La Compagnia del Cigno continua a conquistare milioni di telespettatori [VIDEO]su Canale 5 ottenendo buoni riscontri in termini di ascolti settimana dopo settimana. La fiction con Anna Valle e Alessio Boni non ha deluso le aspettative anche nella quarta puntata trasmessa ieri 21 gennaio su Rai 1, nonostante la non facile rivalità con Adrian su Canale 5. Le storie di Matteo, Rosario e compagni hanno conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share, un dato di tutto rispetto se consideriamo i dati Auditel della trasmissione ideata da Adriano Celentano.

A confermare come il "Molleggiato" riesca sempre ad attirare l'attenzione degli italiani, sono arrivati gli ascolti dell'esordio pari a ben 5.997.000 spettatori e il 21.9% di share.

La fiction diretta da Ivan Cotroneo tornerà nella rete ammiraglia Rai lunedì 28 gennaio a partire dalle ore 21:25 per la quinta attesissima puntata. Essa, come abitudine, sarà divisa in due episodi i cui titoli saranno "Scoperte" e "Rinascere". Scopriamo di seguito i dettagli e le loro anticipazioni.

"Scoperte" è il primo episodio de La Compagnia del Cigno

Il primo episodio de La Compagnia del Cigno di lunedì 28 gennaio partirà dall'ammissione da parte di Matteo. Il giovane, infatti, confesserà di avere mentito sul conto della madre e spiegherà che lei è morta. La reazione dei compagni sarà inaspettata, in quanto ognuno di loro dimostrerà grande comprensione verso l'amico, spiegando di avere delle paure nascoste. Roberto ammetterà di avere paura di essere allontanato dalla sorella, Sofia non può prendere in considerazione l'ipotesi di essere separata dal fratello mentre Rosario affermerà di essere in ansia per il proprio futuro.

Ma la più toccante sarà la confessione di Sara, spaventata davanti alla possibilità di dimenticare il volto delle persone care a causa della sua malattia. E proprio Sara resterà coinvolta in un incidente stradale che non resterà privo di conseguenze. Le brutte notizie riguarderanno anche Rosario, che verrà informato di doversi trasferire a Firenze insieme alla madre.

"Rinascere" è il secondo episodio di lunedì 28 gennaio

Le anticipazioni de La Compagnia del Cigno della prossima settiman [VIDEO]a proseguono con il secondo episodio intitolato "Rinascere". In esso il maestro Marioni informerà i ragazzi che non sarà più lui a dirigere l'orchestra. Il fatto causerà grande preoccupazione nel gruppo e soprattutto in Matteo che si sentirà in colpa per tale decisione. Per questo tenterà di convincerlo a cambiare idea, prima recandosi dalla direttrice e successivamente confrontandosi con il diretto interessato. Sarà in tale occasione che Matteo apprenderà che la decisione di lasciare non è dettata da quanto accaduto tra loro ma da gravissimi problemi personali.

Il maestro, infatti, non è riuscito a convincere Irene a tenere il bambino e ha deciso di vendicarsi abbandonando la direzione dell'orchestra. Rosario convincerà la madre a posticipare la partenza per Firenze. Potrà restare a Milano almeno fino al saggio finale anche se successivamente dovrà rassegnarsi a partire, dicendo addio ai suoi amici.