Morgan si prepara in vista dello speciale dedicato a Freddie Mercury, che andrà in onda su Rai2 giovedì 24 gennaio alle 21:30, e nel corso di un'intervista ha voluto parlare dei Queen e del suo futuro in Rai, anticipando alcune cose che andranno in onda nel corso dello speciale.

L'intervista

Non sono mancate polemiche e mugugni da parte dei fan, in un'Italia che negli ultimi mesi sta vivendo una vera e propria Queenmania, dopo il grande successo del film Bohemian Rhapsody, che è stato, nel nostro paese, il film più visto del 2018.

"Qualcuno può storcere il naso e dire: Lui è troppo provocatore" ma quello che Morgan ha intenzione di fare è di offrire servizio pubblico. Con queste parole il cantante si appresta a tornare sugli schermi Rai in visto dello speciale in onore a Freddie Mercury di giovedì prossimo.

La storica voce dei Bluvertigo, che deve proprio a Rai2 [VIDEO] il successo come personaggio pubblico e televisivo grazie al programma tv X Factor, intervistato da La Repubblica ha voluto lasciare alcune anticipazioni su quello che sarà lo speciale dedicato al leader dei Queen.

Filmati, parole e musica

Ci saranno filmati tratti dai concerti dei Queen [VIDEO], dal tour di The Game, che verranno a sommarsi a momenti di racconti e di musica, durante i quali Morgan sarà in studio e interagirà con Petra Magoni dei Musica Nuda e Megahertz. Annuncia inoltre che canterà: nello speciale, che è stato già registrato lo scorso weekend, Morgan proporrà le sue versioni di alcuni brani storici del repertorio dei Queen.

E, rispondendo già ai critici che storceranno il naso proprio per il fatto che potrebbe cantare i Queen, Morgan ha detto che canterà i brani di Mercury e soci altrimenti verrebbe meno il sogno, cosa che la band inglese riesce ad accendere.

Per lui la band di Freddie Mercury [VIDEO] è stata grandiosa: rappresentano tutti, sono 'espressione del popolo' e ammette che a furia di ascoltarli da ragazzo, invece di tradurre le versioni di Platone di greco, venne bocciato a scuola.

Il film e il futuro di Morgan

Nell'intervista ha voluto anche dire la sua sul film Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer: loda la pellicola perché parla di Mercury, che viene dal basso e riesce ad esplodere. Apprezza il suo talento e la sua diversità, che non è però legata alla sua omosessualità, ma alla sua rivincita personale che ha avuto come musicista, pur non essendo bello e seducente.

Se dovesse avere ottimi ascolti, chissà che lo speciale su Mercury non sia un'occasione per Morgan per ritornare in tv dopo essere stato giudice a X-Factor. A suo avviso, se vuole tornare a lavorare in Rai, se lo dovrà 'meritare'.