Questa sera, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la terza puntata della serie evento "Adrian", fumetto animato con Adriano Celentano protagonista. Lunedì e martedì passati sono andati in onda, invece, i due spettacoli introduttivi alla serie dove sono state rappresentate alcune scenette comiche. Il momento più atteso era sicuramente l'ingresso in scena di Adriano Celentano il quale, però, ha deluso notevolmente il pubblico da casa. Il Molleggiato, infatti, ha dato luogo solo a pochissimi minuti di show in cui, per la maggior parte del tempo, è rimasto in silenzio [VIDEO].

Dopo questo avvenimento, il web si è scatenato contro di lui. A prenderlo in giro, questa volta, è stato anche Nino Frassica, uno dei protagonisti dello show, che, ospite della puntata di domenica 27 gennaio di "Che Tempo Che Fa" ha detto: "Abbiamo il testo del discorso di Celentano", sventolando alla mano dei fogli vuoti.

Adriano Celentano nella bufera dopo le sue performance di lunedì e martedì scorsi

Se l'obiettivo di Adriano Celentano era quello di generare il caso, ci è riuscito in pieno. Dopo la messa in onda dei primi due episodi di "Adrian", infatti, sul web è scoppiata la polemica. Il pubblico non ha affatto apprezzato il comportamento di Celentano, che nel corso della prima puntata ha detto solo 15 parole, mentre nella seconda è rimasto completamente in silenzio.

Il suo atteggiamento è stato molto criticato anche da alcuni suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Maurizio Costanzo, infatti, è stato molto duro [VIDEO] ed ha definito il suo comportamento "presuntuoso e predicatorio". Anche il cantante Morgan non ha gradito la sua performance. A distanza di una settimana, si è espresso in merito anche Nino Frassica, il quale ha preso in giro Celentano all'interno del programma domenicale di Fabio Fazio "Che Tempo Che Fa".

Nino Frassica, ospite di Fabio Fazio, prende in giro Celentano

In fase conclusiva della trasmissione, infatti, Frassica ha detto testualmente: "Abbiamo il testo del discorso di Adriano Celentano, sono tre fogli, li abbiamo pubblicati". Il conduttore, allora, ha guardato i documenti sventolati dall'ospite e si è messo a ridere, facendo notare il fatto che fossero fogli vuoti.

Tutto il pubblico è scoppiato a ridere e Nino Frassica ha continuato ad ironizzare dicendo: "Eh, non ha parlato". La presa in giro di Frassica è stata molto gradita dal pubblico che, infatti, ha risposto con cenni d'approvazione e applausi.