Arriva a partire dal 21 gennaio 2019 in prima serata su canale 5, Adrian, la serie animata di Celentano che tanto sta facendo discutere in questi ultimi giorni e che vedrà la messa in onda proprio questa sera della prima attesissima puntata. Si tratta secondo i rumors, di un kolossal di animazione ideato, scritto e prodotto proprio dal 'molleggiato', con la collaborazione di Milo Manara. Bocche cucite in Mediaset riguardo a come si svilupperà l'evento e molte le polemiche intorno allo show [VIDEO] soprattutto per i promo che vengono mandati in onda da canale 5 a tutto volume.

Adrian, polemiche per i promo di canale 5 a tutto volume

Debutta questa sera su canale 5 a partire dalle 21,20 la serie evento Adrian, anche se tutto è ancora avvolto nel mistero.

Solo alcuni giorni fa, le indiscrezioni parlavano di una rottura tra il clan Celentano e Mediaset, con tanto di messa in onda a rischio. Ora invece, a poche ore dal debutto, pare che la messa in onda della prima puntata sia confermata, come testimoniano anche i promo ad alto volume che tante polemiche hanno creato in questo ultimo periodo. Già da tempo infatti, i telespettatori si sono lamentati per gli spot [VIDEO] riguardanti la Serie TV del 'molleggiato', che vengono 'sparati' a tutto volume da Mediaset. Una scelta di marketing probabilmente, ma che hanno creato non pochi malumori tra gli utenti.

Adrian, la serie animata di Celentano al via il 21 gennaio su canale 5 in prima serata

La prima di nove puntate di Adrian verrà trasmessa lunedì 21 gennaio 2019 in prima serata su canale 5. Se molta parte dello show è ancora avvolta nel mistero, si sa invece che, protagonista della serata, sarà il cartoon ambientato nel 2068, un progetto dello stesso Celentano e che stando alle indiscrezioni dovrebbe toccare svariati argomenti, tra i quali quello della violenza sulle donne.

Il tutto catapultato avanti nel tempo, dove viene auspicata una rivoluzione etica e culturale. La messa in onda della serie animata prevede due episodi per puntata e dovrebbe essere preceduta da uno show trasmesso dal teatro Camploy di Verona, dove da giorni Nino Frassica, Ambra Angiolini, Michelle Hunziker e Teo Teocoli sono alle prese con le prove. Nulla di certo però su questa ultima parte in quanto, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Michelle e Teo abbiano abbandonato Verona e il programma, lamentando l'assenza di Celentano alle prove. Solo chiacchiere o voci fondate? Per rispondere a questa domanda e per conoscere come si svilupperà lo show evento, non resta che sintonizzarsi oggi 21 gennaio su canale 5 a partire dalle 21,20.