluso dal cantante [VIDEO]a causa delle sue scarsissime apparizioni sul palco. Nel corso del terzo appuntamento, andato in onda ieri, Celentano ha deciso di rendersi protagonista di una confessione che sta facendo molto discutere. Durante una simpatica scenetta in cui Nino Frassica ha interpretato il ruolo del parroco, si è sentita la voce fuori campo di Adriano. Il prete si è recato in confessionale, proprio come era accaduto per la seconda puntata, e Celentano ha dato luogo alla sua confessione: "Perdonami padre perché ho peccato, ho sabotato gli ascolti Mediaset". Frassica, allora, gli ha dato corda e gli ha chiesto per quale motivo. Il cantante ha proseguito spiegando di non essersi presentato sul palco appositamente e di aver proferito un massimo di 13 parole.

Il prete allora gli ha chiesto se fosse pentito della cosa e Celentano ha risposto di no, aggiungendo che anzi avrebbe voluto continuare a sabotarli apparendo sempre di meno.

Celentano canta due canzoni, poi saluta tutti ed esce di scena senza parlare

Ad un certo punto, però, le luci si sono abbassate e da dietro una tenda è spuntato proprio lui Adriano Celentano. Il cantante è stato accolto dal calore del pubblico che lo ha applaudito e incoraggiato a restare. Dopo pochissimo tempo ha iniziato a cantare due brani: Un rock'n'roll e la mitica Pregherò per te, e il pubblico è stato entusiasta della cosa.

Al termine delle esibizioni, però, il "molleggiato" ha salutato nuovamente il pubblico da casa ed è sparito dietro le quinte per non uscirvi più. Dopo la performance è stato dato luogo ad altre piccole scenette prima di lasciare spazio al terzo appuntamento della serie animata Adrian.