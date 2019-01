Annuncio

In casa Rai si pensa già a quelli che saranno i palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 dopo l'arrivo dei nuovi direttori di rete che, come da tradizione, apporteranno un bel po' di modifiche [VIDEO]alla programmazione di Raiuno, Raidue e Raitre.

In queste ore, però, il focus sarebbe incentrato su Massimo Giletti, celebre volto della Tv di Stato, che in questi ultimi anni è approdato su La7 al timone del programma Non è L'Arena in onda la domenica sera in aperta sfida con Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Dal prossimo settembre, però, Giletti potrebbe ritornare di nuovo in Rai alla guida di un programma storico.

Il possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti a La vita in diretta

Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore da Tvblog, infatti, sembrerebbe che Massimo Giletti a partire dalla prossima stagione televisiva potrebbe abbandonare definitivamente la rete di Urbano Cairo, per tornare nuovamente alla televisione di Stato.

Il suo contratto con La7, infatti, sarebbe in scadenza il prossimo giugno e in una recente intervista lo stesso Giletti ha ammesso di aver preso già una decisione definitiva sul suo futuro professionale, anche se al momento preferisce restare ancora in silenzio perché prima vuole portare a compimento il suo impegno in questa attuale stagione televisiva che lo vede protagonista a Non è L'Arena.

Secondo quanto riportato da TvBlog, però, Massimo Giletti sarebbe tra i favoriti per approdare al timone de La vita in diretta, lo storico contenitore del primo pomeriggio di Raiuno, attualmente nelle mani della coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Il programma, però, mai come quest'anno sta soffrendo tantissimo dal punto di vista degli ascolti: la media è calata tantissimo, fino ad arrivare alla drastica soglia dell'11-13% di share.

Possibile rivoluzione a La vita in diretta dopo il flop

Numeri decisamente molto bassi per La vita in diretta, che fino allo scorso anno viaggiava su una media del 16%. Quest'anno, addirittura, il contenitore è stato battuto in diverse occasioni da Geo, il programma dedicato al mondo della natura condotto da Sveva Sagramola su Raitre.

Cosa succederà a questo punto? Il ritorno di Giletti sulla tv di Stato potrebbe ripartire proprio da questo programma storico, che alla luce degli ascolti di quest'anno, andrebbe rivoluzionato completamente. Il conduttore e giornalista torinese accetterà la sfida? Lo scopriremo nelle prossime settimane.