Angela Di Iorio è stata spesso protagonista di dure discussioni all'interno del Trono Over di Uomini e donne. Nelle puntate andate in onda la scorsa settimana su Canale 5, la dama è stata nuovamente accusata da Gianni Sperti e Tina Cipollari attraverso un video. In esso, sono state raccolte molte delle dichiarazioni di Angela attraverso le quali lei parlava dell'importanza di trovare un uomo benestante, che sapesse accontentarla in quei capricci ai quali aveva rinunciato per tutta la vita.

Era quindi stata definita una persona arrivista e tali parole l'avevano spinta ad uscire in lacrime [VIDEO] nel backstage, minacciando di lasciare il programma. Anche se poi era rientrata, tornando di nuovo al centro delle discussioni in studio, il sospetto che per lei fosse giunto il momento di dire addio a Uomini e donne era apparso evidente.

E stando a quanto visto ieri 28 gennaio, potrebbe persino essersi trasformato in realtà. Molti fan del programma, infatti, hanno notato che Angela non era seduta nel parterre femminile.

Uomini e donne anticipazioni: dubbi sul ritorno di Angela Di Iorio

In varie occasioni, Angela Di Iorio ha minacciato di voler lasciare Uomini e donne anche se poi è sempre tornata indietro sui suoi passi. Eppure la sua assenza nella puntata trasmessa ieri 28 gennaio è stata notata da diversi telespettatori del dating show che si sono chiesti se davvero le sue precedenti dichiarazioni si fossero trasformate in realtà. Per sapere se davvero tornerà in studio, e soprattutto le ragioni di una sua eventuale assenza, dovremo attendere l'appuntamento odierno dedicato al Trono Over, in onda a partire dalle ore 14:45.

Ma qualche indizio, diffuso tra i gruppi dedicati a Uomini e donne, fa pensare che l'abbandono potrebbe essere una possibilità concreta. La Di Iorio, infatti, sui social ha risposto ad un follower che le ha chiesto: "Angela, oggi non ti ho vista in studio. Ma è vero che non torni più? Spero non sia vero". La risposta di Angela non si è fatta attendere: "Rispetto il regolamento di Uomini e donne. Nessuna anticipazione. Poi vedrete". Parole che potrebbero far pensare ad un colpo di scena, fin dalle prossime puntate.

L'attacco di Angela Di Iorio su Facebook

In attesa di scoprire se Angela Di Iorio farà ritorno a Uomini e donne o se il suo sarà un addio al programma, la dama si è espressa ancora una volta [VIDEO] attraverso il suo profilo Facebook, lasciando chiaramente intendere di non essere disposta a stare in silenzio per evitare le critiche. La sua presenza nel programma è sempre stata contraddistinta da sincerità (a volte eccessiva), caratteristica che spesso ha causato polemiche sia in studio che sui social network.

A tal proposito, così la Di Iorio ha scritto: "Non ho paura di dire ciò che penso, mi fa paura la gente che tace e va dove tira il vento". Il riferimento va inevitabilmente alle sue dichiarazioni relative al desiderio di essere felice al fianco di un uomo benestante, desiderio probabilmente condiviso da altre dame del parterre di Uomini e donne che però non avrebbero il coraggio di confessarlo.