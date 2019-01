Annuncio

Domani, lunedì 28 gennaio, tornerà in onda Adrian, la serie evento di Adriano Celentano. Le due puntate, che sono state introdotte da un mini spettacolo, andate in onda il 21 e il 22 gennaio, sono state notevolmente criticate. [VIDEO] Il comportamento di Adriano Celentano, infatti, non è piaciuto ai telespettatori da casa e anche ad alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, uno tra i più critici è stato Maurizio Costanzo. Il giornalista è conduttore ha detto: "Predicatorio e presuntuoso". Un commento che stronca, drasticamente, lo show del cantante.

Adrian, Adriano Celentano provoca il suo pubblico nelle prime due puntate del 21 e 22 gennaio

Adriano Celentano è sempre stato un personaggio molto fuori dalle righe.

La sua personalità lo ha sempre portato ad essere tra i soggetti più discussi della televisione, ma ciò che ha fatto lo scorso lunedì e martedì, durante lo spettacolo introduttivo alla sua serie evento tanto discussa, ha lasciato senza parole. Il cantante, infatti, è salito sul palco per pochissimi minuti. Nel corso della serata di lunedì 21, ha pronunciato un totale di 15 parole e poi è scappato via, determinando anche la chiusura anticipata dello show. Per quanto riguarda la seconda apparizione, [VIDEO] invece, è stata ancora più fugace. Celentano è salito sul palco per pochissimi minuti, si è guardato attorno, si è preso gli applausi del pubblico e poi è uscito di scena senza pronunciare una parola.

Maurizio Costanzo contro Adriano Celentano: 'Presuntuoso e predicatorio'

Il suo atteggiamento è stato molto criticato sia dai telespettatori che da alcuni colleghi.

Tra questi appare il commento drastico di Maurizio Costanzo, il quale è rimasto profondamente deluso da quanto visto. Il giornalista e conduttore ha, infatti, detto: "Celentano è sempre un po' presuntuoso e predicatorio". Parole che hanno, sicuramente stroncato la performance del cantante. Ad ogni modo, il marito di Maria De Filippi, ha palesato l'esistenza di numerose polemiche in merito all'argomento. Il giornalista ha poi fatto un confronto con "Che tempo che fa" di Fabio Fazio e, in questo caso, ha espresso la sua assoluta approvazione nei confronti del momento in cui è stato ricordato Fabrizio De Andrè.

Infine, tornando alla questione Adrian. Maurizio Costanzo ha salvato qualche momento dello spettacolo dal momento che ha detto: "Alcuni momenti del programma mi sono parsi interessanti".