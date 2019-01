Annuncio

L'appuntamento con la prima puntata di The Royal World è per martedì sera, alle ore 22:00 circa, in tv su Mtv Italia e in streaming online su NowTv. Nel primo episodio i telespettatori avranno subito modo di conoscere i partecipanti a questo show che si svolge in un maniero nella campagna inglese, e che ha come protagonisti una decina di giovani reali. Dal nipote di Meghan Markle ad un rampollo della McLaren, i partecipanti alla trasmissione faranno conoscere al pubblico quali sono i privilegi di nascere con dei quarti di nobiltà.

Nel cast c'è anche un'italiana.

I protagonisti di The Royal World

Il primo episodio di The Royal World, in programma martedì 15 gennaio su Mtv e in streaming su NowTv, servirà sicuramente ad approfondire la conoscenza dei protagonisti del Reality Show.

Prima che compaiano in video, anzi, anticipiamo le loro generalità partendo da Tyler Dooley, il ventiseienne nipote di Meghan Markle [VIDEO], moglie del Principe Harry e Duchessa del Sussex. La bella Jessica Heydel, invece, è tre volte baronessa, vive nella città d Londra ed è per metà russa e per metà inglese. Daniel MacLaurin vive in territorio scozzese e appartiene al casato dei MacLaren, mentre Adeniyi Obafemi Olopade (Niyi per gli amici) è figlio di un capo tribù africano e vive tra il Continente Nero e la Gran Bretagna.

Passando ad altri protagonisti, la bionda Camilla Beresford è figlia di Henry Nicholas De La Poer Beresford, Marchese di Waterford, i fratelli Campbell, Dimitri e Michael, sono figli adottivi di Lady Colin Campbell, la stilista Zara Zoffany Farida Sassoon-Munns è figlia di noti albergatori e Sienna Rose Myson ha avuto frequentazioni con membri della casa reale inglese e discende dalla famiglia dei Granduchi di Kiev.

Maria Gabriella Diana, infine, fa la modella, discende da un casato di marchesi campani e risiede a New York.

Crediti della trasmissione

The Royal World è un reality show [VIDEO] trasmesso per la prima volta da MTV International nel novembre 2018.

Il programma è prodotto da Initial, parte del gruppo Endemol Shine, ed ha come produttori esecutivi Andrew Jackman di Initial, oltre che Orr Barker e Iestyn Barker di MTV. Lo spettacolo è stato girato in Inghilterra e vede i protagonisti vivere insieme per un dato periodo di tempo nella campagna del Regno Unito.

Ogni episodio dello show ha la durata di circa 60 minuti. Dopo la messa in onda della prima puntata la trasmissione sarà mandata in replica da Mtv Italia nei giorni successivi.