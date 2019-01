Annuncio

Fabrizio Corona, ieri 19 gennaio, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex re dei paparazzi ha affrontato numerosi argomenti, anche molto intimi e privati ma, nel corso dell'intervista, qualcosa è andato storto. Corona infatti ha perso un dente in diretta mentre interloquiva amabilmente con la conduttrice. Quest'ultima è rimasta esterrefatta e l'ha invitato a uscire per ricomporsi.

Corona ha svelato di frequentare una persona e di avere un'ossessione per i soldi e le donne

Se l'intento di Fabrizio Corona era quello di generare sgomento in seguito all'intervista rilasciata a Verissimo, ci è riuscito in pieno.

Silvia Toffanin gli ha rivolto tante domande, molte anche intime e personali. Uno tra gli argomenti maggiormente gettonati è stato quello legato alla sfera sentimentale. Corona ha confessato di stare con una persona al momento [VIDEO], tuttavia, non ha voluto rivelare la sua identità.

Fabrizio ha poi parlato dei suoi problemi psicologici, dal denaro alle donne. In merito a quest'ultime, infatti, ha detto di avere un'ossessione per i rapporti intimi, per tale ragione viene seguito da uno psicologo: "Mi hanno cambiato le cure, c'è questa pastiglietta con cui hai un istinto perenne", ha esordito l'ospite.

Silvia Toffaniin, allora, con fare divertito, si è allontanata dal protagonista generando molto sgomento. A quel punto, Fabrizio Corona ha iniziato a provocarla dicendole che in occasione della sua ospitata a Verissimo aveva fatto a meno di prendere le pillole. Mentre rivelava gioiosamente tali particolari, però è accaduto l'impensabile. [VIDEO]

Corona ha perso un dente in diretta, Silvia Toffanin lo ha invitato ad uscire per ricomporsi

Corona infatti ha perso un dente in diretta.

Immediatamente si è chinato per raccoglierlo. La conduttrice, sbalordita, ha detto: "Ma cosa hai perso? Un dente?" E Fabrizio ha annuito. In quel momento la Toffanin lo ha invitato ad uscire dallo studio per ricomporsi. Corona, allora, si è apprestato a raggiungere le quinte per risolvere la situazione.

Una volta rientrato in studio, l'ex paparazzo ha finto che non fosse accaduto niente e che fosse tutto uno scherzo. In seguito invece ha rivelato che i suoi denti sono finti poiché li ha dovuti ricostruire integralmente. Tale trattamento estetico, tra l'altro, è stato portato a compimento mentre era in carcere.

Insomma, un'intervista davvero fuori le righe.