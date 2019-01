Annuncio

Le recenti puntate della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' [VIDEO] continuano a porre l'attenzione intorno al rapporto tra Adele e Manlio, new entry dalla scorsa stagione. Giulia ha notato lo strano atteggiamento della consuocera che, però, decide di tenere nascosta la situazione alla madre di Niko, in quanto non riesce a trovare il coraggio di parlare con la donna. Gli spoiler delle puntate, che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio, svelano che Ferri, dopo aver avuto un malumore, finirà in sala operatoria dove si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Michele decide di parlare della sua esperienza scolastica

Secondo le anticipazioni, il modo in cui Adele dirigerà i lavori di ristrutturazione lascerà senza parole Renato che non capirà il motivo per il quale la signora Picardi deciderà di tornare a casa.

La donna, infatti, continuerà a non avere un buon rapporto con il marito, che la tratta nel peggiore dei modi, poiché non approva la decisione di Adele di tornare al suo lavoro. Nel frattempo Susanna non si renderà conto di ciò che sta succedendo alla madre, nonostante in passato si sia trovata alle prese con un preoccupante comportamento.

Michele, invece, deciderà, nel corso della sua trasmissione radiofonica, di voler fare chiarezza in merito al video che ha rovinato la sua figura di giornalista impegnato. Inoltre il marito di Silvia parlerà delle difficoltà incontrate dai professori, dimostrando quanto stia cambiando la scuola rispetto agli anni precedenti. Scheggia, però, stanco del comportamento di Saviani, non approverà la scelta dell'uomo di parlare in radio della sua esperienza al punto che potrebbero esserci delle ripercussioni sul lavoro di Michele.

Patrizio, dal canto suo, capirà che non è il caso di mettere da parte i suoi sogni a causa delle sofferenze d'amore.

Patrizio ritrova la retta vita

Rossella è riuscita a far ragionare il fidanzato, spiegandogli che la lontananza non è stata la causa della fine della relazione e che le storie possono terminare anche senza un motivo preciso. Diego, invece, vivrà un momento di riflessione e s’interrogherà sul motivo per il quale è terminata la relazione con Beatrice, perché il figlio di Raffaele sentirà la mancanza dell'ex fidanzata. Il Giordano vorrà trovare un lavoro che lo possa rendere felice al punto che arriverà a chiedere a Franco di essere assunto al garage. Infine Ornella comincerà a parlare con Raffaele riguardo al comportamento assunto da Renato [VIDEO] nei confronti di Nadia.