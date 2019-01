Annuncio

La nuova settimana di Uomini e donne si è aperta ancora all'insegna di Gemma Galgani e della sua complicata ricerca dell'anima gemella. La dama torinese ha deciso di chiudere la frequentazione con Rocco Fredella, da lei definito un abile attore che ha cercato di sfruttare la sua notorietà per partecipare a serate ed eventi di vario tipo. Il botta e risposta, che prosegue ormai da due settimane [VIDEO], ha tenuto banco anche ieri 29 gennaio. L'ex coppia ha richiamato in causa i "giochini" di cui Rocco aveva parlato in precedenza e lei ha nuovamente riconfermato di non essere interessata a quel tipo di rapporto, preferendo l'amore, i baci e i buoni sentimenti.

A quel punto, dopo una serie di battute che hanno coinvolto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, è stato annunciato il nuovo cavaliere che ha cominciato a frequentare Gemma, pur con qualche problemino in questa fase iniziale della conoscenza.

News Uomini e donne: Gemma frequenta Marcello

Archiviato, almeno per il momento, il rapporto con Rocco Fredella, Gemma Galgani ha cominciato a frequentare un altro cavaliere del parterre maschile di Uomini e donne: Marcello. La dama ha precisato di sentirsi ancora lontana dal concetto di amore che lui ha, ma di sentire comunque di avere qualcosa in comune, a partire dal grande affetto per gli animali. Marcello ha riconfermato il suo interesse, affermando di essersi trovato davanti ad un'anima adolescenziale all'interno del corpo di una donna adulta. Non si tratta, però, di una frequentazione esclusiva perché il cavaliere ha precisato fin da subito di essersi sentito anche con Viviana, Cristina e Valentina. Tale fatto non ha preoccupato Gemma, che si è detta lusingata per essere stata accostata a donne più giovani.

Questo percorso della coppia sembra dunque destinato a proseguire. Sarà la volta buona?

Gemma Galgani: 'Mai sprecare il nostro tempo'

Dopo gli scontri di cui si è resa protagonista con Rocco Fredella, Gemma Galgani ha definitivamente voltato pagina? Stando a quanto visto nella puntata di Uomini e donne di ieri 28 gennaio, sembra proprio che la dama abbia completamente perso la fiducia nei confronti del piastrellista e non sia disposta a tornare indietro. In attesa di scoprire se davvero il neo-corteggiatore Marcello possa rappresentare per lei una ventata d'aria fresca, la stessa Gemma ha espresso il suo desiderio di andare avanti attraverso un post pubblicato su Facebook. In esso ha espresso chiaramente la propria intenzione di non commettere sempre gli stessi errori: "Mai sprecare il tempo, il nostro e quello degli altri, perché non si torna mai indietro e l'unico significato è di averlo impiegato bene, di essere diventati saggi e consapevoli e di non commettere mai gli stessi errori".

Del resto, la Galgani aveva rimarcato la propria delusione nei confronti di Paolo Marzotto e Rocco Fredella anche nell'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine [VIDEO]dove aveva accusato entrambi di averla usata per mettersi in mostra all'interno della trasmissione.