Il famoso rapper Fedez si è lasciato andare nel corso di una lunga ed intensa intervista [VIDEO] con il settimanale "Vanity Fair", la quale sarà in edicola a partire dal prossimo mercoledì. Il marito di Chiara Ferragni ha messo a nudo le sue paure più grandi e il suo profondo amore e la devozione nei confronti della sua amata Chiara. Il ragazzo ha spiazzato tutti quando ha rivelato di soffrire di ipocondria e per aver detto "Ho paura di morire".

Fedez parla dei suoi malesseri: la paura di morire, l'ipocondria e gli attacchi di panico

Difficilmente Fedez lascia emergere il suo lato più fragile e intimo.

Solitamente è abituato a mostrare al pubblico la sua maschera, quella che indossa per farsi strada nella difficile giungla che è la vita. Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair", però, il rapper ha voluto rompere i suoi schemi e mettere a nudo tutta la sua anima.

Inizialmente ha affrontato il delicato tema delle sue paure. Fedez ha rivelato di essere ipocondriaco, un disturbo che lo spinge a pensare in modo ossessivo di essere sempre malato, di avere dei sintomi i quali, a furia di pensarci, si manifestano realmente sul suo corpo per effetto di una trasposizione somatica di una turba psichica: "Ho l'ansia di sparire all'improvviso, timore d'impazzire. Su tutte: paura di morire". Le sue parole hanno ghiacciato tutti, lasciando il pubblico senza parole. Il cantante rap ha confessato che le sue paure lo hanno spinto a soffrire di attacchi di panico: fenomeni altamente spiacevoli che, purtroppo, è costretto a vivere tutt'ora. Il giovane ha rivelato di essersi curato da solo, senza l'ausilio di alcun medicinale o psicofarmaco: "Li ho curati da dentro, imparando pian piano a controllarmi".

Fedez esprime tutto il suo amore per Chiara Ferragni

Inoltre, ha anche voluto chiarire un concetto molto importante: i soldi non fanno la felicità. Secondo Fedez non è detto che una persona in condizioni economiche favorevoli sia necessariamente felice, anzi. Lui, come tutte le altre persone "normali", ha le sue preoccupazioni e i suoi problemi.

Ad ogni modo, di fondamentale importanza nella sua vita è sua moglie [VIDEO]Chiara [VIDEO]. La Ferragni, al contrario di lui, è una donna molto più spensierata: a detta di Fedez, lei riesce a vivere la vita appieno e lui si augura che questo suo modo di fare lo trascini via dai suoi timori e dalle sue ossessioni. Fedez non sa proprio immaginarsi senza di lei. Chiara è un punto fondamentale nella sua vita, senza il quale sarebbe perduto.